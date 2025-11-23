sports betsson
23.11.2025 | 21:48
Συναγερμός στη Λιθουανία: «Ύποπτα» αερόστατα έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους
ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός για Αλφαρέλα – Τι αναφέρει η πρώτη εκτίμηση (vid)
Ποδόσφαιρο 23 Νοεμβρίου 2025 | 22:41

ΑΕΚ – Άρης: Σοβαρός τραυματισμός για Αλφαρέλα – Τι αναφέρει η πρώτη εκτίμηση (vid)

Σοβαρά φάνηκε να τραυματίζεται ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, από τάκλιν του Μουκουντί, λίγο μετά την έναρξη του Β' μέρους στο παιχνίδι ΑΕΚ - Άρης και αποχώρησε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ακρόαση άρθρου
Σοβαρά έδειξε να τραυματίζεται ο Μιγκέλ Αλφαρέλα, μετά από μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Μουκουντί, λίγο μετά την έναρξη του Β’ μέρους του ντέρμπι ΑΕΚ Άρης στην ΟΠΑΠ Αρένα.

Ο στόπερ της Ένωσης πήγε άτσαλα στο μαρκάρισμα με αποτέλεσμα να βρει «γεμάτα» τον μεσοεπιθετικό των Θεσσαλονικέων, ο οποίος έπεσε στο έδαφος και έδειξε να πονά έντονα.

Μάλιστα γύρω του είχαν μαζευτεί παίκτες και των δύο ομάδων κάνοντας μορφασμούς απογοήτευσης για το τι είχε συμβεί στον συνάδελφό τους.

Αφού δέχθηκε για λίγα λεπτά τις πρώτες βοήθειες, ο Αλφαρέλα μεταφέρθηκε εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο. Να σημειώσουμε πως οι γιατροί χρειάστηκαν να κόψουν το παπούτσι για να του το αφαιρέσουν, χωρίς  να προκληθεί μεγαλύτερη «ζημιά».

Αρχικά υπήρχαν φόβοι για πολύ σοβαρό τραυματισμό, μέχρι και για κάταγμα στον αστράγαλο. Τελικά σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός υπέστη κάκωση στο μετατάρσιο. Έτσι θα του τοποθετηθεί γύψος στο πόδι, ενώ μετέβη σε κλινική προκειμένου να κάνει μαγνητική προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Άλλωστε η αποστολή του Άρη θα μείνει στην Αθήνα απόψε και θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα (24/11).

Για τον τραυματισμό του Αλφαρέλα ρωτήθηκε και ο Χιμένεθ μετά το ματς: «Μας κόστισε πολύ, όπως και στον ίδιο. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό την πρώτη του μέρα στην ομάδα. Ενσωματώθηκε καλά, έπαιξε σήμερα καλά. Τον περιμέναμε να παίξει και τα 90 λεπτά. Δυστυχώς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πρόκειται για έναν άσχημο και βαρύ τραυματισμό».

Να αναφέρουμε τέλος οτι νωρίτερα ο Άρης είχε κι άλλη αναγκαστική αλλαγή με τον Σούντμπεργκ να περνάει εκτός στο 46′ και τον Ρόουζ να παίρνει τη θέση του.

Δείτε παρακάτω τη φάση

