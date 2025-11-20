Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC
O Φαρίντ ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας – Καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην Euroleague ο Σλούκας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Dubai BC.
- Άγριο bullying σε δημοτικό - Εννιάχρονο αγόρι ακρωτηριάστηκε από συμμαθητές του
- «Δεν είμαστε εγκληματική οργάνωση» – Για άδικους συμψηφισμούς μιλά η οικογένεια Φραγκιαδάκη
- Αθήνα: Νέος κανονισμός κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα ηλεκτρικά πατίνια
- Εργατικό δυστύχημα σχεδόν κάθε δύο μέρες – Η αξία της ζωής στην εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη σε εκδήλωση της Left στην Αθήνα
Ο Παναθηναϊκός πάτησε «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε με 103-82 της Dubai BC στο «Telekom Center Athens», για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τα εύσημα στον Χρήστο Σερέλη που επέμεινε να πάρει περισσότερο χρόνο ο Καλαϊτζάκης για την καλύτερη αμυντική λειτουργία της ομάδας, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Κένεθ Φαρίντ και Κώστα Σλούκα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:
«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν soft και χάναμε τις διεκδικούμενες μπάλες. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε και ο Σερέλης επέμεινε να βάλουμε περισσότερο τον Καλαϊτζάκη, για να βελτιωθούμε στην άμυνα. Ακολούθησα τη συμβουλή του και με τον Καλαιτζάκη στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε πίεση στην άμυνα, ήμασταν πιο επιθετικοί και πρεσάραμε καλύτερα τους αντίπαλους γκαρντ. Τα πήγε καλά ο Καλαϊτζάκης. Ο Σλούκας διατήρησε τον έλεγχο».
Για τον Φαρίντ: «Έχει δώσει πολλά, ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας. Μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 4 μπλοκ. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Το γεμάτο γήπεδο του αρέσει πολύ, παίζει με την καρδιά του και με ενέργεια και αυτό μου αρέσει πολύ».
Για τον Σλούκα: «Κάθε φορά λέω ότι ο Σλούκας είναι ο καλύτερος point guard τα τελευταία 6-7 χρόνια. Στα 36 του, η ηλικία του δεν είναι πρόβλημα, γιατί είναι φοβερός επαγγελματίας και προσέχει το σώμα του».
- Aρμάνι – Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105: Επιβλητική η ομάδα του Ιτούδη στο Μιλάνο
- Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού (pic)
- FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)
- Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC
- Η μοναδική φορά που ο Πολ Σκόουλς που ζήτησε φανέλα από αντίπαλο – Ποιανού ήταν (vid)
- Παναθηναϊκός – Dubai BC 103-82: «Πράσινος» κυρίαρχος στο δεύτερο ημίχρονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις