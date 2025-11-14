H αγκαλιά του Φαρίντ με τον Ρούντι – Το παρελθόν τους στο NBA (vid)

Ο Κένεθ Φαρίντ ολοκλήρωσε την πρώτη του «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague, «κλέβοντας» τις εντυπώσεις, καθώς έκανε δύο τρομερές εμφανίσεις απέναντι στην Παρί και τη Ρεάλ.

Μετά το παιχνίδι, ο «Manimal» μοίρασε άλλο ένα στιγμιότυπο, καθώς την ώρα που παραχωρούσε δηλώσεις στην κάμερα της Nova, ήρθε κοντά του ο πρώην συμπαίκτης του στους Ντένβερ Νάγκετς, Ρούντι Φερνάντεθ.

Ο Ισπανός μάλιστα, ήταν αυτός που μοίρασε την ασίστ για τους πρώτους πόντους του Αμερικανού στο NBA, με μία no-look πάσα πάνω από το κεφάλι του.

Δείτε τη συνεργασία Ρούντι – Φαρίντ στο NBA

«Ο Ρούντι ήταν πάντα εκείνος που με κρατούσε σε καλή κατάσταση, ότι και αν συνέβαινε μου έλεγε να σηκώνω το κεφάλι και μετά από τα λάθη να μην αγχώνομαι και να προχωράω», δήλωσε ο Φαρίντ.