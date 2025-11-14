Φαρίντ: «Στον Παναθηναϊκό νιώθω σαν να παίζω στο ΝΒΑ»

Ο Κένεθ Φαρίντ έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα στη Euroleague, έχει κάνει δύο σπουδαίες εμφανίσεις με Παρί και Ρεάλ, με τον Αμερικανό σέντερ του Παναθηναϊκού, μετά τη μεγάλη νίκη στη Μαδρίτη να αποθεώνει τους γκαρντ του Τριφυλλιού.

Ο Αμερικανός ψηλός αναφέρθηκε στα πρώτα δύο ματς στη Euroleague, ενώ μίλησε με κολακευτικά λόγια για τους περιφερειακούς της ομάδας, που τον έκαναν να νιώσει σαν να είναι στο ΝΒΑ ή στην USA Team.

Aναλυτικά όσα δήλωσε στο Amerikanos24 ο Φαρίντ:

Για το πως βίωσαν την «διαβολοβδομάδα: «Νομίζω ότι το Παρίσι μας προετοίμασε για να παίξουμε το παιχνίδι με ανεβοκατεβάσματα που μπορούμε να παίξουμε, ειδικά με την προσθήκη μου. Μου αρέσει να τρέχω, μου αρέσει να ανεβοκατεβαίνω στο γήπεδο και οι συμπαίκτες μου το βλέπουν αυτό. Και μου αρέσει και το σκριν, ώστε να μπορώ να βρω ελεύθερο χώρο.

Οι συμπαίκτες μου με βλέπουν να το κάνω αυτό. Με βλέπουν ικανό να το κάνω αυτό και μου δίνουν την μπάλα σε εξαιρετικές θέσεις. Είμαι σε θέση να τελειώσω για αυτούς και εύχομαι να μπορούσα να είχα τελειώσει λίγο περισσότερο, μερικά σουτ ή να μην έχασα μια συγκεκριμένη πάσα στο τέλος, αλλά ακόμα μαθαίνουμε ο ένας τον άλλον».

Για το πως νιώθει που παίζει με σούπερ γκαρντ: «Ω, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Μου θυμίζει όταν έπαιζα στο ΝΒΑ και είχα τους σούπερ γκαρντ γύρω μου. Μου θυμίζει όταν έπαιζα στην ομάδα νέων του μπάσκετ των ΗΠΑ και είχα αυτούς τους σούπερ σταρ γκαρντ γύρω μου. Επειδή ξέρουν πώς να σε δουν.

Ξέρουν πώς να σου κάνουν πάσα και αν κάνεις τα μικρά πράγματα για αυτούς. Θα βγουν μπροστά και θα κάνουν μεγάλα πράγματα για σένα αργότερα. Είμαι χαρούμενος που το βλέπω αυτό. Και είμαι χαρούμενος που τα παιχνίδια τους ξαναρχίζουν, γιατί ήταν δύσκολη περίοδος για αυτούς χωρίς έναν πραγματικά μεγάλο παίκτη που να μπορεί να μπλοκάρει σουτ και να τους βοηθάει πολύ στην άμυνα».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Ειλικρινά, απλά είπε: “Εγώ παίζω το παιχνίδι μου λόγω του τρόπου που παίζεις εσύ”. Και με όλο το σεβασμό, αυτό με βοηθάει. Γιατί και οι δύο είμαστε ενεργητικοί τύποι και οι τζίβες, υποθέτω, είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα και για τους δύο μας. Αλλά μου είπε: “Φίλε, σε είδα να παίζεις και θα παίξω τόσο σκληρά και θα προσπαθήσω τόσο σκληρά εξαιτίας σου”, και εγώ του λέω: “Κι εγώ σέβομαι το παιχνίδι σου, εξαιτίας του ποιος είσαι”».