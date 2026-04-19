Ο γιγαντιαίος παγετώνας στη δυτική Ανταρκτική βρίσκεται σε κρίσιμο σε σημείο καμπής, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Ο κίνδυνος ένα μέρος του να καταρρεύσει λιώνοντας είναι υπαρκτός και θα χρειαστεί κάτι δραστικό για μα μην συμβεί αυτό. Να ρίξουμε 7,4 τρισεκατομμύρια τόνους τεχνητού χιονιού πάνω του.

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας μελέτης σχετικά με το πώς θα μπορούσε να δράσει ο άνθρωπος απέναντι στην κλιματική κρίση. Όμως, στη πραγματικότητα δεν εννοούν την πρόταση αυτή. Αυτό που επιθυμούν είναι να τονίσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης.

«Σημείο χωρίς επιστροφή» για την Ανταρκτική

Η κατάρρευση του παγετώνα της δυτικής Ανταρκτικής προβλέπεται να οδηγήσει σε άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου τρία μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο, θέτοντας σε κίνδυνο πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Σαγκάη, το Τόκιο και η Καλκούτα.

«Βρισκόμαστε ήδη σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή αν δεν κάνουμε τίποτα», δήλωσε ο κλιματολόγος Άντερς Λέβερμαν, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τις Κλιματικές Επιπτώσεις του Πότσνταμ στη Γερμανία, στο Reuters.

«Μπορούμε να επαναφέρουμε την κατάσταση σε σταθερό επίπεδο με μια μικρή παρέμβαση τώρα – ή με όλο και μεγαλύτερες παρεμβάσεις αργότερα».

Ο Λέβερμαν και η ομάδα του έκαναν προσομοιώσεις με κλιματικά μοντέλα και διαπίστωσαν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 7,4 τρισεκατομμύρια τόνοι χιονιού, που θα πρέπει να διοχετευτούν σε διάστημα 10 ετών, για να διατηρηθεί ο παγετώνας. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές μηχανές παραγωγής χιονιού.

Το χιόνι θα συμπιέζεται και θα μετατρέπεται σε πάγο σταθεροποιώντας τον παγετώνα με την αύξηση του πάχους του.

Οι… τεχνικές προκλήσεις

Ωστόσο, ακόμη και αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό… Σύμφωνα με τους ερευνητές για να γίνει απαιτούνται «τεράστιες τεχνικές προκλήσεις». Η συλλογή και η κατάψυξη θαλασσινού νερού για την απόθεσή του στην κορυφή του παγετώνα θα μπορούσε να επηρεάσει το περιβάλλον με διάφορους τρόπους που δεν μπορούμε καν να προβλέψουμε. Οι επιστήμονες θα πρέπει επίσης να προσέξουν ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός λιμνών στην κορυφή, κάτι που μπορεί να επιταχύνει αντί να επιβραδύνει την τήξη.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της παροχής επαρκούς εξοπλισμού και επαρκούς ισχύος για την εργασία αυτή σε ένα από τα πιο σκληρά τερέν του πλανήτη. Σύμφωνα με τους ερευνητές, θα χρειαστούν περίπου 12.000 ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Διλήμματα

Αν προχωρούσαμε στην εφαρμογή ενός τόσο ριζοσπαστικού σχεδίου, ενώ τεχνικά θα σώζαμε τον παγετώνα, θα καταστρέφαμε μια από τις πιο πολύτιμες περιοχές παρθένας άγριας φύσης και φυσικής ομορφιάς που μας έχουν απομείνει, και θα προκαλούσαμε ανυπολόγιστες διαταραχές στην άγρια χλωρίδα και πανίδα ζωή τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια του νερού, γράφει το sciencealert.

Μια πολύ καλύτερη ιδέα θα ήταν να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία είναι η βασική αιτία για το λιώσιμο των πάγων. Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα συνεχίζουν να αυξάνονται, και μελέτες όπως αυτή η νέα υπογραμμίζουν το μέγεθος της ζημιάς που έχουμε ήδη προκαλέσει στον πλανήτη, καθώς και το πόσο τεράστια προσπάθεια απαιτείται για να επιστρέψουμε σε ασφαλή επίπεδα.