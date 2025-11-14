sports betsson
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025
Αναποδογύρισε αυτοκίνητο στο Χαλάνδρι – Κλειστή η μία λωρίδα στην κάθοδο
Φαρίντ: «Στον Παναθηναϊκό νιώθω σαν να παίζω στο ΝΒΑ»
Euroleague 14 Νοεμβρίου 2025 | 11:45

Φαρίντ: «Στον Παναθηναϊκό νιώθω σαν να παίζω στο ΝΒΑ»

Ο Κένεθ Φαρίντ αποθέωσε τους νέους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό μετά τη νίκη επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Διαβήτης: Διατροφή και άσκηση τα πιο ισχυρά «όπλα»

Spotlight

Ο Κένεθ Φαρίντ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη Euroleague, έχει κάνει δύο σπουδαίες εμφανίσεις με Παρί και Ρεάλ, με τον Αμερικανό σέντερ του Παναθηναϊκού, μετά τη μεγάλη νίκη στη Μαδρίτη να αποθεώνει τους γκαρντ του Τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός ψηλός αναφέρθηκε στα πρώτα δύο ματς στη Euroleague, ενώ μίλησε με κολακευτικά λόγια για τους περιφερειακούς της ομάδας, που τον έκαναν να νιώσει σαν να είναι στο ΝΒΑ ή στην USA Team.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24 ο Φαρίντ:

Για το πως βίωσαν την «διαβολοβδομάδα: «Νομίζω ότι το Παρίσι μας προετοίμασε για να παίξουμε το παιχνίδι με ανεβοκατεβάσματα που μπορούμε να παίξουμε, ειδικά με την προσθήκη μου. Μου αρέσει να τρέχω, μου αρέσει να ανεβοκατεβαίνω στο γήπεδο και οι συμπαίκτες μου το βλέπουν αυτό. Και μου αρέσει και το σκριν, ώστε να μπορώ να βρω ελεύθερο χώρο.

Οι συμπαίκτες μου με βλέπουν να το κάνω αυτό. Με βλέπουν ικανό να το κάνω αυτό και μου δίνουν την μπάλα σε εξαιρετικές θέσεις. Είμαι σε θέση να τελειώσω για αυτούς και εύχομαι να μπορούσα να είχα τελειώσει λίγο περισσότερο, μερικά σουτ ή να μην έχασα μια συγκεκριμένη πάσα στο τέλος, αλλά ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον».

Για το πως νιώθει που παίζει με σούπερ γκαρντ: «Ω, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μου θυμίζει όταν έπαιζα στο ΝΒΑ και είχα τους σούπερ γκαρντ γύρω μου. Μου θυμίζει όταν έπαιζα στην ομάδα νέων του μπάσκετ των ΗΠΑ και είχα αυτούς τους σούπερ σταρ γκαρντ γύρω μου. Επειδή ξέρουν πώς να σε δουν.

Ξέρουν πώς να σου κάνουν πάσα και αν κάνεις τα μικρά πράγματα για αυτούς. Θα βγουν μπροστά και θα κάνουν μεγάλα πράγματα για σένα αργότερα. Είμαι χαρούμενος που το βλέπω αυτό. Και είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια τους ξαναρχίζουν, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος για αυτούς χωρίς έναν πραγματικά μεγάλο παίκτη που να μπορεί να μπλοκάρει σουτ και να τους βοηθάει πολύ στην άμυνα».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Ειλικρινά, απλά είπε: “Εγώ παίζω το παιχνίδι μου λόγω του τρόπου που παίζεις εσύ”. Και με όλο το σεβασμό, αυτό με βοηθάει. Γιατί και οι δύο είμαστε ενεργητικοί τύποι και οι τζίβες, υποθέτω, είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και για τους δύο μας. Αλλά μου είπε: “Φίλε, σε είδα να παίζεις και θα παίξω τόσο σκληρά και θα προσπαθήσω τόσο σκληρά εξαιτίας σου”, και εγώ του λέω: “Κι εγώ σέβομαι το παιχνίδι σου, εξαιτίας του ποιος είσαι”».

Τράπεζες
UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

UBS: Βλέπει αναβάθμιση των business plan των ελληνικών τραπεζών

Σύνταξη
Euroleague 14.11.25

Ο προπονητής της Βαλένθια πήγε στη συνέντευξη Τύπου και… δεν βρήκε κανέναν (vid)

Το Παρί - Βαλένθια έχει μόλις τελειώσει, ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μπαίνει στην αίθουσα Τύπου για να μιλήσει στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν βρίσκει κανέναν!

Σύνταξη
Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της
Πολιτική 14.11.25

Τσίπρας για Μητσοτάκη: Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος ανέφερε πως η «Ιθάκη» θα είναι ένα «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» απάντησε μεταξύ άλλων ότι προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι και στους διαλόγους του «Φραπέ»

Σύνταξη
O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος
Αναγνώριση 14.11.25

O Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στον εορτασμό της Ημέρας Αποστράτων Λιμενικού Σώματος

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, η οποία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, βράβευσε τον κ. Μώραλη για τη στήριξη του Δήμου Πειραιά στο έργο και στις δράσεις της.

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί
Πολιτική 14.11.25

Μητσοτάκης σε βουλευτές της ΝΔ: Εκλογές την Άνοιξη του 2027, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί

«Την άνοιξη του 2027 είπα για τις εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο», σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε με νόημα: «το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απ’ έξω».

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»
Περηφάνια και Προκατάληψη 14.11.25

Η Τζέιν Όστεν χωρίς ροζ φίλτρο: Ένα podcast εξηγεί γιατί ο γάμος στην εποχή της ήταν το πιο επικίνδυνο «happy end»

Στο Jane Austen’s Paper Trail, η μυθιστοριογράφος παρουσιάζεται πιο τολμηρή: πίσω από τους ρομαντισμούς, αποκαλύπτει έναν κόσμο όπου ο γάμος για τις γυναίκες ήταν ρίσκο, επιβίωση — και συχνά παγίδα

Σύνταξη
Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης – «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»
Δευτερολογία 14.11.25

Χωρίς λύσεις για την ακρίβεια ο Μητσοτάκης - «Δεν είμαι μάγος ούτε Χάρι Πότερ»

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια που πιέζει ασφυκτικά τα νοικοκυριά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη Βουλή αποποιούμενος ουσιαστικά κάθε ευθύνη για την κατάσταση.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Το ποσοστό των Ελλήνων εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ το μήνα – Στοιχεία της Eurostat
Οικονομικές Ειδήσεις 14.11.25

Ελλάδα του κατώτατου μισθού: Το ποσοστό των εργαζόμενων που αμείβονται με 743 ευρώ - Στοιχεία της Eurostat

Περίπου 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε 21 χώρες της ΕΕ αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή και λιγότερο, σύμφωνα με την Eurostat. O κατώτατος μισθός στη χώρα μας κυμαίνεται σήμερα στα 880 ευρώ μεικτά και 743 ευρώ καθαρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του
Καθρεπτισμός 14.11.25

«Αυτή είναι η φασιστική Αμερική»: Ο Anish Kapoor θα προσφύγει στη δικαιοσύνη μετά τη φωτογράφηση συνοριοφυλάκων μπροστά στο γλυπτό του

Ο Βρετανό-Ινδός καλλιτέχνης Anish Kapoor λέει ότι οι επιδρομές «στρατιωτικού τύπου» στις ΗΠΑ είναι «κάτι το απίστευτο», ενώ συζητά για τη νέα του έκθεση στο Southbank του Λονδίνου το επόμενο έτος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα
Ελλάδα 14.11.25

Ελεύθερη η αστυνομικός του ΑΤ Αγίων Αναργύρων που είχε υπηρεσία την ημέρα δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα

Ελεύθερη με περιοριστικό όρο αφέθηκε η 23χρονη αξιωματικός υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος των Αγίων Αναργύρων που ήταν σε υπηρεσία όταν δολοφονήθηκε η Κυριακή Γρίβα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Επιτρέψατε πάρτι για τους μεσάζοντες και τα ολιγοπώλια – Μόνος χαμένος ο πολίτης

Στην αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος για την πάταξη της ακρίβειας προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του στη Βουλή. «Η περίφημη ελάφρυνση της μεσαίας τάξης είναι ένα κυβερνητικό τρικ» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων
Fizz 14.11.25

«Αξιολύπητε, άθλιε, δειλέ μ*λ*κ*»: Η Μπίλι Άιλις «δικάζει» τον Έλον Μασκ για τη συσσώρευση πλούτου εν μέσω παγκόσμιων κρίσεων

Η Μπίλι Άιλις στρέφει τα «πυρά» της προς τον Έλον Μασκ, κατηγορώντας τον ουσιαστικά για συσσώρευση αμύθητου πλούτου τη στιγμή που ο κόσμος δοκιμάζεται από αλλεπάλληλες κρίσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
