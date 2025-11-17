Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Κέντρικ Ναν στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson (vid)
Μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Άρη Betsson, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε, ο Κέντρικ Ναν μίλησε στους συμπαίκτες του και έδωσε μήνυμα για τη συνέχεια.
Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τελικά τη νίκη επί του Άρη Betsson με 82-77, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες των «πρασίνων» συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Κέντρικ Ναν, μίλησε στους συμπαίκτες του και έδωσε μήνυμα για το επόμενο παιχνίδι: «Η νίκη είναι νίκη, έχουμε το επόμενο την Πέμπτη».
Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Κέντρικ Ναν στο ΟΑΚΑ
Η επόμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού είναι απέναντι στην Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη (20/11, 21:15) στο «Telekom Center Athens».
