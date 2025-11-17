sports betsson
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Κέντρικ Ναν στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson (vid)
Μπάσκετ 17 Νοεμβρίου 2025 | 11:07

Παναθηναϊκός: Η ομιλία του Κέντρικ Ναν στους συμπαίκτες του μετά τη νίκη επί του Άρη Betsson (vid)

Μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Άρη Betsson, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε, ο Κέντρικ Ναν μίλησε στους συμπαίκτες του και έδωσε μήνυμα για τη συνέχεια.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά πήρε τελικά τη νίκη επί του Άρη Betsson με 82-77, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μετά τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες των «πρασίνων» συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, Κέντρικ Ναν, μίλησε στους συμπαίκτες του και έδωσε μήνυμα για το επόμενο παιχνίδι: «Η νίκη είναι νίκη, έχουμε το επόμενο την Πέμπτη».

Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Κέντρικ Ναν στο ΟΑΚΑ

Η επόμενη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού είναι απέναντι στην Ντουμπάι BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Πέμπτη (20/11, 21:15) στο «Telekom Center Athens».

Economy
Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

Κομισιόν: Ανάπτυξη 2,2% και πλεόνασμα 0,3% στην Ελλάδα το 2026

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Φιορεντίνα: Έντονη δυσαρέσκεια κατά του Δήμου για το νέο γήπεδο «Αρτέμιο Φράνκι»

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τον Δεκέμβριο, υπάρχει ρεαλιστικός κίνδυνος να μείνουμε εκτός», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της Φιορεντίνα Αλεσάντρο Φεράρι

Βάιος Μπαλάφας
Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)

Η Νορβηγία πήγε στην Ιταλία έχοντας ουσιαστικά προκριθεί στο Μουντιάλ με εξαίρεση ένα ακραίο σενάριο και τελικά πήρε και το «διπλό» με μεγάλη ανατροπή επί της «σκουάντρα ατζούρα».

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Νορβηγία
Αθλητισμός & Σπορ 16.11.25

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία

LIVE: Ιταλία – Νορβηγία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Νορβηγία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία
Προκριματικά Μουντιάλ 16.11.25

Στα μπαράζ η Ουκρανία του Γιάρεμτσουκ – «Απόλυτη» η Αγγλία

Η Ουκρανία νίκησε 2-0 την Ισλανδία και εξασφάλισε την παρουσία της στα μπαράζ για το επικείμενο Μουντιάλ, την ώρα που η Αγγλία τελείωνε το δικό της γκρουπ με 8/8 νίκες και γκολ 22-0...

Σύνταξη
Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Ο επιθετικός της Νιούκαστλ Νικ Βολτεμάντε απάντησε στον Ρουμενίγκε που είχε χαρακτηρίσει τους Άγγλους «ηλίθιους» λόγω των 75 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τον 23χρονο την τελευταία μέρα των μεταγραφών

Βάιος Μπαλάφας
Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή
Επικαιρότητα 17.11.25

Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος για δημοκρατική πολιτεία και προκοπή

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου, κατέθεσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας - Τι αναφέρει στο μήνυμά του για την επέτειο

Σύνταξη
Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αλλάζει ιδιοκτησία: 22 δισ. ευρώ από funds σε τέσσερα χρόνια

Το 36% των ομάδων των Big Five έχει πλέον εξωτερικό επενδυτή – Από την Ατλέτικο και τη Μίλαν μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι, το ιδιωτικό κεφάλαιο διαμορφώνει ένα νέο, πιο επιχειρηματικό και λιγότερο ρομαντικό ποδόσφαιρο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φάμελλος: Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες

«Οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 1973, έδωσαν ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτιούνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Μπανγκλαντές: Η ανατραπείσα πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
Κόσμος 17.11.25

Η ανατραπείσα πρωθυπουργός του Μπανγκαλντές καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η Σεΐχ Χασίνα βρίσκεται στην Ινδία όπου κατέφυγε μετά την εξέγερση στο Μπανγκλαντές που οδήγησε στην ανατροπή της εν μέσω αιματηρής καταστολής

Σύνταξη
Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών
Ελλάδα 17.11.25

Ράνια Καρατζαφέρη: Τι είπε η δημοσιογράφος που συνελήφθη για απειλή και εξύβριση αστυνομικών

Η Ράνια Καρατζαφέρη είναι η δημοσιογράφος που ενεπλάκη στο επεισόδιο με αστυνομικούς στην Αττική Οδό - «Αισθάνθηκα κατάχρηση εξουσίας» λέει και δίνει τη δική της εκδοχή για το περιστατικό

Σύνταξη
9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου
Διεθνής συνεργασία 17.11.25

9 φορείς, 7 χώρες, 1 στόχος: Υποστηρίζοντας μια πιο «έξυπνη» περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την ψηφιακή μετάβαση των δημοσίων υπηρεσιών των χωρών της περιοχής Αδριατικής-Ιονίου.

Σύνταξη
«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό
Έπρεπε 17.11.25

«Οι ταινίες δεν είναι αυτό που κάνω, αλλά αυτό που είμαι»: Με 35 χρόνια καθυστέρηση ο Τομ Κρουζ πήρε ένα Όσκαρ – έστω και τιμητικό

Στα 63 του χρόνια, ο Τομ Κρουζ είδε να μπαίνει στη συλλογή του το μοναδικό βραβείο που του έλειπε: ένα Όσκαρ. Έστω κι αν έπρεπε να το είχε κερδίσει τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία
Πολιτική 17.11.25

Δένδιας για επέτειο Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία

«Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Δένδιας

Σύνταξη
Συνήγορος του Καταναλωτή: Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς
Συνήγορος του Καταναλωτή 17.11.25

Καθυστερήσεις και αδικαιολόγητες αρνήσεις αποζημιώσεων από ασφαλιστικές σε ασθενείς - Οι παγίδες

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επισημαίνει τις παράτυπες τακτικές ασφαλιστικών εταιρειών και υπογραμμίζει τη σημασία της διαμεσολάβησης από ανεξάρτητες αρχές

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

