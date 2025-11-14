Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Κένεθ Φαρίντ στον Παναθηναϊκό (vids)

Ο Παναθηναϊκός πήρε και δεύτερη μεγάλη νίκη στη «διαβολοβδομάδα», έκανε το 2/2 κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης και όλα τα βλέμματα έχουν πέσει πάνω στον καταπληκτικό, Κένεθ Φαρίντ.

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε τη διαφορά στο «5», ουσιαστικά έχοντας κάνει μια προπόνηση με τη νέα του ομάδα και έδειξε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι, αφού «κατατρόπωσε» τόσο τους αντιπάλους του στο Παρίσι, όσο και τον Έντι Ταβάρες, στο ματς με τη Ρεάλ.

Η νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού δεν κάλυψε απλά το κενό και τις απουσίες στη θέση του σέντερ, όπου Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιουρτσέβεν και Ματίας Λεσόρ είναι εκτός, αλλά θύμισε κάτι από την πρώτη σεζόν του Γάλλου στο τριφύλλι, όπου έκανε τη διαφορά.

Ο Φαρίντ παρά το γεγονός ότι έχει πατήσει τα 36 του και εδώ και μερικά χρόνια γυροφέρνει μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας, απέδειξε πόσο μεγάλο ταλέντο έχει, πόσο αθλητικός είναι και κυρίως ότι μπορεί να αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Οι φοβερές εμφανίσεις του Φαρίντ

Ο πρώην παίκτης των Ντένβερ Νάγκετς αγωνίστηκε πολύ και στα δύο παιχνίδια της Euroleague αυτή τη βδομάδα, «απελευθέρωσε» τόσο τους γκαρντ του Παναθηναϊκού όσο και τον Ντίνο Μήτογλου, ενώ δεν πρέπει να έχασε «μονομαχία» από αντίπαλο ψηλό. Παράλληλα, έδειξε ότι παρά τα 36 του χρόνια και τη μίνι «αποχή», ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση και πως μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο «5».

Συγκεκριμένα, ο Φαρίντ μέσα σε 48 ώρες κατάφερε να σκοράρει 17 πόντους στο πρώτο ματς με την Παρί με 5/9 δίποντα και 7/11 βολές και να μαζέψει 10 ριμπάουντ, έχοντας 26 στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ στη Μαδρίτη είχε 16 πόντους με 6/8 δίποντα και 4/6 βολές, αλλά και 8 ριμπάουντ και 19 στο σύστημα αξιολόγησης, απέναντι στους Ταβάρες και Λεν που τους έκανε μια… χαψιά.

Ο Φαρίντ μάλιστα είχε και ένα απίθανο κάρφωμα μπροστά στο πρόσωπο του θηριώδη σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης, δείγμα και της ποιότητας και της αθλητικότητας, αλλά και της αυτοπεποίθησης που διαθέτει και δείχνει ότι μπορεί να αποτελέσει παίκτη-κλειδί στην πορεία της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν, αλλά και τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν.