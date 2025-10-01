magazin
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 11:49
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Planet Travel 01 Οκτωβρίου 2025 | 10:18

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Το Μπαλί, ο φημισμένος τροπικός παράδεισος της Ινδονησίας, γοητεύει επί χρόνια πολλούς τουρίστες, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και έναν αυξανόμενο αριθμό απογοητευμένων οι οποίοι το επισκέπτονται με υψηλές προσδοκίες λόγω των ελκυστικών αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις οποίες όλοι διατείνονται ότι περνούν απίθανα! Το βέβαιο είναι ότι το Μπαλί έχει γεμίσει κόσμο.

Εκατομμύρια άνθρωποι συρρέουν στο Μπαλί και βρίσκουν πλήθη, κίνηση, σκουπίδια και ηχορύπανση

Πλέον, υπάρχουν άφθονες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τις «προσδοκίες έναντι της πραγματικότητας» στο Μπαλί.

Θαμώνες απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα σε εστιατόριο δίπλα στην παραλία και δίπλα συσσωρεύονται σκουπίδια, ή πίνουν smoothies σε εξωτερικό χώρο με καλαμάκια από μπαμπού, ακριβώς δίπλα σε δίχρονα μηχανάκια κολλημένα στη κίνηση που μαρσάρουν γεμίζοντας καυσαέρια την ατμόσφαιρα.

Εκατομμύρια άνθρωποι συρρέουν στο Μπαλί κάθε χρόνο αναζητώντας την πνευματική Shangri-La που υποσχοτόναν η ταινία του 2006, Eat, Pray, Love, με την Τζούλια Ρόμπερτς.

Αυτό που βρίσκουν είναι πλήθη, κίνηση και η ηχορύπανση των κατασκευών, η οποία έχει αυξηθεί παράλληλα με την υπερβολική άνθηση του τουρισμού. Η ρύπανση από πλαστικά έχει γίνει τεράστιο πρόβλημα σε ορισμένες παραλίες

Η αυξανόμενη πίεση στο νησί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια, αλλά αυτόν τον μήνα τα γεγονότα πήραν μια ζοφερή τροπή, όταν δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες στο νησί. Η κακή διαχείριση των αποβλήτων και η ανεξέλεγκτη αστική ανάπτυξη έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Έκτοτε, η τοπική αυτοδιοίκηση ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις νέες κατασκευές. Αλλά πολλοί θεωρούν τέτοιες παρεμβάσεις ως πολύ λίγες και πολύ αργά.

Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο ο «τελευταίος παράδεισος»;

Δυτικοί περιηγητές εμφανίζονται στο Μπαλί από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν θεωρούνταν απόμακρος και εξωτικός, το νησί των ινδουιστικών ναών και ορυζώνων.

Η πνευματικότητα και ο σεβασμός για τη φύση είναι βαθιά ριζωμένα. «Είναι η ινδουιστική κουλτούρα του Μπαλί που δημιούργησε αυτόν τον μύθο για τον τόπο», είπε στο BBC η Γκιζέλα Γουίλιαμς, ταξιδιωτική συγγραφέας από το Βερολίνο, η οποία επισκέπτεται το νησί από τη δεκαετία του ’90.

Την τελευταία δεκαετία, ο τουρισμός στο νησί έχει εκτοξευθεί, από 3,8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2014 σε 6,3 εκατομμύρια πέρυσι, και φέτος αναμένονται πάνω από επτά εκατομμύρια ξένοι τουρίστες.

Αλλά όταν απογοητεύονται οι τουρίστες που το Μπαλί είναι πιο πολυσύχναστο από όσο θα ήθελαν, είναι κι αυτοί μέρος του προβλήματος, τόνισε στο BBC ο Άι Μέιντ Βικανάντα, ερευνητής από το Μπαλί που υποστηρίζει την προστασία της φύσης και των ανθρώπων του νησιού.

Η 22χρονη Νι Καντέκ Σιντία θυμάται μια εποχή που συνήθιζε να οδηγεί το σκούτερ της στους ήσυχους δρόμους του Canggu, περνώντας από ορυζώνες όπου έκανε διάλειμμα για μεσημεριανό.

Πέντε χρόνια αργότερα, το Canggu έχει αποκτήσει ένα από τα χειρότερα μποτιλιαρίσματα στο νησί. Και το ταξίδι της Σιντία προς τη δουλειά της σε ένα θέρετρο ευεξίας είναι γεμάτο με βίλες και καφετέριες, και ανυπόμονα κορναρίσματα την ακολουθούν σε όλη τη διαδρομή. «Τώρα κάθε φορά νιώθω αυτή την αίσθηση θλίψης. Νιώθω ότι το Μπαλί διαβρώνεται μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά στο BBC.

Ο τελευταίος προορισμός για τους χίπστερ είναι το Canggu. Όμως το κάποτε ήσυχο ψαροχώρι, έχει γίνει πόλος έλξης για σέρφερ από όλο τον κόσμο, ακολουθώντας τα βήματα άλλων περιοχών, που έχουν μεταμορφωθεί καθώς οι τουρίστες αναζητούν νέα «κρυμμένα διαμάντια».

Οι τουρίστες αντιμετωπίζουν το Μπαλί σαν παιδική χαρά. Δεν περνάει μήνας χωρίς τουρίστες να γίνουν πρωτοσέλιδα για σοβαρά ατυχήματα οδηγώντας γουρούνες μεθυσμένοι ή χωρίς κράνη, ή επειδή γδύθηκαν σε ιερούς χώρους. Άλλοι, μεθυσμένοι προκαλούν καβγάδες. Στις πρόσφατες εντάσεις προστίθενται χιλιάδες Ρώσοι και Ουκρανοί που έχουν εγκατασταθεί στο Μπαλί, κάποιοι από τους οποίους εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Βιωσιμότητα

Η τοπική δυσαρέσκεια αυξάνεται, με τους ακτιβιστές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εκφοβίζουν τους τουρίστες – ακόμη και όταν οι Μπαλινέζοι διατηρούν την παγκοσμίως διάσημη φιλοξενία τους.

«Πολλοί τουρίστες πιστεύουν ότι επειδή είναι αυτοί που έχουν χρήματα να ξοδέψουν στο νησί μας, εμείς οι ντόπιοι θα πρέπει να αποδεχόμαστε τα καμώματά τους», λέει η Σίντια, η οποία, όπως πολλοί της γενιάς της, έχει βιοπορίζεται από τον τουρισμό.

Επιχειρήσεις και ακτιβιστές έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες για την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, από την εκπαίδευση στη διαχείριση των αποβλήτων έως τον καθαρισμό των παραλιών.

Νωρίτερα φέτος, το Μπαλί απαγόρευσε τα πλαστικά μιας χρήσης και εξέδωσε οδηγίες συμπεριφοράς για τους επισκέπτες, ώστε «να διασφαλίσει ότι ο τουρισμός του Μπαλί παραμένει σεβαστός, βιώσιμος και σε αρμονία με τις τοπικές μας αξίες».

Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί σε δημοφιλείς περιοχές για να διασφαλίσει ότι οι επισκέπτες ακολουθούν τους κανόνες.

Αντί για τις μοναδικές παραδόσεις ή το ειδυλλιακό περιβάλλον, το Μπαλί σήμερα είναι περισσότερο γνωστό για τα beach clubs και τα surf houses του.

Το αλκοόλ είναι άφθονο και τα αποκαλυπτικά ενδύματα είναι πιο αποδεκτά σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ινδονησία. Και οι περισσότεροι επισκέπτες θέλουν επίσης να απολαύσουν τα πολυτελή ξενοδοχεία, τις βίλες και τα spa του Μπαλί, λόγω της προσιτής τιμής ενός πολυτελούς τρόπου ζωής. Σημειωτέον, ότι λόγω της κυριαρχίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επικρατεί ένας πολύ επιφανειακός τρόπος κατανόησης ενός τόπου.

Η Χόλι Μαρί, Βρετανίδα δημιουργός περιεχομένου που ζει στο Μπαλί, προειδοποίησε σε ένα βίντεο στο TikTok ότι «από μόνη της η αναζήτηση του Μπαλί στο Instagram θα σας δώσει μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα για το ίδιο το νησί».

Όσοι ζουν εκεί ή έχουν εξερευνήσει πέρα ​​από τα διάσημα και πολυδιαφημισμένα στέκια, θα σας πουν ότι η φυσική ομορφιά του Μπαλί είναι ζωντανή και… χαίρει άκρας υγείας: από την παρατήρηση δελφινιών και τις εξερευνήσεις με καταδύσεις, μέχρι το καταπράσινο τοπίο στον πιο ήσυχο βορρά.

Πηγή: ΟΤ

