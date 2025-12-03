newspaper
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ
Η ελληνική αγορά εργασίας θα πρέπει να προσεγγίσει το μοντέλο όπου οι ώρες εργασίας και η παραγωγικότητα θα συνδέονται

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η παγκόσμια συζήτηση για τον χρόνο εργασίας μοιάζει να κινείται σε τρεις παράλληλους δρόμους. Από τη μία, η Ευρώπη και οι μεγάλες δυτικές οικονομίες πειραματίζονται με την τετραήμερη εργασία, ενισχυμένη πλέον από την αύξηση παραγωγικότητας που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Από την άλλη, χώρες όπως η Ελλάδα θεσμοθετούν την επέκταση των ωραρίων, επιτρέποντας έως και 13 ώρες ημερήσιας εργασίας. Και ακριβώς στη μέση βρίσκεται ο ρόλος των συλλογικών συμβάσεων, που σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν ως ο βασικός μηχανισμός ρύθμισης του χρόνου εργασίας, ένας μηχανισμός που στη χώρα μας μόλις τώρα επιχειρείται να επανενεργοποιηθεί.

Πριν από λίγες ημέρες το World Economic Forum επισήμανε ότι η πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει την παραγωγικότητα ανά ώρα σε βαθμό που απενεργοποιεί το σενάριο της τετραήμερης εργασίας σε κλάδους υπηρεσιών, υγείας και υποστήριξης

Σχετική έρευνα που έγινε ταυτόχρονα σε έξι διαφορετικές χώρες, δείχνει ότι η μείωση των ωρών δεν οδήγησε σε μείωση παραγωγικότητας. Αντίθετα, οι δείκτες ευεξίας και αποδοτικότητας παρέμειναν σταθεροί ή βελτιώθηκαν. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και έρευνες εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς καταγράφουν ότι εταιρείες που δοκίμασαν τετραήμερο δεν είδαν την παραγωγικότητα τους να υποχωρεί

Σε έκθεση της Eurofound περιγράφεται η σταδιακή μείωση των συμβατικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία. Πέρα όμως από την τετραήμερη εβδομάδα, η πιο ενδιαφέρουσα τάση είναι ότι κάθε ουσιαστική αλλαγή στον χρόνο εργασίας στην Ευρώπη περνά από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι μειώσεις των ωρών εργασίας, η ενσωμάτωση της ευελιξίας, ακόμη και οι δοκιμαστική εφαρμογή του τετραημέρου διαμορφώνονται μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων και όχι με νομοθετική παρέμβαση του κράτους.

Το Ελληνικό παράδοξο

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το 20,9% των εργαζομένων στη χώρα δουλεύει πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Αντίστοιχα και η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε ότι το 18,2% εργάστηκε 48 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα.

Είναι δεδομένο ότι με βάση τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, η ψήφιση του νόμου που επιτρέπει έως 13 ώρες ημερήσιας εργασίας δημιουργεί μια ιδιότυπη αντίθεση με την ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Αυτή η αντίθεση δεν μπορεί να εξηγηθεί μονοδιάστατα.

Ο ρόλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Στην Ευρώπη στο επίκεντρο βρίσκεται ο ρόλος των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ως μηχανισμού ρύθμισης του χρόνου εργασίας. Οι μεγάλες αλλαγές, από το 35ωρο στη Γαλλία έως το τετραήμερο στο Βέλγιο, ήταν αποτέλεσμα ευρείας συλλογικής διαπραγμάτευσης, αποδεικνύοντας οτι οι αλλαγές στο χρόνο εργασίας είναι βιώσιμες μόνο όταν προκύπτουν μέσω συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων.

Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι διαφορετική. Η κάλυψη από ΣΣΕ είναι πολύ χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τα τελευταία χρόνια η διεύρυνση της επεκτασιμότητάς τους υπήρξε περιορισμένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χρόνος εργασίας να ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική σύμβαση ή από άμεσες νομοθετικές παρεμβάσεις.

Η πρόσφατη κοινωνική συμφωνία για τις νέες συλλογικές συμβάσεις έρχεται να ενισχύσει αυτό το κενό. Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση του πλαισίου διαπραγμάτευσης, αλλά τα θολά σημεία παραμένουν:

  •  πώς θα ρυθμίζονται οι ώρες εργασίας σε κλάδους χαμηλής διαπραγματευτικής ισχύος,
  •  και, σε ποιο βαθμό η παραγωγικότητα θα ενσωματώνεται στο νέο πλαίσιο.

Με άλλα λόγια, ενώ η Ευρώπη αξιοποιεί τις συλλογικές συμβάσεις ως «τεχνολογικό» εργαλείο αλλαγής της παραγωγής και του χρόνου εργασίας, η Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο στάδιο επαναφοράς ενός θεσμικού πλαισίου.

Οι παράμετροι που μένουν ανοιχτές

Η συζήτηση για το κατά πόσο η τετραήμερη εβδομάδα μπορεί να διατηρήσει ή και να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα δεν έχει ακόμη σαφή απάντηση. Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η παραγωγικότητα ανά ώρα μπορεί να αυξηθεί μέσω καλύτερης οργάνωσης. Σε αυτό το πλαίσιο η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αυτής της τάσης.

