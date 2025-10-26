«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους με 92-75, σε ένα παιχνίδι που πήγαν όλα λάθος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο ματς, ο Τούρκος τεχνικός είχε μεγάλη ένταση σε όλο το παιχνίδι, ενώ αποβλήθηκε κιόλας με δύο τεχνικές ποινές σε λίγα δευτερόλεπτα για μία φάση που φάνηκε πως έκανε λάθος που ξέσπασε στους διαιτητές.

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν έγινε έξαλλος για ένα αντιαθλητικό φάουλ που έκανε ο Κέντρικ Ναν στην τρίτη περίοδο, που δόθηκε σωστά, όμως νωρίτερα στην δεύτερη περίοδο ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ που δεν δόθηκε από τους ρέφερι.

Όπως αναφέρει ο αναλυτής διαιτησίας, Σίλβιο Κορίας, ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει σκληρό φάουλ στον Κάρσεν Έντουαρντς πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, σε μια φάση που κοίταξαν στο instant replay οι ρέφερι του ματς, αλλά δεν «αναβάθμισαν» την παράβαση, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους κανονισμούς, όπως τονίζει ο Ιταλός. Μάλιστα, με βάση ότι στην τρίτη περίοδο έδωσαν ως αντιαθλητικό την αγκωνιά στον Τζάλοου θα έπρεπε ο Ναν να έχει αποβληθεί με δύο αντιαθλητικά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σίλβιο Κορίας για το αντιαθλητικό του Κέντρικ Ναν:

«Ο αμυντικός (Ναν) έρχεται τρέχοντας και χτυπά τον Έντουαρντς με το ισχίο. Αν δούμε τη φάση από ψηλά, μοιάζει με εσκεμμένη προσπάθεια για σκληρή επαφή. Ο Ναν γυρνάει και τον κοιτάζει — προφανώς υπήρχε κάποια ένταση μεταξύ των δύο. Βέβαια, το “εσκεμμένο” δεν σημαίνει απαραίτητα και “αντιαθλητικό”. Τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το φάουλ έγινε σε φάση ριμπάουντ, όπου η μπάλα δεν παίζεται, κάτι που συχνά οδηγεί σε πιο έντονες επαφές», υπογράμμισε.

«Στην κανονική ταχύτητα δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή με τον αγκώνα, αλλά στο ριπλέι φαίνεται μια μικρή σύγκρουση — όχι όμως καθοριστική. Ο Έντουαρντς πέφτει κυρίως από την ώθηση με το σώμα. Παρόλα αυτά, έχουμε δει να αναβαθμίζονται φάσεις για λιγότερο έντονη επαφή. Εδώ είμαστε σίγουρα στο όριο, και μια αναβάθμιση σε αντιαθλητικό φάουλ θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένη», τόνισε.

Ο Κορίας πρόσθεσε, επίσης, ότι όπως έχει συμβεί και σε άλλους αγώνες της EuroLeague, η απόφαση των διαιτητών να μη δοθεί αντιαθλητικό φάουλ φαίνεται περισσότερο πολιτική, παρά τεχνική. «Η ποινή για αντιαθλητικό θα μπορούσε να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά στο σκορ, και αυτό ίσως έπαιξε ρόλο. Η ασυνέπεια στις διαιτητικές κρίσεις σε τέτοιες φάσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των τελευταίων ετών», σημείωσε.