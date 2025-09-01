Οι extreme ημερήσιες εκδρομές είναι η τελευταία μόδα που κερδίζει έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η πληγή που ονομάζεται υπερτουρισμός χειροτερεύει.

Ο υπερτουρισμός απειλεί αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς, ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές

Αυτή η τάση περιλαμβάνει την επιβίβαση σε μια πτήση χαμηλού κόστους για μια μέρα περιήγησης στην Ευρώπη.

Η πτήση είναι τόσο γεμάτη που θυμίζει μια παραφορτωμένη αποσκευή, όπως γράφει χαρακτηριστικά το Euronews.

Οι θιασώτες αυτής της τάσης προωθούν αυτές τις εξαιρετικά σύντομες διακοπές ως έναν τρόπο να δουν τον κόσμο, ενώ υποτίθεται ότι εξοικονομούν χρόνο και χρήματα, και μια αυξανόμενη κοινότητα ταξιδιωτών μοιράζεται τακτικά τις περιπέτειές της στα social media για να εμπνεύσει άλλους.

Οι αρνητικές συνέπειες

Ωστόσο, οι extreme ημερήσιες εκδρομές είναι μια εξαιρετικά άσχημη είδηση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, καθώς οι πτήσεις είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αυξανόμενους παράγοντες που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, συμβάλλουν στην κρίση του υπερτουρισμού που πλήττει τόσους πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Όπως και οι ημερήσιες εκδρομές με κρουαζιερόπλοια, οι γρήγορες επισκέψεις επικεντρώνονται σε τουριστικά αξιοθέατα: τοποθεσίες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση – τελικά, σε λίγες ώρες δεν μπορείς να πας πολύ μακριά.

Αυτό σημαίνει ότι οι extreme ημερήσιες εκδρομές είναι το πιο ανεύθυνο είδος τουρισμού.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φτηνές πτήσεις και οι κοντόφθαλμοι ταξιδιωτικοί πράκτορες φέρουν όλοι ευθύνη για αυτή την εξαιρετικά προβληματική τάση.

Ωστόσο, το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει απαραίτητα κακή ποιότητα, σημειώνει το Euronews.

Αντί να κάνετε δώδεκα ημερήσιες εκδρομές στην Ευρώπη μέσα σε έναν χρόνο, είναι πολύ πιο χαλαρωτικό και ικανοποιητικό να επιβραδύνετε τον ρυθμό με λιγότερα διαλείμματα για πιο ποιοτικές διακοπές.

Θα δείτε περισσότερα γιατί θα έχετε τον χρόνο να εξερευνήσετε πέρα από τα προφανή τουριστικά αξιοθέατα και οι διακοπές σας θα ωφελήσουν περισσότερο τον τόπο που επισκέπτεστε.

Μην μπείτε απλώς σε μια ουρά

Αν περάσετε μόνο 16 ώρες περίπου σε μια πόλη, δεν θα μπορέσετε ποτέ να γνωρίσετε την κουλτούρα της σε βάθος. Και αν ο στόχος σας είναι να επισκεφθείτε όσο το δυνατόν περισσότερα διάσημα αξιοθέατα, το ταξίδι σας θα έχει ελάχιστα οφέλη για τους ντόπιους. Το μόνο που κάνετε είναι να αυξάνετε τον αριθμό των τουριστών.

«Αυτού του είδους οι διακοπές μοιάζουν περισσότερο με βόλτα σε λούνα παρκ παρά με μια φυσιολατρική εμπειρία», λέει η Φιόνα Σμαρτ, η οποία, μαζί με τον σύζυγό της Γκάρεθ, διευθύνει το Mas Pelegri, ένα ξενοδοχείο στην εξοχή της Καταλονίας στην Ισπανία.

«Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προωθούμε ταξίδια που φροντίζουν τόσο τους τουρίστες όσο και τους ανθρώπους που ζουν στον προορισμό», σημειώνει η ίδια.

Κοστίζουν στον πλανήτη

Στο επίκεντρο αυτής της νέας μόδας βρίσκεται ένα παλιό πρόβλημα: οι φτηνές πτήσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να ταξιδέψει στην Ευρώπη με το κόστος ενός γεύματος.

Οι υποστηρικτές των extreme ημερήσιων ταξιδιών θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι το αεροπλάνο θα πετάξει ούτως ή άλλως, αλλά όσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κλείσουν αυτές τις πτήσεις, τόσο περισσότερες πτήσεις θα προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες για να καλύψουν τη ζήτηση.

Ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους στον κόσμο προσφέρει μια ημερήσια εκδρομή στη φινλανδική Λαπωνία. Οι οικογένειες που έχουν ξυπνήσει από τα ξημερώματα μπορούν να συναντήσουν γρήγορα τον Άγιο Βασίλη, ενώ άλλες ατραξιόν περιλαμβάνουν μια (πιθανώς πολύ σύντομη) βόλτα με έλκηθρο που σέρνουν χάσκι σε ένα χιονισμένο δάσος.

«Το Χωριό του Άγιου Βασίλη είναι υπερβολικά διαφημισμένο και η όλη εμπειρία δεν είναι αυθεντική», λέει η Ριίτα Κούλκας, ιδρύτρια της Skafur-Tour, η οποία οργανώνει διακοπές με χειμερινές δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας στη φινλανδική Λαπωνία.

Όπου κι αν ζείτε στην Ευρώπη, υπάρχουν μέρη που μπορείτε να απολαύσετε χωρίς να χρειαστεί να επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Από αμπελώνες έως παραθαλάσσια θέρετρα, αρχοντικά έως βοτανικούς κήπους, εθνικά πάρκα έως διακοπές στην πόλη και πολιτιστικές αποδράσεις, μια ημερήσια εκδρομή δεν χρειάζεται να είναι κάτι το ακραίο, τονίζει το Euronews.

Υπεύθυνο ταξίδι με περιορισμένο προϋπολογισμό

Το να πάτε διακοπές για μία μέρα σημαίνει ότι εξοικονομείτε χρήματα από τη διαμονή, αλλά ενώ αυτό μπορεί να κάνει κάποιες extreme ημερήσιες εκδρομές να φαίνονται φθηνές, έχει η συνολική εμπειρία μεγάλη αξία;

Πιθανότατα όχι, αν τρέχετε συνεχώς, κοιτάζετε συνεχώς το ρολόι και επισκέπτεστε μόνο τα πιο πολυσύχναστα αξιοθέατα.

Το υπεύθυνο ταξίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ξοδέψετε μια περιουσία. Μπορείτε να κάνετε ένα οικονομικό ταξίδι που δεν θα οδηγήσει σε υπερτουρισμό ούτε θα δημιουργήσει τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα σε λίγες μόνο ώρες.

Σε ακριβούς προορισμούς όπως η Λαπωνία, οι οργανωμένες εκδρομές για μικρές ομάδες, με τοπικούς ξεναγούς, βοηθούν στην κατανομή του κόστους του ταξιδιού σε περισσότερα άτομα.

Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τα ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής είναι άλλοι αξιόπιστοι τρόποι για τη μείωση του κόστους των διακοπών.

Η κράτηση μέσω τοπικού ταξιδιωτικού πράκτορα μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος των διακοπών σας. Έχει το πλεονέκτημα ότι το ταξίδι σας οργανώνεται από κάποιον που γνωρίζει καλά την περιοχή και μπορεί να σας δώσει χρήσιμες συμβουλές για να απολαύσετε τον προορισμό σας στο έπακρο.

«Οι extreme ημερήσιες εκδρομές σε μέρη όπως το Αλικάντε δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να δουν την πραγματική Ισπανία», λέει η Φιόνα Σμαρτ. «Αυτή η χώρα έχει τόσα πολλά καταπληκτικά μέρη όπου μπορείς να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία, αλλά πρέπει να αφιερώσεις χρόνο», προσθέτει.

Εξοικονομείς χρόνο ή τον σπαταλάς;

Η εξοικονόμηση χρόνου είναι ένας άλλος λόγος που πολλοί αναφέρουν για να κάνουν extreme ημερήσιες εκδρομές. Αλλά πραγματικά εξοικονομείς χρόνο ή στην πραγματικότητα τον σπαταλάς;

Οι ημερήσιες εκδρομές σημαίνουν πολύ περισσότερο χρόνο σε μετακινήσεις – επαναλαμβανόμενες διαδρομές προς το αεροδρόμιο, πτήσεις, μεταφορές και ακόμη και ο χρόνος που χρειάζεται για να περιηγηθείτε σε ένα νέο μέρος.

«Αν η ιδέα κάποιου για διασκέδαση είναι να ξυπνάει στις 4 το πρωί, να περνάει τη μέρα μισοκοιμισμένος και στριμωγμένος σαν σαρδέλα σε πολυσύχναστα τουριστικά μέρη και μετά να τρώει βιαστικά ένα υπερτιμημένο πιάτο με λασπωμένα μακαρόνια σε μια τουριστική παγίδα, τότε αυτό ακούγεται σαν το τέλειο σχέδιο!», λέει χαρακτηριστικά η Τζοβάνα Κονσόνι της Stile Italiano Tours.

Το μέλλον των ταξιδιών πρέπει να περιλαμβάνει διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας και λιγότερες πτήσεις και η μόδα των extreme day trips στέλνει εντελώς λάθος μήνυμα, καταλήγει το Euronews.