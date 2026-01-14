Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Ευρωπαίοι ερευνητές εγκαινίασαν την Τετάρτη στην Ανταρκτική το πρώτο διεθνές αποθετήριο δειγμάτων πάγου, παρακαταθήκη για τους επιστήμονες του μέλλοντος καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τους παγετώνες σε όλο τον κόσμο.

Οι πυρήνες πάγου, όπως ονομάζονται τα κυλινδρικά δείγματα που συλλέγονται με ειδικά γεωτρύπανα, λειτουργούν ως χρονοκάψουλες, καθώς διατηρούν πληροφορίες για το κλίμα και τη σύσταση της ατμόσφαιρας στο μακρινό παρελθόν.

Με τους παγετώνες να υποχωρούν, αυτό το πολύτιμο αρχείο της κλιματικής ιστορίας της Γης κινδυνεύει να χαθεί για πάντα.

Τα πρώτα δύο δείγματα αποθηκεύτηκαν σε έναν θάλαμο που ανοίχτηκε στον πάγο δίπλα στον γαλλο-ιταλικό ερευνητικό σταθμό Concordia (κεντρική εικόνα) στο Οροπέδιο της Ανταρκτικής, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε σταθερό επίπεδο στους -52 βαθμούς Κελσίου.

Και τα δύο δείγματα προέρχονται από τις Άλπεις, αναφέρει το Associated Press. Το πρώτο συλλέχθηκε στο Μον Μπλαν στη Γαλλία, το δεύτερο στο Γκραν Κομπέν της Ελβετίας.

Το «Ίδρυμα Μνήμης Πάγου», μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών εργαστηρίου, εγκαινιάστηκε την Τετάρτη μετά την άφιξη κιβωτίων με 1,7 τόνους πάγου, τα οποία έφτασαν με παγοθραυστικό που χρειάστηκε 50 ημέρες για να ολοκληρώσει το ταξίδι από την Τριέστη της Ιταλίας.

«Με τη διαφύλαξη φυσικών δειγμάτων ατμοσφαιρικών αερίων, αερολυμάτων, ρύπων και σκόνης που έχουν παγιδευτεί σε στρώματα πάγου, το Ίδρυμα Μνήμης Πάγου διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές γενιές ερευνητών θα μπορούν να μελετήσουν τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που ενδέχεται να μην υπάρχουν ακόμη» δήλωσε ο Κάρλο Μπαρμπάντε, αντιπρόεδρος του ιδρύματος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας.

Εκτός από το Ca’ Foscari, στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) της Γαλλίας, το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (IRD), το Πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ, το ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) και το Ινστιτούτο Paul Scherrer της Ελβετίας.

Οι ερευνητές έχουν συλλέξει πυρήνες πάγου από 10 παγετώνες σε όλο τον κόσμο και σχεδιάζουν να τα μεταφέρουν στην Ανταρκτική τα επόμενα χρόνια.

Ελπίζουν επίσης ότι στο μέλλον θα υπάρξει διεθνής συνθήκη για την προστασία των πολύτιμων δειγμάτων.