Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εύκολοι τρεις βαθμοί για το Τριφύλλι στις Σέρρες (vid)

Η επανέναρξη της Stoiximan Super League κύλησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό! Με το πιο άνετο διπλό στο φετινό πρωτάθλημα, με αναμενόμενους και με νέους πρωταγωνιστές, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ επικράτησαν 3-0 του Πανσερραϊκού. Τόνωσαν την αυτοπεποίθηση τους και ικανοποίησαν τους 3.000 οπαδούς τους, που τους στήριξαν θερμά στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών.

Όλο το ματς κρίθηκε μέχρι το 25′. Ο Παναθηναϊκός ήταν άφαντος και ο Πανσερραϊκός έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες. Ο Νούνελι ήταν ο μοιραίος αφού απέτυχε να σκοράρει και μετά η κατάσταση αντιστράφηκε. Οι «πράσινοι» δεν ανησύχησαν ποτέ ξανά και πέρασαν στην αντεπίθεση. Αφού βρήκαν το 0-1 από τον Ζαρουρί πριν το ημίχρονο, μετά βγήκαν από τα αποδυτήρια και κυριάρχησαν με άλλα δύο γκολ, με τρομερό «ψαλίδι» του Γεντβάι και με τον εξαιρετικό Μπακασέτα.

Το Τριφύλλι είχε ανάγκη από ένα τέτοιο αποτέλεσμα με πολύ καλή απόδοση, πριν από τα κρίσιμα ματς με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ για το Europa League και την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Μπενίτεθ έχει λόγους να ανησυχεί, αφού είδε τους Τσιριβέγια και Λαφόν να τραυματίζονται, όμως από την άλλη ο Μπακασέτας ανακτά τη φόρμα του, ο Ζαρουρί σκοράρει και απειλεί και ο Τετέ θυμίζει τον περσινό εντυπωσιακό εξτρέμ. Κυρίως, ο Γεντβάι έχει αναγεννηθεί και κάλυψε με επάρκεια το κενό στα δεξιά.

Ο Ζεράρ Σαραγόσα βίωσε άσχημο ντεμπούτο στον Πανσερραϊκό και διαπίστωσε πως πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα για την αποφυγή του υποβιβασμού. Πρωτίστως ο Ισπανός καλείται να βρει λύσεις μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και θα έχει τη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόστερ. Μέχρι τότε, το έργο του προμηνύεται αντίξοο.

Οι αποφάσεις των προπονητών

Απέναντι στον διάσημο προπονητή, ο Ζεράρ Σαραγόσα στο ντεμπούτο του στις Σέρρες παρέταξε τον Πανσερραϊκό με 4-5-1. Ο Τιναλίνι υπεραπίστηκε την εστία, οι Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν ήταν στην αμυντική τετράδα, οι Δοϊρανλής και Λιάσος ήταν οι δύο αμυντικοί μέσοι, ο Μπρους ο επιτελικός μέσος, οι Μπρους και Νάνελι ήταν οι δύο εξτρέμ και ο Καρέλης ήταν ο προωθημένος.

Ο Μπενίτεθ επέμεινε στο 4-3-3, με τον Λαφόν στο τέρμα, οι Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς ήταν οι τέσσερις της άμυνας, οι Σιώπης και Τσιριβέγια οι δύο αμυντικοί μέσοι, ο Μπακασέτας το «δεκάρι», οι Τετέ και Ζαρουρί έπαιξαν στα άκρα της επίθεσης και ο Πάντοβιτς ήταν ο επιθετικός.

Γκολ στη μοναδική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός

Ο Πανσερραϊκός άρχισε το ματς με απειλές από τα άκρα. Στο 7′ ο Κάλινιν έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Νούνελι στο δεύτερο δοκάρι κέρδισε στον αέρα τον Μλαντένοβιτς, όμως η κεφαλιά του πέρασε μόλις άουτ. Παρόμοια τροπή είχε η επίθεση στο 13′. Χαμηλή σέντρα του Κάλινιν από αριστερά, ο Μλαντένοβιτς ξέχασε τον Νούνελι και αυτός πλάσαρε, όμως ο Λαφόν με το χέρι αποσόβησε τον κίνδυνο. Πάλι ο Κάλινιν στο 19′ σέντραρε χαμηλά, όμως για λίγο ο Καρέλης δεν πρόλαβε με προβολή να βρει τη μπάλα.

Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε το παιχνίδι μετά το 25′, χωρίς να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία. Μόνο στο 35′ από την εκτέλεση κόρνερ του Ζαρουρί, ο Πάλμερ-Μπράουν έκανε μόνος του την κεφαλιά αλλά την έστειλε ψηλά άουτ. Η πρώτη οργανωμένη επίθεση των «πράσινων» έφερε γκολ. Στο 40′ ο Τετέ έκανε το σλάλομ από δεξιά και πάσαρε στο πέναλτι όπου ο Ζαρουρί με σουτ στην κίνηση, σκόραρε το 0-1.

Επιθετική «καταιγίδα» και ωραίο θέαμα από το Τριφύλλι.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με «πράσινη» καταιγίδα. Στο 46′ ο Μπακασέτας σούταρε από το πέναλτι και ο Τιναλίνι μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Στο 47′ ο Μπακασέτας γύρισε από αριστερά, ο Τιναλίνι απέκρουσε σε πρώτο χρόνο και ο επερχόμενος Τσέριν πλάσαρε άσχημα και ο Τιναλίνι πρόλαβε να αποκρούσε ξανά. Πάλι σουτ του Μπακασέτα στο 51′ από το ημικύκλιο, κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Στο 55′ ο Μλαντένοβιτς βρήκε αφύλακτο τον Γεντβάι στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αυτός σε κενή εστία έπιασε άσχημα το σουτ.

Εκεί που ο Κροάτης απέτυχε, το πέτυχε στο 60′! ο Τετέ σέντραρε από δεξιά και ο Γεντβάι στη μικρή περιοχή με απίθανο «ψαλιδάκι» έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Το 0-3 επιτεύχθηκε στο 69′ Ο Μπακασέτας έδωσε στον Ζαρουρί από αριστερά, αυτός γύρισε στον Πάντοβιτς στο πέναλτι και εκείνος έστρωσε στον Μπακασέτα, που σούταρε με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Ομεόνγκα και μπήκε γκολ!

Ο Πανσερραϊκός παραλίγο να μειώσει στο 69′, όταν ο Κότσαρης αντέδρασε σωστά στην κεφαλιά του Ντε Μάρκο. Το Τριφύλλι είχε δύο επικίνδυνα σουτ, ένα του Ζαρουρί και άλλο ένα του Τετέ, όμως η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. Άλλη φάση δεν υπήρξε μέχρι τη λήξη και το 0-3 ήταν το τελικό σκορ.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (66′ Τσαούσης), Δοϊρανλής (66′ Ομεόνγκα), Λιάσος, Γκριν, Νούνελι, Μπρουκς (57′ Γκλαβάν), Καρέλης (57′ Μάρας, 81′ λ.τ. Μπαντζαγκί)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν (46′ λ.τ. Κότσαρης), Γεντβάι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια (42′ λ.τ. Τσιριβέγια), Σιώπης, Μπακασέτας, Τετέ (82′ Μαντσίνι), Ζαρουρί (82′ Μπώκος), Πάντοβιτς (73′ Σβιντέρσκι)