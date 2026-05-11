Η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία έχει ενταθεί τελευταία καθώς η ανάγκη για καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έρχεται στο προσκήνιο. Παρόλο που το μοντέλο αυτό υπόσχεται σημαντικά οφέλη στην αποδοτικότητα και την ευημερία των εργαζομένων, η εφαρμογή του παραμένει αντικείμενο αντιπαράθεσης.

Γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο;

Τα στοιχεία από διεθνή πιλοτικά προγράμματα δείχνουν ότι η μείωση του εργάσιμου χρόνου δεν συνεπάγεται απαραίτητα μείωση της παραγωγής. Αντιθέτως, με την κατάλληλη οργάνωση, τα ίδια ή και καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν σε λιγότερο χρόνο.

Αύξηση της παραγωγικότητας: Η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση επιτρέπουν την ταχύτερη διεκπεραίωση εργασιών. Μελέτες αναφέρουν αύξηση της δημιουργικότητας και μείωση των λαθών στις ομάδες εργασίας.

Βελτίωση της υγείας: Οι εργαζόμενοι που συμμετείχαν σε δοκιμές ανέφεραν λιγότερο άγχος, μειωμένη επαγγελματική εξουθένωση (burnout) και βελτιωμένη ψυχική και σωματική υγεία.

Δέσμευση και προσέλκυση ταλέντων: Το μοντέλο αυτό ενισχύει την εργασιακή δέσμευση και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την προσέλκυση εξειδικευμένου προσωπικού.

Το «ελληνικό μοντέλο» και οι προκλήσεις

Στην Ελλάδα, η συζήτηση έχει πάρει μια διαφορετική τροπή. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη το μοντέλο εστιάζει στη μείωση των ωρών χωρίς απώλεια μισθού, το «ελληνικό μοντέλο» βασίζεται κυρίως στην «ευελιξία» και τη «διευθέτηση του ωραρίου».

Θεσμικό πλαίσιο: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο επιτρέπει την τετραήμερη εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά μέσω της συμπίεσης του 40ωρου σε τέσσερις ημέρες (10ωρη εργασία ημερησίως).

Δομικές αδυναμίες: Η ελληνική οικονομία βασίζεται σε κλάδους έντασης εργασίας, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και το εμπόριο, όπου η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη και η παραγωγικότητα χαμηλή. Η εφαρμογή του 32ωρου ή 35ωρου θεωρείται από πολλούς φορείς ανεδαφική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αντιδράσεις: Συνδικάτα και αντιπολίτευση προειδοποιούν ότι η συμπίεση του ωραρίου μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκμετάλλευση και κατάλυση του παραδοσιακού οκταώρου.

Διεθνή παραδείγματα και διδάγματα

Η εμπειρία από άλλες χώρες προσφέρει πολύτιμα συμπεράσματα για το τι κάνει το μοντέλο να λειτουργεί:

Ισλανδία: Υπήρξε πρωτοπόρος, εφαρμόζοντας προγράμματα για 35-36 ώρες εργασίας χωρίς μείωση αποδοχών, με θεαματικά αποτελέσματα στην ευημερία.

Βέλγιο: Νομοθέτησε το δικαίωμα στην τετραήμερη εργασία, δίνοντας στους εργαζόμενους την επιλογή να συμπυκνώσουν τις ώρες τους.

Γερμανία και Βρετανία: Πρόσφατες δοκιμές σε δεκάδες εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι η μείωση ωρών μπορεί να συνοδεύεται από σταθερή ή αυξημένη αποδοτικότητα.

Η τετραήμερη εργασία δεν αποτελεί από μόνη της πανάκεια. Για να είναι εφικτή και αποδοτική, απαιτούνται δομικές αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων και αναδιάρθρωση της δομής της εργασίας. Η απλή συμπίεση των ίδιων καθηκόντων σε λιγότερες ημέρες μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κόπωση και χειρότερα αποτελέσματα.

Παρά τις αντιρρήσεις, η συζήτηση έχει ανοίξει και δεν αναμένεται να κλείσει σύντομα. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την αγορά εργασίας, η μείωση του εργάσιμου χρόνου ίσως αποτελέσει το αναγκαίο εργαλείο για την προσαρμογή των κοινωνιών στις νέες συνθήκες ευημερίας και παραγωγικότητας.