Οι λεπτομέρειες για το deal του Παναθηναϊκού με τον Φαρίντ – Τα χρήματα που θα πάρει

Οι συσσωρευμένοι τραυματισμοί στη θέση «5» για τον Παναθηναϊκό υποχρέωσαν τους Πράσινους να στραφούν στην αγορά και να κινηθούν για την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα της Ταϊβάν.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδωσε την ευκαιρία στον πολύπειρο Αμερικανό σέντερ ο οποίος μέχρι στιγμής έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία με τις εμφανίσεις τους. Τόσο, στο ντεμπούτο του στο Παρίσι, όσο και στη Μαδρίτη ήταν εντυπωσιακός κάνοντας τον Τούρκο τεχνικό να… τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Ποιες είναι οι αποδοχές του Φαρίντ

Όπως είναι λογικό, η απόδοσή του, έχει φέρει στο προσκήνιο ήδη την περίπτωση ανανέωσής του. Συγκεκριμένα, ο 35χρονος ψηλός έχει υπογράψει συμβόλαιο για δύο μήνες, με τον Παναθηναϊκό να διαθέτει, μονομερώς, τη δυνατότητα επέκτασης για πέντε ακόμα μήνες.

Μάλιστα, οι Πράσινοι έχουν κάνει και μια κίνηση… ματ όσον αφορά τους οικονομικούς όρους. Για τους δύο πρώτους μήνες, ο Φαρίντ θα λάβει συνολικά 200 χιλιάδες δολάρια, αλλά αν η συμφωνία για το υπόλοιπο της σεζόν ενεργοποιηθεί τότε ο παίκτης θα λαμβάνει 80 χιλιάδες τον μήνα.