Όμως η απουσία ικανοποιητικών δεδομένων σημαίνει ότι το δημοσιονομικό αποτύπωμα της μείωσης ωρών παραμένει υπό διερεύνηση. Την ίδια στιγμή, η επιμήκυνση ωραρίου στην Ελλάδα, έστω και περιορισμένης εφαρμογής, ενδέχεται να ενισχύσει πρόσκαιρα τις εισφορές, αλλά μακροπρόθεσμα η υψηλή ένταση εργασίας δημιουργεί πιέσεις στο σύστημα υγεία, ενώ δημιουργεί αντικίνητρα για τους εργαζόμενους.

Καθώς η Ευρώπη επιταχύνει τις συζητήσεις για τετραήμερη εβδομάδα, βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία όπου νομοθετικές παρεμβάσεις επεκτείνουν το ωράριο. Η πρόσφατη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις ανοίγει ένα παράθυρο αλλαγής, αλλά η επίδρασή της θα φανεί μόνο εάν μπορέσει η ελληνική αγορά εργασίας προσεγγίσει το μοντέλο όπου οι ώρες εργασίας και η παραγωγικότητα θα συνδέονται.

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε
Agro-in 03.12.25

Fast track διαδικασίες για την εγκατάσταση αγρο-φωτοβολταϊκών – Οι περιορισμοί, όσα πρέπει να ξέρετε

Το αρμόδιο υπουργείο, προσθέτει τρία άρθρα στο νομοσχέδιο για δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, ανοίγοντας τον δρόμο για ευκολότερη οριοθέτηση και αδειοδότηση των αγρο-φωτοβολταϊκών.

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης
Βιωσιμότητα 03.12.25

Νέος κανονισμός προσβλέπει στην παραγωγή και επάρκεια κρίσιμων φαρμάκων εντός Ευρώπης

Ευκαιρία για τη βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού και της πρόσβασης των ασθενών σε κρίσιμα φάρμακα σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί για την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία ο επικείμενος νόμος

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της AI στη βιομηχανία και τις τράπεζες
Οικονομικές Ειδήσεις 03.12.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο κομβικός ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία και τις τράπεζες

Οι κ.κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και Βασίλης Ψάλτης μίλησαν στο συνέδριο της Grant Thornton, «Future Unfold» για τις προκλήσεις που επιφυλάσσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μαρία Σιδέρη
Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις
Ασημένια οικονομία 03.12.25

Παράδεισος για συνταξιούχους η Ελλάδα, αρκεί να μην έχουν ελληνικές συντάξεις

Στην πρώτη θέση των κορυφαίων δέκα προορισμών για συνταξιούχους παγκοσμίως αναδείχθηκε η Ελλάδα, από το περιοδικό International Living. Πέρσι ήταν στην έβδομη θέση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα
InView 03.12.25

Η «Ιθάκη» ως πολιτικό γεγονός – Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το νέο ξεκίνημα

Επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη», η έκδοση του οποίου αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό γεγονός με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, με το βλέμμα στο μέλλον. «Ήρθε η ώρα να ακουστεί η δική μου αλήθεια».

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ
Ελλάδα 03.12.25

Αγρότες: Ένταση με τα ΜΑΤ προς τον Προμαχώνα – Λεωφορείο της αστυνομίας απωθούσε τα τρακτέρ

Ένταση προκλήθηκε νωρίς το μεσημέρι ανάμεσα σε αγρότες και κτηνοτρόφους του μπλόκου των Σερρών και δυνάμεων της αστυνομίας στην προσπάθειά τους να αποκλείσουν το τελωνείο του Προμαχώνα.

Σύνταξη
Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;
Ευρωπαϊκή Ένωση 03.12.25

Υπάρχει ΕΕ χωρίς τη διαφθορά;

Από το Qatargate ως τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δείχνει να επιχειρεί μια απέλπιδα αυτο-κάθαρση.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»
«Κοροϊδία» 03.12.25

«Πυρά» κομμάτων για τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τους αγρότες: Τους μπέρδεψε με τους «φραπέδες» και τους «χασάπηδες»

Στο κενό η κυβερνητική προσπάθεια να επιστρατεύσει τον «κοινωνικό αυτοματισμό» διαμηνύει η αντιπολίτευση στον πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε για τους αγρότες, τα αιτήματά τους και τα μπλόκα

Σύνταξη
Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Athens Kallithea-Καβάλα 2-1: Πρώτη νίκη, όμως δεν έφτασε

Η Athens Kallithea έκανε σεφτέ στη League Phase Κύπελλο Ελλάδας Betsson, όμως αποχαιρετά τη διοργάνωση, ενώ η Καβάλα παρέμεινε στον ένα βαθμό και με ένα ματς λιγότερο με τον Παναθηναϊκό

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 03.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τον ημιτελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς». Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
