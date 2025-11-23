Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού
Πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα αποψινά αποτελέσματα - Οι αγώνες της Δευτέρας (24/11) και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής.
Με τρεις αναμετρήσεις σε Σέρρες, Τούμπα και Νέα Φιλαδέλφεια συνεχίστηκε το… κυρίως πιάτο της 11ης αγωνιστικής στην κανονική περίοδο της Super League.
Ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε της Κηφισιάς με 3-0 στην Τούμπα, μειώνοντας τη διαφορά του από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στους δύο βαθμούς. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι στους 26 πόντους, με τον σύλλογο των βορείων προαστίων να μένει στους 12.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 1-0 στο ντέρμπι της αγωνιστικής. Συνεπώς η Ένωση έφτασε τους 25 βαθμούς και μείωσε στον πόντο τη διαφορά της από τον «δικέφαλο του βορρά», ενώ η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έμεινε στους 13 βαθμούς και την 7η θέση.
Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρρες με 3-0 επί του Πανσερραϊκού. Έτσι οι Πράσινοι ανέβηκαν πλέον στους 18 πόντους, ενώ τα «λιοντάρια» παραμένουν στην τελευταία θέση με μόλις 5 βαθμούς.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Άρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Βόλος – Λεβαδειακός 18:00
ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ 20:00
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (12η):
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
ΟΦΗ-Βόλος 17:30
Άρης-ΑΕΛ Novibet 19:30
Κηφισιά-Πανσερραϊκός 19:30
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 17:00
Ατρόμητος-Αστέρας Τρίπολης 17:00
Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 19:00
Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 21:00
