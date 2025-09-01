science
01.09.2025
Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Περιβάλλον 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:00

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Οι extreme ημερήσιες εκδρομές είναι η τελευταία μόδα που κερδίζει έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η πληγή που ονομάζεται υπερτουρισμός χειροτερεύει.

Ο υπερτουρισμός απειλεί αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς, ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές

Αυτή η τάση περιλαμβάνει την επιβίβαση σε μια πτήση χαμηλού κόστους για μια μέρα περιήγησης στην Ευρώπη.

Η πτήση είναι τόσο γεμάτη που θυμίζει μια παραφορτωμένη αποσκευή, όπως γράφει χαρακτηριστικά το Euronews.

Οι θιασώτες αυτής της τάσης προωθούν αυτές τις εξαιρετικά σύντομες διακοπές ως έναν τρόπο να δουν τον κόσμο, ενώ υποτίθεται ότι εξοικονομούν χρόνο και χρήματα, και μια αυξανόμενη κοινότητα ταξιδιωτών μοιράζεται τακτικά τις περιπέτειές της στα social media για να εμπνεύσει άλλους.

Οι αρνητικές συνέπειες

Ωστόσο, οι extreme ημερήσιες εκδρομές είναι μια εξαιρετικά άσχημη είδηση, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Έχουν τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος, καθώς οι πτήσεις είναι ένας από τους μεγαλύτερους και ταχύτερα αυξανόμενους παράγοντες που συμβάλλουν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Επιπλέον, συμβάλλουν στην κρίση του υπερτουρισμού που πλήττει τόσους πολλούς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Όπως και οι ημερήσιες εκδρομές με κρουαζιερόπλοια, οι γρήγορες επισκέψεις επικεντρώνονται σε τουριστικά αξιοθέατα: τοποθεσίες που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση – τελικά, σε λίγες ώρες δεν μπορείς να πας πολύ μακριά.

Αυτό σημαίνει ότι οι extreme ημερήσιες εκδρομές είναι το πιο ανεύθυνο είδος τουρισμού.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φτηνές πτήσεις και οι κοντόφθαλμοι ταξιδιωτικοί πράκτορες φέρουν όλοι ευθύνη για αυτή την εξαιρετικά προβληματική τάση.

Ωστόσο, το χαμηλό κόστος δεν σημαίνει απαραίτητα κακή ποιότητα, σημειώνει το Euronews.

Αντί να κάνετε δώδεκα ημερήσιες εκδρομές στην Ευρώπη μέσα σε έναν χρόνο, είναι πολύ πιο χαλαρωτικό και ικανοποιητικό να επιβραδύνετε τον ρυθμό με λιγότερα διαλείμματα για πιο ποιοτικές διακοπές.

Θα δείτε περισσότερα γιατί θα έχετε τον χρόνο να εξερευνήσετε πέρα από τα προφανή τουριστικά αξιοθέατα και οι διακοπές σας θα ωφελήσουν περισσότερο τον τόπο που επισκέπτεστε.

Διαδήλωση ενάντια στον υπερτουρισμό στη Βαρκελώνη.

Μην μπείτε απλώς σε μια ουρά

Αν περάσετε μόνο 16 ώρες περίπου σε μια πόλη, δεν θα μπορέσετε ποτέ να γνωρίσετε την κουλτούρα της σε βάθος. Και αν ο στόχος σας είναι να επισκεφθείτε όσο το δυνατόν περισσότερα διάσημα αξιοθέατα, το ταξίδι σας θα έχει ελάχιστα οφέλη για τους ντόπιους. Το μόνο που κάνετε είναι να αυξάνετε τον αριθμό των τουριστών.

«Αυτού του είδους οι διακοπές μοιάζουν περισσότερο με βόλτα σε λούνα παρκ παρά με μια φυσιολατρική εμπειρία», λέει η Φιόνα Σμαρτ, η οποία, μαζί με τον σύζυγό της Γκάρεθ, διευθύνει το Mas Pelegri, ένα ξενοδοχείο στην εξοχή της Καταλονίας στην Ισπανία.

«Αντ’ αυτού, θα πρέπει να προωθούμε ταξίδια που φροντίζουν τόσο τους τουρίστες όσο και τους ανθρώπους που ζουν στον προορισμό», σημειώνει η ίδια.

Κοστίζουν στον πλανήτη

Στο επίκεντρο αυτής της νέας μόδας βρίσκεται ένα παλιό πρόβλημα: οι φτηνές πτήσεις που επιτρέπουν σε κάποιον να ταξιδέψει στην Ευρώπη με το κόστος ενός γεύματος.

Οι υποστηρικτές των extreme ημερήσιων ταξιδιών θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι το αεροπλάνο θα πετάξει ούτως ή άλλως, αλλά όσο περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να κλείσουν αυτές τις πτήσεις, τόσο περισσότερες πτήσεις θα προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες για να καλύψουν τη ζήτηση.

Ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους στον κόσμο προσφέρει μια ημερήσια εκδρομή στη φινλανδική Λαπωνία. Οι οικογένειες που έχουν ξυπνήσει από τα ξημερώματα μπορούν να συναντήσουν γρήγορα τον Άγιο Βασίλη, ενώ άλλες ατραξιόν περιλαμβάνουν μια (πιθανώς πολύ σύντομη) βόλτα με έλκηθρο που σέρνουν χάσκι σε ένα χιονισμένο δάσος.

«Το Χωριό του Άγιου Βασίλη είναι υπερβολικά διαφημισμένο και η όλη εμπειρία δεν είναι αυθεντική», λέει η Ριίτα Κούλκας, ιδρύτρια της Skafur-Tour, η οποία οργανώνει διακοπές με χειμερινές δραστηριότητες μεγαλύτερης διάρκειας στη φινλανδική Λαπωνία.

Όπου κι αν ζείτε στην Ευρώπη, υπάρχουν μέρη που μπορείτε να απολαύσετε χωρίς να χρειαστεί να επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Από αμπελώνες έως παραθαλάσσια θέρετρα, αρχοντικά έως βοτανικούς κήπους, εθνικά πάρκα έως διακοπές στην πόλη και πολιτιστικές αποδράσεις, μια ημερήσια εκδρομή δεν χρειάζεται να είναι κάτι το ακραίο, τονίζει το Euronews.

Τουρίστες στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

Υπεύθυνο ταξίδι με περιορισμένο προϋπολογισμό

Το να πάτε διακοπές για μία μέρα σημαίνει ότι εξοικονομείτε χρήματα από τη διαμονή, αλλά ενώ αυτό μπορεί να κάνει κάποιες extreme ημερήσιες εκδρομές να φαίνονται φθηνές, έχει η συνολική εμπειρία μεγάλη αξία;

Πιθανότατα όχι, αν τρέχετε συνεχώς, κοιτάζετε συνεχώς το ρολόι και επισκέπτεστε μόνο τα πιο πολυσύχναστα αξιοθέατα.

Το υπεύθυνο ταξίδι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ξοδέψετε μια περιουσία. Μπορείτε να κάνετε ένα οικονομικό ταξίδι που δεν θα οδηγήσει σε υπερτουρισμό ούτε θα δημιουργήσει τεράστιο αποτύπωμα άνθρακα σε λίγες μόνο ώρες.

Σε ακριβούς προορισμούς όπως η Λαπωνία, οι οργανωμένες εκδρομές για μικρές ομάδες, με τοπικούς ξεναγούς, βοηθούν στην κατανομή του κόστους του ταξιδιού σε περισσότερα άτομα.

Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τα ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής είναι άλλοι αξιόπιστοι τρόποι για τη μείωση του κόστους των διακοπών.

Η κράτηση μέσω τοπικού ταξιδιωτικού πράκτορα μπορεί επίσης να μειώσει το κόστος των διακοπών σας. Έχει το πλεονέκτημα ότι το ταξίδι σας οργανώνεται από κάποιον που γνωρίζει καλά την περιοχή και μπορεί να σας δώσει χρήσιμες συμβουλές για να απολαύσετε τον προορισμό σας στο έπακρο.

«Οι extreme ημερήσιες εκδρομές σε μέρη όπως το Αλικάντε δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να δουν την πραγματική Ισπανία», λέει η Φιόνα Σμαρτ. «Αυτή η χώρα έχει τόσα πολλά καταπληκτικά μέρη όπου μπορείς να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία, αλλά πρέπει να αφιερώσεις χρόνο», προσθέτει.

Εξοικονομείς χρόνο ή τον σπαταλάς;

Η εξοικονόμηση χρόνου είναι ένας άλλος λόγος που πολλοί αναφέρουν για να κάνουν extreme ημερήσιες εκδρομές. Αλλά πραγματικά εξοικονομείς χρόνο ή στην πραγματικότητα τον σπαταλάς;

Οι ημερήσιες εκδρομές σημαίνουν πολύ περισσότερο χρόνο σε μετακινήσεις – επαναλαμβανόμενες διαδρομές προς το αεροδρόμιο, πτήσεις, μεταφορές και ακόμη και ο χρόνος που χρειάζεται για να περιηγηθείτε σε ένα νέο μέρος.

«Αν η ιδέα κάποιου για διασκέδαση είναι να ξυπνάει στις 4 το πρωί, να περνάει τη μέρα μισοκοιμισμένος και στριμωγμένος σαν σαρδέλα σε πολυσύχναστα τουριστικά μέρη και μετά να τρώει βιαστικά ένα υπερτιμημένο πιάτο με λασπωμένα μακαρόνια σε μια τουριστική παγίδα, τότε αυτό ακούγεται σαν το τέλειο σχέδιο!», λέει χαρακτηριστικά η Τζοβάνα Κονσόνι της Stile Italiano Tours.

