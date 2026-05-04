Σημαντική είδηση:
04.05.2026 | 23:20
Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 22:41

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους τοπικούς πληθυσμούς τόνου, απειλώντας την οικονομική ραχοκοκαλιά του Κιριμπάτι, μια χώρα που συμπεριλαμβάνει 33 νησιά και βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο απέραντος Ειρηνικός Ωκεανός και τα νησιά που βρίσκονται διάσπαρτα σε αυτόν παράγουν περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου αλιεύματος τόνου. Στο Κιριμπάτι, πάνω από το 70% των κρατικών εσόδων προέρχεται από την πώληση αδειών αλιείας τόνου σε ξένους στόλους – το υψηλότερο ποσοστό από οποιοδήποτε άλλο έθνος.

Η παγκόσμια αγορά τόνου λέγεται ότι αξίζει περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως

Το Κιριμπάτι έχει μια μικροσκοπική χερσαία μάζα. Όταν όλα τα νησιά συνδυαστούν, έχουν περίπου το μέγεθος της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, διαθέτει μια τεράστια έκταση χωρικών υδάτων, γνωστή και ως Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Τι φοβούνται οι επιστήμονες

Με συνολική έκταση άνω των 3,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων (1,3 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια), η ΑΟΖ εκτείνεται σε τρία ξεχωριστά μέρη, που περιβάλλουν τις τρεις ομάδες νησιών της χώρας – το Γκίλμπερτ, το Φοίνιξ και το Λάιν.

Συνολικά, αυτή η περιοχή είναι μεγαλύτερη από την Ινδία και προσφέρει πρόσβαση σε έναν ωκεανό πλούσιο σε θαλάσσια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των παλαμίδων, των κιτρινόπτερων και των μεγαλόφθαλμων τόνων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το BBC, ενώ ο ωκεανός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον πολιτισμό, τα μέσα διαβίωσης και την οικονομία του Κιριμπάτι, αποτελεί επίσης τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα.

Οι επιστήμονες φοβούνται ότι τα θερμότερα νερά θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μόνιμη μετακίνηση του τόνου εκτός της ΑΟΖ του σε χαμηλότερες θερμοκρασίες προς τα ανατολικά, μειώνοντας τη ζήτηση από τους ξένους στόλους για άδειες αλιείας, κάτι που θα έπληττε σοβαρά την οικονομία της χώρας.

Οι άδειες

Η παγκόσμια αγορά τόνου αξίζει περισσότερα από 44 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με μια μελέτη.

Για να αλιεύσουν στα ύδατα του Κιριμπάτι, οι ξένοι στόλοι πρέπει πρώτα να λάβουν άδεια από την κυβέρνηση. Στη συνέχεια, πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη και να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες σχετικά με τα όρια αλιευμάτων και την αναφορά αλιευμάτων.

Η πλειονότητα αυτών των αδειών πωλείται σε χώρες όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, οι ΗΠΑ και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Κιριμπάτι συγκέντρωσε 137 εκατομμύρια δολάρια (102 εκατομμύρια λίρες) από την πώληση αδειών αλιείας το 2024, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία. Αυτό το εισόδημα αποτελεί «κρίσιμη οικονομική σανίδα σωτηρίας», επισημαίνει εκπρόσωπος του υπουργείου Αλιείας της χώρας, προσθέτοντας ότι τέτοιες άδειες συνέβαλαν σχεδόν στα τρία τέταρτα των κρατικών εσόδων μεταξύ 2018 και 2022.

Αυτό ισοδυναμεί περίπου με τα δύο πέμπτα του συνολικού ΑΕΠ του Κιριμπάτι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η μετανάστευση τόνου

Ο τόνος αντιδρά σε μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία του νερού, με ακρίβεια ενός δεκάτου του βαθμού Κελσίου, εξηγούν ειδικοί στην αλιεία. Καθώς η θερμοκρασία του επιφανειακού νερού στον Ειρηνικό Ωκεανό αυξάνεται, ο τόνος μεταναστεύει σε ψυχρότερες περιοχές.

Πολυάριθμες μελέτες αναφέρουν ότι στον Ειρηνικό αυτή η μετανάστευση θα είναι προς τα ανατολικά, μακριά από πολλά νησιωτικά έθνη, συμπεριλαμβανομένου του Κιριμπάτι.

Ο κίνδυνος τα διεθνή αλιευτικά πλοία να μην χρειάζεται να αγοράσουν τις άδειες αλιείας της χώρας «εισάγει σημαντική αστάθεια στα έσοδα της χώρας», προειδοποιούν οι αναλυτές.

Το Κιριμπάτι προβλέπεται να είναι μεταξύ των χωρών που έχουν πληγεί περισσότερο από τη μετανάστευση των αποθεμάτων τόνου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε τον περασμένο Νοέμβριο ο οργανισμός περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Υπουργείο Αλιείας του Κιριμπάτι αναφέρει ότι η προκαταρκτική μοντελοποίηση έδειξε ότι «θα μπορούσε να χάσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια σε τέλη πρόσβασης στην αλιεία ετησίως» έως το 2050, εάν οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παρέμεναν υψηλές.

