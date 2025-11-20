Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82: «Πράσινος» κυρίαρχος στο δεύτερο ημίχρονο

Με ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι με 103-82 στο «Telekom Cemter Athens» για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Οι «πράσινοι» είχαν σε εξαιρετική μέρα τους Κέντρικ Ναν με 22 πόντους, Τζέριαν Γκραντ και Κώστα Σλούκα με 15.

Πλέον ο Παναθηναϊκός βελτίωσε το ρεκόρ του το 8-4, ενώ οι Άραβες έπεσαν στο 5-7.

Άτυχος της βραδιάς ήταν ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος στο 8′ γύρισε τον αστράγαλό του όταν πάτησε το πόδι του Αμπάς και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στα πρώτα 5 λεπτά, καθώς οι εναλλαγές στο σκορ πήγαιναν και έρχονταν σε κάθε επίθεση, με τη Ντουμπάι να παίζει πολύ γρήγορα στο τρανζίσιον και τον Έλις να κάνει μεγάλη ζημιά.

Έτσι, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μπροστά στο σκορ με 18-22 στο 8’, όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, με τον Φαρίντ να «σκεπάζει» τα στεφάνια και με τα σουτ από Ρογκαβόπουλο και Ναν έκλεισε την περίοδο στο 25-24 υπέρ του.

Η δεύτερη περίοδος ήταν αρκετά νευρική και από τις δύο πλευρές, με γρήγορο αλλά ανούσιο παιχνίδι, καθώς υπήρχε αρκετή αστοχία στα πρώτα τρία λεπτά του δεκαλέπτου. Το μοτίβο συνεχίστηκε ως έχει, καθώς υπήρξαν 17 εναλλαγές προβαδίσματος μέχρι το ημίχρονο, με τη διαφορά να μη ξεφεύγει από το καλάθι, και τη Ντουμπάι να βρίσκεται μπροστά με 34-36 στο 16’.

Ο Παναθηναϊκός είχε κακή αμυντική αντίδραση στη συνέχεια και σε συνδυασμό με την κούραση του Φαρίντ, χτύπησε στο ζωγραφιστό με τον Καμπενγκέλε να παίρνει τις επί μέρους μάχες. Η είσοδος του Σλούκα βοήθησε κάπως τους Πράσινους, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 45-48 υπέρ των Αράβων.

Το δεύτερο ημίχρονο συνεχίστηκε με την ίδια νευρικότητα, καθώς δεν υπήρξε καλάθι στα πρώτα τρία λεπτά της περιόδου. Ο Παναθηναϊκός δεχόταν εύκολα καλάθια, προσπαθώντας να μείνει κοντά με τους Ναν, Σορτς και το σκορ να βρίσκεται στο 59-61 (25′). Το «τριφύλλι» κατάφερε να βγάλει αντίδραση με την είσοδο των Γκραντ, Χουάντσο και Σλούκα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και με ένα σερί 9-0 πέρασε μπροστά με 68-61 στο 28′. Ο Παναθηναϊκός είχε το μομέντουμ στο δεκάλεπτο, πάτησε γκάζι και με ένα επιμέρους 17-2 έκλεισε την περίοδο στο 75-62.

Οι «πράσινοι» δεν κοίταξαν ξανά πίσω τους και στο τελευταίο δεκάλεπτο ήταν καταιγιστικοί με τον Γκραντ να πραγματοποιεί εκπληκτική τέταρτη περίοδο και σε συνδυασμό με τις εύστοχες επιθέσεις του Ναν, ο Παναθηναϊκός έσπασε την κατοστάρα και έφτασε στη νίκη με 103-82

Οι διαιτητές: Περούγκα, Πιράντι, Τραβίτσκι

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 7 (2/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 7 (1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 15 (4/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 9 (3/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Σαμοντούροβ, Γκραντ 15 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ναν 22 (9/11 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/1 βολή, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φαρίντ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 μπλοκ), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου 10 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Ντουμπάι BC (Γκόλεματς): Αβράμοβιτς, Αμπάς 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Πρέπελιτς, Μπέρτανς 3 (3/4 βολές), Έλις 15 (3/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Άντερσον, Κόντιτς 1, Καμπενγκέλε 18 (8/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ράιτ 8 (3/4 δίποντα, 2/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Πετρούσεβ 12 (3/6 δίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ράιαν 8 (2), Καμένιας 6 (3/4 δίποντα)