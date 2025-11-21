Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)

Επιστροφή στη δράση για τη Euroleague με το πρώτο… πιάτο της 12ης αγωνιστικής να έχει ελληνικό ενδιαφέρον με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Ντουμπάι.

Οι Πράσινοι ξέσπασαν στο δεύτερο απέναντι στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και με αυτή τους τη νίκη ανέβηκαν στο 8-4 παραμένοντας στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, Αναντολού Έφες και Μπαρτσελόνα έδωσαν μεγάλη μάχη στην Κωνσταντινούπολη, με τους Τούρκους να επικρατούν στο φινάλε χάρη σε δύο εύστοχες βολές του Αϊζάια Κορντινιέ. Παράλληλα, μεγάλη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Χάποελ Τελ Αβίβ επί της Αρμάνι Μιλάνο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Βιλερμπάν-Μονακό 52-84

Αναντολού Έφες-Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός-Ντουμπάι 103-82

Αρμάνι Μιλάνο-Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζάλγκιρις Κάουνας 100-99

21:15 Ολυμπιακός – Παρί

21:30 Βίρτους – Μακάμπι

21:30 Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

21:30 Μπασκόνια – Μπάγερν

22:00 Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Τρίτη 25/11

18:00 Ντουμπάι BC – Παρί

19:45 Φενερμπαχτσέ – Βίρτους Μπολόνια

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπασκόνια

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτιζάν

21:30 Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 26/11

19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο

20:30 Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

20:30 Μονακό – Αναντολού Εφές

21:30 Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν