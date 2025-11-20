Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό: Τραυματίστηκε ο Οσμάν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ για την 12η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη διοργάνωση.

Στο τέλος της πρώτης περιόδου ο Παναθηναϊκός είδε τον Τσεντί Οσμάν να χτυπάει και να φεύγει για τα αποδυτήρια, μαζί με τον φυσιοθεραπευτή της ομάδας. Ο Τούρκος φόργουορντ φάνηκε να πατάει άτσαλα στο παρκέ και τραυματίστηκε, βγαίνοντας άμεσα από την αναμέτρηση.

Αμφίβολος για τη συνέχεια

Στη θέση του πέρασε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με τον Οσμάν να μην έχει εμφανιστεί ακόμα στο γήπεδο, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα υποβάλλεται αυτή την ώρα σε θεραπεία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να συνεχίσει ή αν έχει υποστεί κάτι το οποίο θα τον αφήσει εκτός από το υπόλοιπο της αναμέτρησης.