Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC

Ο Παναθηναϊκός πάτησε «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε με 103-82 της Dubai BC στο «Telekom Center Athens», για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τα εύσημα στον Χρήστο Σερέλη που επέμεινε να πάρει περισσότερο χρόνο ο Καλαϊτζάκης για την καλύτερη αμυντική λειτουργία της ομάδας, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Κένεθ Φαρίντ και Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν soft και χάναμε τις διεκδικούμενες μπάλες. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε και ο Σερέλης επέμεινε να βάλουμε περισσότερο τον Καλαϊτζάκη, για να βελτιωθούμε στην άμυνα. Ακολούθησα τη συμβουλή του και με τον Καλαιτζάκη στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε πίεση στην άμυνα, ήμασταν πιο επιθετικοί και πρεσάραμε καλύτερα τους αντίπαλους γκαρντ. Τα πήγε καλά ο Καλαϊτζάκης. Ο Σλούκας διατήρησε τον έλεγχο».

Για τον Φαρίντ: «Έχει δώσει πολλά, ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας. Μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 4 μπλοκ. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Το γεμάτο γήπεδο του αρέσει πολύ, παίζει με την καρδιά του και με ενέργεια και αυτό μου αρέσει πολύ».

Για τον Σλούκα: «Κάθε φορά λέω ότι ο Σλούκας είναι ο καλύτερος point guard τα τελευταία 6-7 χρόνια. Στα 36 του, η ηλικία του δεν είναι πρόβλημα, γιατί είναι φοβερός επαγγελματίας και προσέχει το σώμα του».