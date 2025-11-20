Παναθηναϊκός – Ντουμπάι: Για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα οι «πράσινοι»

Μετά το θρίλερ της Κυριακής (16/11) με τον Άρη στο πρωτάθλημα (νίκη με 82-77) ο Παναθηναϊκός στρέφει εκ νέου το βλέμμα του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:15 τη Ντουμπάι στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στόχος του «τριφυλλιού» η τρίτη σερί νίκη στη Euroleague, μετά την τέλεια περασμένη εβδομάδα και τα μεγάλα «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Με απουσίες και οι δύο ομάδες

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ρισόν Χολμς, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τον Ματίας Λεσόρ, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Η Ντουμπάι, που είναι στη 13η θέση με ρεκόρ 5-6, θα αναζητήσει τη δεύτερη νίκη της μακριά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έχει πέντε ήττες σε έξι ματς. Εκτός δράσης είναι οι Τζάναν Μούσα, Νέιτ Μέισον, Μαμ Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Σερτάτς Σανλί. Την αποστολή ακολούθησε ο νεοαποκτηθείς Ματ Ράιαν.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).