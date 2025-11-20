sports betsson
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός – Ντουμπάι: Για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα οι «πράσινοι»
Παναθηναϊκός – Ντουμπάι: Για την τρίτη σερί νίκη στην Ευρωλίγκα οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Πέμπτης (21:15) τη Ντουμπάι με στόχο να συνεχίσει με νίκες, μετά το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» που προηγήθηκε.

Μετά το θρίλερ της Κυριακής (16/11) με τον Άρη στο πρωτάθλημα (νίκη με 82-77) ο Παναθηναϊκός στρέφει εκ νέου το βλέμμα του στη Euroleague. Οι «πράσινοι» υποδέχονται στις 21:15 τη Ντουμπάι στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της regular season της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στόχος του «τριφυλλιού» η τρίτη σερί νίκη στη Euroleague, μετά την τέλεια περασμένη εβδομάδα και τα μεγάλα «διπλά» σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Με απουσίες και οι δύο ομάδες

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει και πάλι στη διάθεσή του τον Ρισόν Χολμς, τον Ομέρ Γιούρτσεβεν και τον Ματίας Λεσόρ, ενώ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Η Ντουμπάι, που είναι στη 13η θέση με ρεκόρ 5-6, θα αναζητήσει τη δεύτερη νίκη της μακριά από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ έχει πέντε ήττες σε έξι ματς. Εκτός δράσης είναι οι Τζάναν Μούσα, Νέιτ Μέισον, Μαμ Ζαϊτέ, ενώ αμφίβολος είναι ο Σερτάτς Σανλί. Την αποστολή ακολούθησε ο νεοαποκτηθείς Ματ Ράιαν.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ράιν Πεεράντι (Εσθονία) και Τόμας Τραβίτσκι (Πολωνία).

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Γιώργος Στάσσης: Πώς χτίζει «μικρές ΔΕΗ» σε τέσσερις χώρες

Τένις 20.11.25

Ο Ρότζερ Φέντερερ εισήχθη στο Hall of Fame του τένις (vid)

Ο θρύλος του παγκόσμιου τένις και κατά πολλούς κορυφαίος παίκτης που πάτησε ποτέ σε κορτ, Ρότζερ Φέντερερ, έλαβε ακόμη μια τιμητική διάκριση, κερδίζοντας μια θέση στο Hall of Fame του σπορ.

Σύνταξη
Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν
Euroleague 19.11.25

Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε με αφορμή το παιχνίδι με την Dubai BC (20/11, 21:15), τοποθετήθηκε και για το τί ειπώθηκε ανάμεσα σε εκείνον και τον Εργκίν Αταμάν και στα τελευταία ματς θυμίζει τον... περσινό καλό εαυτό του.

Σύνταξη
Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»
Euroleague 17.11.25

Τι είπε ο γιατρός που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς: «Έτσι θα επιστρέψει στη δράση…»

Ο Λιθουανός γιατρός, Ριμτάουτας Γκούδας, που έχει χειρουργήσει δύο φορές τον Κίναν Έβανς στο παρελθόν, μίλησε σε Μέσο της χώρας του για τις προηγούμενες επεμβάσεις, αλλά και για παρόμοιες καταστάσεις άλλων αθλητών.

Σύνταξη
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 15.11.25

Οι αριθμοί μίλησαν: Ο Ολυμπιακός, η… επιστροφή του Παναθηναϊκού και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Αρμάνι στο Μιλάνο όμως κυριαρχεί στη Euroleague, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 σε μια δύσκολη «διαβολοβδομάδα» – Ποια είναι τα δεδομένα μετά από 11 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους
Φράνκενσταϊν 20.11.25

Δυστοπία- Οι επιστήμονες κατασκευάζουν πλέον υπολογιστές από ανθρώπινους εγκεφάλους

Σύμφωνα με ερευνητές στην Ελβετία, οι βιολογικοί υπολογιστές που κατασκευάζονται από ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέλλον της ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας – και ήδη έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»
Εξεταστική επιτροπή 20.11.25

Βίαιη προσαγωγή του Φραπέ ζητά η αντιπολίτευση – Η μεθόδευση της ΝΔ μετά το «στρίβειν δια του υπομνήματος»

Βουλευτές της αντιπολίτευσης μετά από την άρνηση του «Φραπέ» να καταθέσει στην εξεταστική ζήτησαν την βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευσης, επίσης έκανε λόγο για προσχηματική επιλογή της ΝΔ να στείλει την υπόθεση στη δικαιοσύνη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης
Σφοδρά πυρά 20.11.25

ΠΑΣΟΚ για Φραπέ: Έπεσαν οι μάσκες των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης – Βαριά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης

«Ο Φραπές, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική για να μείνουν κλειστά τα στόματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Περιστέρι: «Εγώ έδωσα το βίντεο στη δημοσιότητα» λέει ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλικη
Στο Περιστέρι 20.11.25

«Το βίντεο το έδωσα εγώ στη δημοσιότητα» - Ο πατέρας της 13χρονης που ξυλοκοπήθηκε από συνομήλική της

«Βρήκα μέσω του διαδικτύου τα ανήλικα που έκαναν την καταγραφή και όταν τους είπα ότι θα πάω στην Αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο» λέει ο πατέρας του ανήλικου θύματος στο Περιστέρι

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων
Αποκαλυπτική έκθεση 20.11.25

Το HRW κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου λόγω του αναγκαστικού εκτοπισμού κατοίκων στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει τις αιματηρές επιθέσεις του στη Δυτική Όχθη - Γιατί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας

Σύνταξη
Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης
Culture Live 20.11.25

Τέλος η αισχροκέρδεια στα εισιτήρια: Η Βρετανία απαγορεύει τις εξωφρενικές τιμές μεταπώλησης

Από τα sold-out της Σουίφτ και των Oasis μέχρι τις πλατφόρμες τύπου Viagogo, η νέα ρύθμιση απαγορεύει κάθε μεταπώληση πάνω από την ονομαστική αξία και βάζει πλαφόν στις προμήθειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 20.11.25

Στρίβειν δια του υπομνήματος ο Φραπές: Επικαλείται δικαίωμα σιωπής και δεν καταθέτει στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο Γιώργος Ξυλούρης

Ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος ως «Φραπές», δεν θα εμφανιστεί σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
COP31: Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία
Ούτε τους συμβολισμούς 20.11.25

Αντιδράσεις για την πραγματοποίηση της επόμενης Συνόδου για το κλίμα στην Τουρκία

Η επόμενη Σύνοδος COP31 για το κλίμα θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία - Νησιά του Ειρηνικού που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή αντιδρούν στην απόφαση

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – Τα «αγκάθια» για το Κίεβο
Στριμωγμένος ο Ζελένσκι 20.11.25

Οι όροι που απαιτεί το σχέδιο ΗΠΑ, Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου - Τα «αγκάθια» για το Κίεβο

Το σχέδιο των 28 σημείων που εκπόνησαν κρυφά Στιβ Γουίτκοφ και Κιρίλ Ντμιτρίεφ ανησυχεί την Ουκρανία - Στο Κίεβο οι πλέον υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ από την αρχή του πολέμου

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι
Στα 15 της 20.11.25

«Τα κορίτσια του Έπσταϊν» – Η Μελίσα Γκίλμπερτ και η δική της «σοκαριστική εμπειρία» στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι

Στις 12 Νοεμβρίου, η συντηρητική, Αμερικανίδα δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι αμφισβήτησε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν παιδεραστής, διότι όπως είπε του άρεσαν «μόνο κορίτσια στην εφηβεία». Η Μελίσα Γκίλμπερτ απάντησε στα σχόλιά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές – Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες
Μεγάλα ύψη βροχής 20.11.25

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Ήπειρο, σε επιφυλακή οι Αρχές - Κατολισθήσεις, απεγκλωβισμοί, πλημμύρες

Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί η κακοκαιρία που έπληξε με σφοδρότητα Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Τζουμέρκα και Ζαγοροχώρια - Στα 155 χιλιοστά το ύψος της βροχής στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας

Σύνταξη
Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;
Art 20.11.25

Γιατί πωλήθηκε τόσο ακριβά το Πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Γκούσταβ Κλιμτ;

Κρυμμένο για δεκαετίες και φορτισμένο με ιστορία λεηλασίας, μνήμης και σπάνιας προέλευσης, το πορτρέτο της Ελίζαμπεθ Λέντερερ του Κλιμτ έφτασε τα 236,4 εκατ. δολάρια στη δημοπρασία του Sotheby’s

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

