sports betsson
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
20.11.2025 | 12:49
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC
Euroleague 20 Νοεμβρίου 2025 | 23:44

Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC

O Φαρίντ ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας – Καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην Euroleague ο Σλούκας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Dubai BC.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός πάτησε «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο και επιβλήθηκε με 103-82 της Dubai BC στο «Telekom Center Athens», για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν έδωσε τα εύσημα στον Χρήστο Σερέλη που επέμεινε να πάρει περισσότερο χρόνο ο Καλαϊτζάκης για την καλύτερη αμυντική λειτουργία της ομάδας, ενώ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Κένεθ Φαρίντ και Κώστα Σλούκα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε άθλια άμυνα, ήμασταν soft και χάναμε τις διεκδικούμενες μπάλες. Στα αποδυτήρια μιλήσαμε και ο Σερέλης επέμεινε να βάλουμε περισσότερο τον Καλαϊτζάκη, για να βελτιωθούμε στην άμυνα. Ακολούθησα τη συμβουλή του και με τον Καλαιτζάκη στο δεύτερο ημίχρονο βάλαμε πίεση στην άμυνα, ήμασταν πιο επιθετικοί και πρεσάραμε καλύτερα τους αντίπαλους γκαρντ. Τα πήγε καλά ο Καλαϊτζάκης. Ο Σλούκας διατήρησε τον έλεγχο».

Για τον Φαρίντ: «Έχει δώσει πολλά, ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας. Μόνο στο πρώτο ημίχρονο είχε 4 μπλοκ. Είναι πολύ καλός χαρακτήρας. Το γεμάτο γήπεδο του αρέσει πολύ, παίζει με την καρδιά του και με ενέργεια και αυτό μου αρέσει πολύ».

Για τον Σλούκα: «Κάθε φορά λέω ότι ο Σλούκας είναι ο καλύτερος point guard τα τελευταία 6-7 χρόνια. Στα 36 του, η ηλικία του δεν είναι πρόβλημα, γιατί είναι φοβερός επαγγελματίας και προσέχει το σώμα του».

Headlines:
World
Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

Πώς να «διαβάζεις» τους ανθρώπους σαν… ανοιχτό βιβλίο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

Motor Oil: Το στρατηγικό πλάνο και οι προτεραιότητες έως το 2030

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 20.11.25

FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αφίσα της FIFA για το Μουντιάλ μιας και δεν συμπεριλάμβανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αλλάξει.

Σύνταξη
Euroleague 20.11.25

Σε Φαρίντ και Σλούκα στάθηκε ο Αταμάν μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC

O Φαρίντ ήταν το καλύτερο φάρμακο στα προβλήματά μας – Καλύτερος πόιντ γκαρντ των τελευταίων ετών στην Euroleague ο Σλούκας», τόνισε μεταξύ άλλων ο ο Εργκίν Αταμάν μετά τη νίκη επί της Dubai BC.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι
Euroleague 20.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι

LIVE: Παναθηναϊκός – Ντουμπάι. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ντουμπάι για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»
Euroleague 20.11.25

Τέιτουμ: «Μιλάμε με πολλούς επενδυτές για το NBA Europe – Αρκετές ομάδες δεν έχουν υπογράψει στη Euroleague»

O αναπληρωτής επίτροπος του ΝΒΑ Μαρκ Τέιτουμ, αναφέρθηκε στο πρότζεκτ του NBA Europe και τις επαφές που γίνονται με επενδυτές και ομάδες της Ευρώπης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί
Euroleague 20.11.25

Χωρίς ΜακΚίσικ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Παρί

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρασκευή την Παρί για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, σε ένα ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα
Επιτέλους 21.11.25

Όλες οι σκέψεις του Μπρένταν Φρέιζερ για την επιστροφή του στη Μούμια – Περίμενα 20 χρόνια για αυτό το τηλεφώνημα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ μίλησε στο Associated Press για την επιστροφή του στον κόσμο της Μούμιας και τον ρόλο του Ρικ Ο' Κόνελ, που τον έκανε σταρ στο Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει
«Επιχείρηση Πανδημία» 21.11.25

Δεν είμαστε έτοιμοι για την επόμενη πανδημία – Ένα παιχνίδι το αποδεικνύει

Πώς θα αντιδρούσατε σήμερα αν ξαφνικά προέκυπτε μια πανδημία; Ένα παιχνίδι σε σχολείο της Γιούτα των ΗΠΑ έδειξε ότι η πανδημία Covid δεν μας έχει διδάξει πολλά. Και μάλλον θα κάνουμε μεγαλύτερα λάθη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι
Κόσμος 21.11.25

