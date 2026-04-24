Ταχεία μεταβολή στις θερμοκρασίες στον Ειρηνικό κάνει πιο πιθανό ένα «σούπερ» Ελ Νίνιο το καλοκαίρι

Όλο και πιο πιθανή γίνεται η εμφάνιση ενός επεισοδίου «σούπερ» Ελ Νίνιο (El Niño) το καλοκαίρι του 2026, με συνέπειες στη θερμοκρασία και στις βροχοπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO).

Τους τρεις επόμενους μήνες, τα στοιχεία παραπέμπουν σε επικράτηση θερμοκρασιών υψηλότερων του κανονικού

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση στοιχείων της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ, που σημειώνει σαφή μεταβολή στον Ισημερινό Ειρηνικό, οι θερμοκρασίες επιφανείας αυξάνονται με ταχύτητα, αφήνοντας να διαφανεί πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο από την περίοδο από τα μέσα του Μαΐου έως τον Ιούλιο 2026.

«Οι προβλέψεις για τους τρεις επόμενους μήνες παραπέμπουν σε επικράτηση – παγκοσμίως – θερμοκρασιών υψηλότερων του κανονικού στην επιφάνεια των ηπειρωτικών περιοχών, καθώς και τοπικές διαφοροποιήσεις των μοντέλων βροχόπτωσης», εξηγεί στην ανακοίνωσή του ο WMO, με βάση τις προβλέψεις πολλών κλιματολογικών κέντρων.

An El Niño event is expected from mid-2026, impacting global temperature & rainfall patterns, according to WMO’s global seasonal climate update. Models indicate that this may be a strong one!

«Έπειτα από μία περίοδο ουδέτερων συνθηκών στις αρχές του έτους» που ακολούθησε το επεισόδιο Λα Νίνια (La Niña) της περιόδου 2025/26, εκτιμάται με κάποιον βαθμό βεβαιότητας ότι θα ξεκινήσει ένα επεισόδιο Ελ Νίνιο που θα συνοδευτεί από νέα ενίσχυση τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Ουίλφραμ Μουφούμα Οκία, διευθυντής του Τμήματος Προβλέψεων του Κλίματος του WMO.

Ένα τέτοιο φαινόμενο φέτος αναμένεται να είναι το ισχυρότερο της τελευταίας δεκαετίας, αυξάνοντας το ενδεχόμενο για ευρείες κλιματικές αλλά και οικονομικές επιπτώσεις και επαναφέροντας τις ανησυχίες για επισιτιστική κρίση. Οι πρώτες προβλέψεις των επιστημόνων κάνουν λόγο για «σούπερ» Ελ Νίνιο που ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφική ξηρασία σε ορισμένες περιοχές και σοβαρές καταιγίδες σε άλλες, ενώ θα οδηγήσει και σε αύξηση της θερμοκρασίας της Γης.

Ελ Νίνιο: Επεισόδιο ισχυρής έντασης δείχνουν τα μοντέλα

«Σύμφωνα με τα μοντέλα, είναι πιθανόν να πρόκειται για ένα επεισόδιο ισχυρής έντασης», πρόσθεσε ο ίδιος, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι «το επίπεδο εμπιστοσύνης στις προβλέψεις βελτιώνεται μετά τον Απρίλιο».

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), αναφέρει ότι το φετινό επεισόδιο Ελ Νίνιο θα μπορούσε να ξεκινήσει την άνοιξη ή το καλοκαίρι, με 50% πιθανότητα να είναι «ισχυρό» και 25% να εξελιχθεί σε «πολύ ισχυρό». Οι θερμοκρασίες στον Ειρηνικό Ωκεανό ενδέχεται να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο.

An El Niño is officially developing for 2026 and is currently forecast to reach Super event status, triggering a global weather shift. The first impacts are expected as early as summer 2026, including effects on the Hurricane season, with the strongest influence expected during… — SWE | severe-weather.eu (@severeweatherEU) April 9, 2026

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση των θερμοκρασιών επιφανείας στο κέντρο και στο ανατολικό τμήμα του Ισημερινού Ειρηνικού. Συνήθως συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περί τους εννέα έως δώδεκα μήνες. Το τελευταίο επεισόδιο, 2023-2024, κατέστησε αυτά τα χρόνια τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το κυκλικό φαινόμενο επηρεάζει μέσω του φαινομένου του ντόμινο το παγκόσμιο κλίμα επί πολλούς μήνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανακοίνωσε ότι θα δημοσιεύσει το επόμενο ενημερωτικό σημείωμα στο τέλος Μαΐου, ώστε να προσφέρει «περισσότερο αξιόπιστες κατευθύνσεις για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιουνίου-Αυγούστου και πέραν αυτής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του, για την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου οι θερμοκρασίες επιφανείας στα ηπειρωτικά θα είναι «υψηλότερες του κανονικού σχεδόν παντού».

«Η ειδοποίηση είναι ιδιαίτερα έντονη για το νότιο τμήμα της Βόρειας Αμερικής, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και την Βόρεια Αφρική», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση και ότι οι προβλέψεις για βροχοπτώσεις έχουν μεγάλες διακυμάνσεις κατά τόπους.

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι δεν έχει αποδειχθεί πως η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση των επεισοδίων Ελ Νίνιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, ο WMO είχε ανακοινώσει ότι «τα κλιματικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας όπως τα El Niño/ La Niña εντάσσονται σε μία ευρύτερη συγκυρία κλιματικής αλλαγής οφειλόμενης στις ανθρώπινες δραστηριότητες».