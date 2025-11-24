Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι Καλάμπρια, Κώτσιρας, Ντέσερς
Ο Παναθηναϊκός είχε ευχάριστα νέα μετά τη νίκη στις Σέρρες, καθώς οι Καλάμπρια, Κώτσιρας και Ντέσερς επέστρεψαν στις προπονήσεις των Πρασίνων.
Ευχάριστα ήταν τα νέα είχε ο Παναθηναϊκός από τη σημερινή (24/11) προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», όπου υπήρξαν τρεις σημαντικές επιστροφές για την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.
Το «τριφύλλι» ξεκίνησε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (27/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τους Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιάννη Κώτσιρα και Σίριλ Ντέσερες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της ομάδας.
Αντίθετα, ατομικό ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν, με τους δύο τελευταίους να υποβάλλονται σε μαγνητική, λόγω των τραυματισμών του στο ματς με τον Πανσερραϊκό. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία, ενώ το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνέχιστηκε με rondo, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στη Στουρμ Γκρατς.
Τα νέα ήταν ευχάριστα για το προπονητικό επιτελείο, αφού για πρώτη φορά προπονήθηκαν μαζί με την ομάδα οι Καλάμπρια, Κώτσιρας, Ντέσερς. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, εξάσκηση στα τελειώματα και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα έκαναν αποθεραπεία.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν. Οι δύο τελευταίοι θα υποβληθούν σε μαγνητική».