Στρατιωτικό πραξικόπημα στην Ουκρανία; – Οι δύο πιθανοί ανατροπείς του Ζελένσκι

Ο ένας ελέγχει τις υπηρεσίες πληροφοριών, ο άλλος τα φοβερά ακραία τάγματα Αζόφ. Πόσο ασφαλής μπορεί να αιθάνεται ο Ουκρανός πρόεδρος από ένα πιθανό πραξικόπημα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»
Fizz 21.11.25

Η δημιουργός της AI ηθοποιού Τίλι Νόργουντ προειδοποιεί ότι η τεχνολογία δεν αρκεί «χωρίς ανθρώπους»

Μετά τον σάλο γύρω από την ψηφιακή ηθοποιό Τίλι Νόργουντ , η δημιουργός της τονίζει ότι η AI δεν έρχεται να αντικαταστήσει ηθοποιούς, αλλά να μειώσει κόστος και να ανοίξει νέους τρόπους παραγωγής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή
Νέο κεφάλαιο 21.11.25

Γεωπολιτική «ρουλέτα» στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και η νέα Μέση Ανατολή

Με το τοπίο στην υπό διαμόρφωση νέα Μέση Ανατολή ρευστό, η Σαουδική Αραβία παγιώνει στην εποχή Τραμπ 2.0 ρόλο βασικού συνδιαμορφωτή και στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα
Μοντέλο πανδημίας 21.11.25

Ευλογιά προβάτων: Νέα μέτρα τύπου κορονοϊού – Πληροφορίες για 1.000.000 παράνομες δόσεις εμβολίων στην Ελλάδα

Εξετάζονται και νέες ενισχύσεις - Αυξημένη παρουσία κτηνοτρόφων απαιτεί το σχέδιο της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Διαχείριση και τον Ελεγχο της Ευλογιάς

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Τραμπ απειλεί δημοκρατικούς με εκτέλεση διά απαγχονισμού
«Συλλήψεις, δίκες» 21.11.25

Ο Τραμπ απειλεί να στείλει δημοκρατικούς στην αγχόνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημοκρατικούς για «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας ότι επισύρουν την ποινή του «θανάτου» και αναπαρήγαγε μήνυμα χρήστη με την προτροπή «κρεμάστε τους».

Σύνταξη
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη
Δυτική Οχθη 21.11.25

Ισραηλινή ΜΚΟ καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού

Η ισραηλινή ΜΚΟ Ειρήνη Τώρα καταγγέλλει τη δημιουργία νέου εβραϊκού οικισμού στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη, επισημαίνοντας ότι τα τετελεσμένα επί του πεδίου δεν γνωρίζουν «κανένα όριο».

Σύνταξη
Ουκρανία: Το σχέδιο των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση του Ντονμπάς και το μοίρασμα Χερσώνας και Ζαπορίζια
Προσχέδιο 21.11.25

ΗΠΑ προς Ουκρανία: Δώστε Ντονμπάς, μοιραστείτε Χερσώνα και Ζαπορίζια

Εκτός της παραχώρησης του Ντονμπάς, Ρωσία και Ουκρανία θα μοιραστούν άλλες δυο περιφέρειες, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του σχεδίου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Φλόριντα: Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη – Είχε καταδικαστεί για τον βιασμό και φόνο γυναίκας
ΗΠΑ 21.11.25

Νέα εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Η 44η μέσα στη χρονιά εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ έλαβε χώρα στη Φλόριντα, με τη θανάτωση άνδρα 63 ετών, ο οποίος το 1988 είχε βιάσει και σκοτώσει τη διευθύντρια του μίνι μάρκετ όπου εργαζόταν.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026
Σε τεντωμένο σχοινί 21.11.25

Γαλλία: Ο προϋπολογισμός αναμένεται να καταψηφιστεί στην πρώτη ψηφοφορία – Εξετάζουν ειδικό νόμο για το 2026

Ο προϋπολογισμός στη Γαλλία αναμένεται να καταψηφιστεί στην ψηφοφορία που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή. Η κυβέρνηση αναζητεί λύση σε περίπτωση αδιεξόδου στο τέλος του χρόνου με ειδική νομοθεσία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)
Ποδόσφαιρο 20.11.25

FIFA: Δημοσίευσε φωτογραφία του Μουντιάλ 2026 χωρίς τον Ρονάλντο και μετά την άλλαξε! (pics)

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αφίσα της FIFA για το Μουντιάλ μιας και δεν συμπεριλάμβανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναγκάστηκε να την αλλάξει.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο