Ο Φαρίντ και ο Σλούκας «ξεσήκωσαν» τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)
Ο Κένεθ Φαρίντ και ο Κώστας Σλούκας προκάλεσαν... χαμό στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, μετά τη νίκη στη Μαδρίτη, απέναντι στη Ρεάλ.
Ο Παναθηναϊκός νίκησε και στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ (77-87) και έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με τον Κένεθ Φαρίντ να κλέβει για άλλη μία φορά τις εντυπώσεις.
Ο «Manimal» ήταν από τους κορυφαίους στο παρκέ για τους «πράσινους», καθώς σημείωσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Μετά το παιχνίδι, ο Αμερικανός πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη με τους συμπαίκτες του.
Ο Φαρίντ μπήκε στα αποδυτήρια «τρελαμένος» και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του με τις φωνές του, πριν μοιράσει αγκαλιές και χειραψίες με όλους.
Ο Φαρίντ και ο Σλούκας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού
MANIMAL, aka @KennethFaried35, enters the lockers, bold, passionate and loud! 😤💚
Enjoy the full video on CLUB 1908: https://t.co/O0jvBD3FlV#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/PGRGo3sEfX
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 13, 2025
Ο Τι Τζέι Σορτς φώναζε «Manimal», ενώ ο Κώστας Σλούκας φάνηκε να είναι σε εξίσου εξαιρετική διάθεση με αυτή τη νίκη, καθώς φώναζε μαζί με τον 35χρονο.