Ωστόσο, βάσει μιας ανάλυσης της βέλτιστης περίπτωσης για πολύ χαμηλότερες εκπομπές, το Υπουργείο αναφέρει ότι «δεν προβλέπεται μείωση της βιομάζας τόνου» στην ΑΟΖ της χώρας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κοινότητα του Ειρηνικού, οι ντόπιοι ψαράδες στο Κιριμπάτι θα δουν μείωση των αλιευμάτων τόσο σε σενάρια υψηλών όσο και σε σενάρια χαμηλών εκπομπών.

Τα νησιά Line αναμένεται να πληγούν περισσότερο, με εκτιμώμενη απώλεια δύο τρίτων μόνο στο σενάριο χαμηλών εκπομπών. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός του Κιριμπάτι, που ανέρχεται σε περίπου 130.000 κατοίκους, αναμένεται να αυξηθεί, με την ταχεία αστικοποίηση, ιδίως στην πρωτεύουσα Ταράουα, να ασκεί πρόσθετη πίεση στην ήδη περιορισμένη γη και τους πόρους.

Μείωση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες σχετικά με τη μείωση των τοπικών ιχθυαποθεμάτων, η οποία συμβάλλει σε μια αυξανόμενη πρόκληση για την επισιτιστική ασφάλεια.

Καθώς τα τοπικά αποθέματα ψαριών βρίσκονται ήδη υπό πίεση, τα νοικοκυριά εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τα εισαγόμενα τρόφιμα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι αυτή η μετατόπιση αυξάνει το κόστος και μειώνει την ποιότητα των θρεπτικών συστατικών, ιδίως στις κοινότητες των απομακρυσμένων νησιών όπου τα ψάρια παραδοσιακά αποτελούσαν την κύρια πηγή πρωτεΐνης.

Σύμφωνα με την Κοινότητα του Ειρηνικού, ο μέσος άνθρωπος στο Κιριμπάτι καταναλώνει περίπου 100 κιλά ψαριών ετησίως. Αυτό συγκρίνεται με περίπου 9 κιλά στις ΗΠΑ και 22 κιλά στην Ιαπωνία.

Νέα προγράμματα στήριξης

Ως απάντηση απέναντι σε αυτή την κατάσταση, τίθενται σε εφαρμογή νέα προγράμματα στήριξης.

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF) των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησε πέρυσι το έργο του ύψους 156,8 εκατομμυρίων δολαρίων (116 εκατομμύρια λίρες) με τίτλο «Προσαρμογή των κοινοτήτων και των οικονομιών των νησιών του Ειρηνικού που εξαρτώνται από τον τόνο στην κλιματική αλλαγή», το οποίο καλύπτει 14 χώρες και εδάφη στην περιοχή.

Αυτό «βοηθά τις νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού να προλάβουν την κλιματική αλλαγή ενισχύοντας την επισιτιστική τους ασφάλεια με βάση την καλύτερη πληροφόρηση», επισημαίνουν οι ειδικοί.

Επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο σύστημα προειδοποίησης, ώστε μέρη όπως το Κιριμπάτι να μπορούν να προβλέπουν καλύτερα την αναδιανομή των αποθεμάτων τόνου και τον οικονομικό της αντίκτυπο. Δεσμεύεται επίσης να διατηρήσει την επισιτιστική ασφάλεια και τα έσοδα της κυβέρνησης παρά τη μείωση της αλιείας σε υφάλους.

«Αυτά τα μέτρα αναμένεται να παρέχουν περίπου τέσσερα εκατομμύρια θρεπτικά ιχθυάλευρα κάθε χρόνο για τις κοινότητες στο Κιριμπάτι», αναφέρει το Υπουργείο Αλιείας.

Η κυβέρνηση του Κιριμπάτι λέει ότι επεκτείνει τις δικές της εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κονσερβοποίησης τόνου αντί να πουλάει απλώς άδειες σε ξένα πλοία.

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο
ΗΠΑ 04.05.26

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο – Σε προσωρινό «lock-down» το κτίριο

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο. Δημοσιογράφοι και πολίτες κλήθηκαν να πάνε σε ασφαλές σημείο, ενώ ο Τραμπ απομακρύνθηκε από εκδήλωση. Πληροφορίες ότι οι αρχές έχουν πυροβολήσει ένα άτομο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων
Στη Δ. Όχθη 04.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά πρόγραμμα βοήθειας προς Παλαιστινίους που έπεσαν θύματα βίας Ισραηλινών εποίκων

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ, σε συντονισμό με την κυβέρνηση, θα ξεκινήσει «ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη των θυμάτων της τρομοκρατίας των εποίκων»

Σύνταξη
Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους
Διεθνές δίκτυο 04.05.26

Ισπανία: Η ακτοφυλακή κατάσχεσε στον Ατλαντικό ποσότητα κοκαΐνης ρεκόρ – Σχεδόν 40 τόνους

Οι ισπανικές αρχές αναχαίτισαν πλοίο στα διεθνή ύδατα στον Ατλαντικό. Εκτός από τους 40 τόνους κοκαΐνης που κατέσχεσαν, στην επιχείρηση συνέλαβαν 20 άτομα. Αποδίδουν την επιχείρηση σε διεθνές δίκτυο.

Σύνταξη
Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία
Κόσμος 04.05.26

Γερμανία: Δύο νεκροί και περισσότεροι από 15 τραυματίες – Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε πεζούς στη Λειψία

O οδηγός σταμάτησε ο ίδιος το αυτοκίνητό του και συνελήφθη ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα σε αυτό - Κατά τη σύλληψή του, μετέδωσε η εφημερίδα BILD, παρουσίαζε «σημάδια ψυχικής αστάθειας».

Σύνταξη
Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι
Πόλεμος στην Ουκρανία 04.05.26

Διήμερη εκεχειρεία 8-9 Μαΐου κήρυξε ο Πούτιν – Την απορρίπτει ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία, με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για τη νίκη του σοβιετικού στρατού επί των Ναζί, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύνταξη
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Μέση Ανατολή 04.05.26

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Κόσμος 04.05.26

ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σύνταξη
Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Στον Ατλαντικό 04.05.26

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό - Δεν το αφήνουν να δέσει

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Σύνταξη
Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
Μπάσκετ 04.05.26

Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»

Συνεχίζοντας τη μάχη με τη λευχαιμία, ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του και μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα ζήτησε από τους φιλάθλους του μπασκετ να τον θυμούνται όπως ήταν.

Social media: Η «τρέλα» στη Βόρεια Ευρώπη – Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
Τεχνολογία 04.05.26

Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα

Η χρήση των social media στην Ευρώπη παρουσιάζει μια εικόνα «δύο ταχυτήτων», με τον Βορρά να πρωταγωνιστεί και τον Νότο (μαζί με τη Γερμανία) να εμφανίζεται πιο συγκρατημένος.

Σύνταξη
Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν
Χρονικό 04.05.26

Σκάνδαλα στο Met Gala: Γυμνός εισβολέας, επικός τσακωμός, καπνισμένες τουαλέτες και μια ασεβής Καρντάσιαν

Από τσακωμούς σε απαγορεύσεις και από την ασέβεια προς τη Μέριλιν Μονρόε στον γυμνό εισβολέα, το Μet Gala είναι ένα γαϊτανάκι σκανδάλων με φτερά και πούπουλα

Spirit: Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας
Οικονομία 04.05.26

Τα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρείας

Με την Spirit Airlines να διακόπτει τις πτήσεις της το Σαββατοκύριακο και τον επικεφαλής της Ryanair, Michael O’Leary, να προειδοποιεί ότι δύο ή τρεις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να χρεοκοπήσουν μέχρι το τέλος του έτους, πολλοί ταξιδιώτες ανησυχούν, όπως είναι φυσικό…

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
Βόλεϊ 04.05.26

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με κορυφαίο τον Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μία νίκη για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημά του.

Σύνταξη
Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση
Ιστορία 04.05.26

Σαν σήμερα η Σφαγή του Kεντ – Ο Νιλ Γιάνγκ, το Ohio και μια προδομένη, ματωμένη επανάσταση

Στις 4 Μαΐου 1970, η Αμερική συγκλονίστηκε από τη Σφαγή του Κεντ. Η δολοφονία των φοιτητών έγινε αφορμή για το πιο οργισμένο ροκ κομμάτι διαμαρτυρίας στην ιστορία της μουσικής

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»
Επικαιρότητα 04.05.26

Ανδρουλάκης: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των εκτροπών»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι ο πρωθυπουργός προχωρά σε «θεσμικούς ακροβατισμούς», καθώς «τον εκβιάζει» ο Ισραηλινός απόστρατος, Ταλ Ντίλιαν για το Predator.

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo
Ελλάδα 04.05.26

Πόσο ακραία ήταν η ψυχρή εισβολή στις αρχές Μαΐου – Τι δείχνουν τα στοιχεία του Meteo

Αν και η εκδήλωση χιονοπτώσεων στις αρχές Μαΐου δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο για τον ελλαδικό χώρο, η συγκεκριμένη περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της έντασης και της γεωγραφικής της έκτασης

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μαρκ Ίτον 04.05.26

Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια 12ετή καριέρα στο NBA

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ
Μποϊκοτάζ 04.05.26

Ζεντάγια και Μέριλ Στριπ εκτός Met Gala λόγω χορηγίας Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσεζ

Η είδηση έρχεται εν μέσω εκκλήσεων προς τις διασημότητες να μποϊκοτάρουν το Met Gala λόγω της συμμετοχής του δισεκατομμυριούχου της Amazon, Τζέφ Μπέζος, και της συζύγου του, Λόρεν Σάντσεζ

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ευχάριστα νέα για την κατάσταση του Ντέρι μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του: Η ενημέρωση της Τσέλσι

Καθησυχαστική είναι η ενημέρωση της Τσέλσι σχετικά με την κατάσταση του Τζέσι Ντέρι, ο οποίος σόκαρε τους πάντες όταν έπεσε με το κεφάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι με τη Φόρεστ.

Σύνταξη
