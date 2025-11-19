Τι Τζέι Σορτς: Τι αποκάλυψε για τη συζήτηση που είχε με τον Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (20/11, 21:15) τη Dubai BC στο «Telekom Center Athens», για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο «ανανεωμένος» το τελευταίο διάστημα Τι Τζέι Σορτς, έκανε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης με τους Άραβες, τονίζοντας πως η ομάδα του θέλει να συνεχίσει το μομέντουμ που έχει χτίσει, ενώ σε ερώτηση να αποκαλύψει τι ειπώθηκε στην ιδιωτική συζήτηση που είχε με τον Εργκίν Αταμάν, δεν θέλησε να μπει σε αναλυτικές λεπτομέρειες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς

«Η ενέργεια είναι καλή. Είχαμε δύο καλές ημέρες προπονήσεις. Θέλουμε να συνεχίσουμε με το μομέντουμ που έχουμε χτίσει από την τελευταία διπλή εβδομάδα. Όταν μπορώ να συνεισφέρω ωθεί την αυτοπεποίθησή μου. Ελπίζω να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα και να βρίσκω τρόπους να είμαι επιτυχημένος όσο είμαι στο παρκέ. Δεν υπάρχει μυστικό, το μυστικό είναι η δουλειά μου κάνουμε κάθε ημέρα. Δεν έχω μυστική συνταγή».

Για τη συζήτηση με τον Αταμάν: «Θα μείνει ιδιωτικό. Είχαμε μία συνάντηση, πήγα στο γραφείο του. Μιλήσαμε για μπασκετικά πράγματα».

Για την ενίσχυση των σέντερ: «Βοηθάει πολύ, ειδικά στο αμυντικό κομμάτι. Δίνει σε όλους λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχει δώσει μεγάλη βοήθεια στην ομάδα γενικότερα», κατέληξε ο Τι Τζέι Σορτς.