Το μέλλον των ταξιδιών πρέπει να περιλαμβάνει διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας και λιγότερες πτήσεις και η μόδα των extreme day trips στέλνει εντελώς λάθος μήνυμα, καταλήγει το Euronews.

Φωτιές: Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
Αποκαλυπτική έρευνα 31.08.25

Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη

«Η εγκαταλελειμμένη γη τροφοδοτεί τις πυρκαγιές» - Η αντίθετη τάση συγκριτικά με τις ΗΠΑ - Η κλιματική κρίση χειροτερεύει - Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη χειρότερη θέση το φετινό καλοκαίρι 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά
Τεχνητή νοημοσύνη 31.08.25

Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά

Πληθαίνουν τα πειράματα και οι έρευνες που δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα chatbot μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 30.08.25

Μύθοι και αλήθειες για τα αντηλιακά

Συγκεχυμένες είναι αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αντηλιακά

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ
Φεστιβάλ Βενετίας 01.09.25

Η Κιμ Νόβακ επιστρέφει στο προσκήνιο 60 χρόνια αφότου είπε ένα συνειδητό «αντίο» στο Χόλιγουντ

Η Κιμ Νόβακ βραβεύτηκε σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, για το σύνολο του έργου της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ αναμένεται να γίνει η παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της «Kim Novak’s Vertigo».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό
Νέο βιβλίο 01.09.25

Βασίλισσα Καμίλα: Έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης ως έφηβη – Το τραύμα, η αφοσίωση, η Ζιζέλ Πελικό

Νέο βιβλίο αποκαλύπτει ότι η βασίλισσα Κάμιλα έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε νεαρή ηλικία. Η ίδια, πλέον, έχει αφιερώσει τη ζωή της στην υποστήριξη θυμάτων κακοποίησης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προσοχή: Ανακαλούνται μπισκότα λόγω μούχλας
Ελλάδα 01.09.25

Ανακαλούνται μπισκότα πρωτεΐνης λόγω μούχλας

Η ανάκληση αποφασίστηκε για τις επίμαχες παρτίδες καθώς η εταιρεία δέχθηκε παράπονα από καταναλωτές παρουσία ευρωτίασης (μούχλας) σε τεμάχια των συγκεκριμένων παρτίδων

Σύνταξη
Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του
Ελλάδα 01.09.25

Στην φυλακή ο 62χρονος για τη φωτιά στην Παιανία – Τι είπε στην απολογία του

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι έβαλε τη φωτιά στην Παιανία και υποστήριξε ότι κάθε μέρα περνά από το ίδιο σημείο, καθώς μένει σε κοντινή απόσταση και πηγαίνει στο σπίτι του γιου του. 

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)
Μπάσκετ 01.09.25

Σουηδία – Μαυροβούνιο 81-87: Σούπερ Βούτσεβιτς λύγισε τους Σκανδιναβούς (vid)

Το Μαυροβούνιο επικράτησε δύσκολα της Σουηδίας με 87-81 για την 4η αγωνιστική του Eurobasket 2025, κάνοντας «σεφτέ» στη διοργάνωση. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς (23 πόντοι, 15 ριμπάουντ).

Σύνταξη
«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού – 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»
10 Ιανουαρίου 1976 01.09.25

«Ανώμαλες, αποκρουστικές εικόνες» κατά του φασισμού - 50 χρόνια από το σκανδαλώδες αριστούργημα του Παζολίνι, «Salò»

Η τελευταία ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη, Πιερ Πάολο Παζολίνι, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν τη δολοφονία του, υπέστη λογοκρισία, κριτική και κλοπή αρκετών από των μπομπίνων της από μια εγκληματική συμμορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0
Γεωπολιτική «ζούγκλα» 01.09.25

Ο «δράκος», η «αρκούδα» και το «λιοντάρι» – Κίνα, Ρωσία και Ινδία βρυχώνται στην εποχή Τραμπ 2.0

Εν μέσω των εμπορικών πολέμων του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η Κίνα περνά στην αντεπίθεση με επίδειξη διπλωματικής, γεωπολιτικής και στρατιωτικής ισχύος

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού
Δικό σας 01.09.25

Πανηγύρια, λουλούδια και μανταλάκια: Ένα κομμάτι του 1989 έγινε το απόλυτο hit του ελληνικού καλοκαιριού

Το τραγούδι Τα Μανταλάκια του 1989 απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα από τη φωνή του Γιάννη Κατσίγιαννη, έγινε viral στα φετινά πανηγύρια και το αγαπημένο hit της νεολαίας και του TikTok.

Σύνταξη
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
