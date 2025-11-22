Μύκονος Betsson – Παναθηναϊκός 65-78: Καθάρισε ξανά ο Ναν για τους «πράσινους» (vid)

Η Μύκονος Betsson επέδειξε σθεναρή αντίσταση, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό ο οποίος βελτιώθηκε στο δεύτερο μέρος και επικράτησε με 78-65 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση από τον Ναν που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους και ήταν αυτός που… χρειάστηκαν για μια ακόμη φορά οι «πράσινοι» ώστε να ξεκολλήσουν.

Πολύ θετική ήταν και η εμφάνιση του Σαμοντούροφ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ. Για τους νησιώτες, κορυφαία εμφάνιση έκανε ο Μουρ με 17 πόντους με 3/7 τρίποντα) και είχε ως άξιο συμπαραστάτη τον Βασίλη Καββαδά με (11 πόντοι, όλοι στο πρώτο μέρος).

Η Μύκονος έκανε δυναμική εκκίνηση στο ματς, με τους νησιώτες να προηγούνται με τέσσερις πόντους στην έναρξη (8-4). Υπήρξε μία ολιγόλεπτη διακοπή, καθώς ο Σορτς δέχτηκε ένα χτύπημα στο ζυγωματικό και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός ανέβασε στροφές και «ψαλίδισε» τη διαφορά (16-13). Ωστόσο, η πρώτη περίοδος έληξε με 19-16 και προβάδισμα της Μυκόνου.

Η έναρξη της δεύτερης περιόδου είχε μία ανάλογη εικόνα, αφού το σύνολο του Ζιάγκου προηγήθηκε ακόμη και με 10 πόντους διαφορά, με τον «καυτό» Μουρ, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή του ματς είχε πετύχει 8 πόντους. Ακολούθως, με δύο διαδοχικά δίποντα του Σαμοντούροφ το Τριφύλλι μείωσε για το 32-28 και ο Κένεθ Φαρίντ «έγραψε» το 32-34.

Ανέβηκε στο δεύτερο ημίχρονο και «καθάρισε»

Η Μύκονος προσωρινά προσπάθησε να κάμψει την αντίσταση των Πράσινων με γκολ-φάουλ του Καββαδά για το 37-34 και εν τέλει το δεύτερο μέρος έληξε με τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία (39-39). Το σύνολο του Αταμάν ανέβασε στροφές με την έναρξη του δεύτερου μέρους και βρέθηκε στο +7 στα μέσα της τρίτης περιόδου (51-58), η οποία τελικά έληξε με αυτό το σκορ. Τα πράγματα δεν άλλαξαν στην τελευταία περίοδο, οι Πράσινοι προηγήθηκαν ακόμη και με 10 πόντους διαφορά και το ματς ολοκληρώθηκε με το τελικό 65-78.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο του Αταμάν παρατάχθηκε με 11άδα, με τις γνωστές απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Τζέντι Όσμαν, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Βασίλη Τολιόπουλου ενώ τελευταία στιγμή έμεινε εκτός και ο Χουάντσο, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Αγραφιώτης, Λουλουδιάδης, Καλογριάς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-16, 39-39, 51-58, 65-78

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλιμπι 10 (0/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Μουρ 17 (3/7 τρίποντα), Ρέι 2 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Γερομιχαλός 6 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κάναντι 7 (2/7 τρίποντα, 3 λάθη), Καββαδάς 11 (3 ριμπάουντ), Ερμίδης, Σκουλίδας 2, Σιδηροηλίας, Μάνταζρης 3 (1/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Χέσον 7 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 12 (1), Καλαϊτζάκης 2 (0/4 τρίποντα), Σαμοντούροβ 13 (0/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκραντ 3, Φαρίντ 10 (9 ριμπάουντ), Σλούκας, 3 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2 (0/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουζέλογλου 4, Ναν 23 (7/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 3/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη, 6 κλεψίματα), Μήτογλου 6 (5 ριμπάουντ)