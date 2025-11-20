Παναθηναϊκός – Ντουμπάι: Για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα οι «πράσινοι»
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Πέμπτης (21:15) τη Ντουμπάι με στόχο να συνεχίσει με νίκες, μετά το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» που προηγήθηκε.
- Πτώση τρίχρονου παιδιού από τις κερκίδες του Ποσειδώνιου Κολυμβητηρίου
- New York Times: Οι νέες επενδύσεις σε υδρογονάνθρακες και ο ρόλος της Ελλάδας
- Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2026 – Προκλήσεις και «αγκάθια»
- Συνέντευξη εργασίας: Αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή απάντηση στο «Πείτε μου για τον εαυτό σας»
Μετά το θρίλερ της Κυριακής (16/11) με τον Άρη στο πρωτάθλημα (νίκη με 82-77) ο Παναθηναϊκός στρέφει εκ νέου το βλέμμα του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:15 τη Ντουμπάι στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στόχος του «τριφυλλιού» η τρίτη σερί νίκη στη Euroleague, μετά την τέλεια περασμένη εβδομάδα και τα μεγάλα «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη.
Με απουσίες και οι δύο ομάδες
Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ρισόν Χολμς, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τον Ματίας Λεσόρ, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Βασίλης Τολιόπουλος.
Η Ντουμπάι, που είναι στη 13η θέση με ρεκόρ 5-6, θα αναζητήσει τη δεύτερη νίκη της μακριά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έχει πέντε ήττες σε έξι ματς. Εκτός δράσης είναι οι Τζάναν Μούσα, Νέιτ Μέισον, Μαμ Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Σερτάτς Σανλί. Την αποστολή ακολούθησε ο νεοαποκτηθείς Ματ Ράιαν.
Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).
- Story του Αντετοκούνμπο με… Light και Τεττέη (pic, vids)
- ΠΑΟΚ: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Κωνσταντέλιας
- Ο Σενγκούν οδήγησε ξανά τους Ρόκετς, νίκη με buzzer beater του Βούτσεβιτς για τους Μπουλς
- Ο Ρότζερ Φέντερερ εισήχθη στο Hall of Fame του τένις (vid)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/11): Δράση σε Euroleague και Davis Cup
- Παναθηναϊκός – Ντουμπάι: Για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα οι «πράσινοι»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις