Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Τα τελευταία χρόνια, το Μπαλί έχει δει τον αριθμό των τουριστών, από ψηφιακούς νομάδες μέχρι influencers, να εκτοξεύεται στα ύψη.

Ωστόσο, οι επισκέπτες και η βιομηχανία που καλύπτει τις μυριάδες ανάγκες τους, έχουν προκαλέσει ποικίλα προβλήματα στους μόνιμους κατοίκους του νησιού, με την τοπική κυβέρνηση να έχει ήδη λάβει μέτρα για τη διαχείριση του υπερτουρισμού.

Η σημασία της θάλασσας

Τώρα, ο κυβερνήτης επιστρέφει με νέες διατάξεις που στοχεύουν στην προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού με την απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών. Εδώ και πολύ καιρό, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες ότι ξενοδοχεία, βίλες, θέρετρα και beach clubs έχουν περιφράξει τις ακτές, παραγκωνίζοντας τους ντόπιους.

Η χωροταξική περιθωριοποίηση που βιώνουν οι ντόπιοι είναι υψίστης σημασίας, επειδή στον ινδουισμό, διάφορες θρησκευτικές τελετές που περιλαμβάνουν παραστάσεις, προσευχές και την απελευθέρωση θαλάσσιων πλασμάτων – όπως το Segara Kerthi και το Pakelem – πραγματοποιούνται στην θάλασσα.

Οι προτάσεις του κυβερνήτη

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης I Wayan Koster παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών σε ακρόαση με τους νομοθέτες του Μπαλί.

«Η πρόσβαση στην παραλία για τις τελετές Segara Kerthi ή Pakelem γίνεται όλο και πιο περιορισμένη. Ορισμένοι ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες βιλών εμποδίζουν την πρόσβαση και απαγορεύουν στους κατοίκους να πραγματοποιούν θρησκευτικές λειτουργίες. Αυτοί που χτίζουν ξενοδοχεία και βίλες φαίνεται να πιστεύουν ότι τους ανήκει η θάλασσα. Καθορίζουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, παρόλο που τους ανήκει μόνο η γη κοντά στην ακτή, όχι ο ωκεανός».

Η απόφαση της τοπικής κυβέρνησης σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα αναμένεται να παρθεί άμεσα, με στόχο να θεσπίσει την απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών πριν από το τέλος του έτους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Μπαλί λαμβάνει μέτρα κατά της ανεξέλεγκτης τουριστικής βιομηχανίας που δυσχαιρένει την ζωή των κατοίκων. Στο παρελθόν, η τοπική κυβέρνηση θέσπισε κανονισμούς, σύμφωνα με τους οποίους οι τουρίστες απαγορευόταν να νοικιάζουν μοτοσικλέτες και να κάνουν ορειβασία στα βουνά του Μπαλί για λόγους ασφαλείας.

*Με πληροφορίες από: Time Out | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Eyestetix Studio | Unsplash