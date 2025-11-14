Ο Φαρίντ και ο Σλούκας «ξεσήκωσαν» τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε και στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ (77-87) και έκανε το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, με τον Κένεθ Φαρίντ να κλέβει για άλλη μία φορά τις εντυπώσεις.

Ο «Manimal» ήταν από τους κορυφαίους στο παρκέ για τους «πράσινους», καθώς σημείωσε 16 πόντους και 8 ριμπάουντ. Μετά το παιχνίδι, ο Αμερικανός πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη με τους συμπαίκτες του.

Ο Φαρίντ μπήκε στα αποδυτήρια «τρελαμένος» και ξεσήκωσε τους συμπαίκτες του με τις φωνές του, πριν μοιράσει αγκαλιές και χειραψίες με όλους.

Ο Φαρίντ και ο Σλούκας στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού

Ο Τι Τζέι Σορτς φώναζε «Manimal», ενώ ο Κώστας Σλούκας φάνηκε να είναι σε εξίσου εξαιρετική διάθεση με αυτή τη νίκη, καθώς φώναζε μαζί με τον 35χρονο.