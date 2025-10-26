sports betsson
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)
Euroleague 26 Οκτωβρίου 2025 | 09:45
«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)

Ο αναλυτής διαιτησίας και πρώην ρέφερι, Σίλβιο Κορίας σχολίασε τις φάσεις στο Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός και ξεκαθαρίζει ότι ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με κάτω τα χέρια στην Μπολόνια κόντρα στη Βίρτους με 92-75, σε ένα παιχνίδι που πήγαν όλα λάθος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.  Οι πράσινοι δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο ματς, ο Τούρκος τεχνικός είχε μεγάλη ένταση σε όλο το παιχνίδι, ενώ αποβλήθηκε κιόλας με δύο τεχνικές ποινές σε λίγα δευτερόλεπτα για μία φάση που φάνηκε πως έκανε λάθος που ξέσπασε στους διαιτητές.

Συγκεκριμένα, ο Αταμάν έγινε έξαλλος για ένα αντιαθλητικό φάουλ που έκανε ο Κέντρικ Ναν στην τρίτη περίοδο, που δόθηκε σωστά, όμως νωρίτερα στην δεύτερη περίοδο ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ που δεν δόθηκε από τους ρέφερι.

Όπως αναφέρει ο αναλυτής διαιτησίας, Σίλβιο Κορίας, ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει σκληρό φάουλ στον Κάρσεν Έντουαρντς πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο, σε μια φάση που κοίταξαν στο instant replay οι ρέφερι του ματς, αλλά δεν «αναβάθμισαν» την παράβαση, παρακάμπτοντας ουσιαστικά τους κανονισμούς, όπως τονίζει ο Ιταλός. Μάλιστα, με βάση ότι στην τρίτη περίοδο έδωσαν ως αντιαθλητικό την αγκωνιά στον Τζάλοου θα έπρεπε ο Ναν να έχει αποβληθεί με δύο αντιαθλητικά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σίλβιο Κορίας για το αντιαθλητικό του Κέντρικ Ναν:

«Ο αμυντικός (Ναν) έρχεται τρέχοντας και χτυπά τον Έντουαρντς με το ισχίο. Αν δούμε τη φάση από ψηλά, μοιάζει με εσκεμμένη προσπάθεια για σκληρή επαφή. Ο Ναν γυρνάει και τον κοιτάζει — προφανώς υπήρχε κάποια ένταση μεταξύ των δύο. Βέβαια, το “εσκεμμένο” δεν σημαίνει απαραίτητα και “αντιαθλητικό”. Τα κριτήρια είναι διαφορετικά. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το φάουλ έγινε σε φάση ριμπάουντ, όπου η μπάλα δεν παίζεται, κάτι που συχνά οδηγεί σε πιο έντονες επαφές», υπογράμμισε.

YouTube thumbnail

«Στην κανονική ταχύτητα δεν φαίνεται να υπάρχει επαφή με τον αγκώνα, αλλά στο ριπλέι φαίνεται μια μικρή σύγκρουση — όχι όμως καθοριστική. Ο Έντουαρντς πέφτει κυρίως από την ώθηση με το σώμα. Παρόλα αυτά, έχουμε δει να αναβαθμίζονται φάσεις για λιγότερο έντονη επαφή. Εδώ είμαστε σίγουρα στο όριο, και μια αναβάθμιση σε αντιαθλητικό φάουλ θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένη», τόνισε.

Ο Κορίας πρόσθεσε, επίσης, ότι όπως έχει συμβεί και σε άλλους αγώνες της EuroLeague, η απόφαση των διαιτητών να μη δοθεί αντιαθλητικό φάουλ φαίνεται περισσότερο πολιτική, παρά τεχνική. «Η ποινή για αντιαθλητικό θα μπορούσε να ανοίξει κι άλλο τη διαφορά στο σκορ, και αυτό ίσως έπαιξε ρόλο. Η ασυνέπεια στις διαιτητικές κρίσεις σε τέτοιες φάσεις είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των τελευταίων ετών», σημείωσε.

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

«Ο Κέντρικ Ναν έσπρωξε τον Έντουαρντς, αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό» (vid)

Ο αναλυτής διαιτησίας και πρώην ρέφερι, Σίλβιο Κορίας σχολίασε τις φάσεις στο Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός και ξεκαθαρίζει ότι ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει κι άλλο αντιαθλητικό φάουλ στο πρώτο ημίχρονο.

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Μπάγερν Μονάχου (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μπάγερν στο Μόναχο για την 6η αγωνιστική της Ευρωλίγκας και μια μέρα μετά η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με την παρακάμερα και τα όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Euroleague 25.10.25

Η αντίδραση του απογοητευμένου Αταμάν κατά τη διάρκεια του Βίρτους – Παναθηναϊκός (vid, pic)

Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός κόντρα στη Βίρτους και αμέσως μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Εργκίν Αταμάν φρόντισε να δείξει τη δυσαρέσκειά του προς τους παίκτες του με μια συμβολική κίνηση.

Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Μπάσκετ 24.10.25

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 71-96: Με δίδυμο «φωτιά» και 13 τρίποντα οι «ερυθρόλευκοι»!

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 19 πόντους, και τον Σάσα Βεζένκοφ να προσθέτει ακόμη 18, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στο Μόναχο, επικρατώντας με 25 πόντους διαφορά (96-71) της Μπάγερν.

Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Μπάσκετ 24.10.25

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Ο Μήτρογλου στο «Ντα Λουζ»: Είδε το χατ-τρικ του Παυλίδη και έβγαλε φωτογραφία με τον Μουρίνιο (pic)

Ο Κώστας Μήτρογλου βρέθηκε στο «Ντα Λουζ» και είδε τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει χατ-τρικ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Αρούκα, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον Ζοζέ Μουρίνιο.

Το μήνυμα Τραμπ 26.10.25

Η Χαμάς θα εισέλθει σε νέες περιοχές στη Γάζα για να αναζητήσει σορούς ομήρων - Τι λέει για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επιφύλαξη να παραδώσει τις διοικητικές αρμοδιότητες της Γάζας σε οποιοδήποτε εθνικό παλαιστινιακό όργανο - Τι είπε σε συνέντευξή του ο Χαλίλ αλ-Χάγια

Απίθανα πράγματα στην Καβάλα: Ο τερματοφύλακας έκανε «γκάφα», οι συμπαίκτες του έκαναν… ντου και έγινε αλλαγή στο 34′ (pics)

Τερματοφύλακας στην Καβάλα τα… άκουσε από τους συμπαίκτες του για τις γκάφες του και έγινε αλλαγή – Δείτε εικόνες από την ένταση που δημιουργήθηκε.

Σφίγγει ο κλοιός 26.10.25

Σε εξέλιξη η έρευνα για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Η ανάλυση επτά κινητών στα χέρια της ανακρίτριας

Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων από την άρση απορρήτου και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις για τις δολοφονίες στη Φοινικούντα

Πολιτική Γραμματεία 26.10.25

Δεν με φοβίζουν λέει ο Βορίδης για επίθεση, προεξοφλώντας ότι οι κουκουλοφόροι ήταν «χουλιγκάνοι της ακροαριστεράς»

Για «ακροαριστερή βία» που «έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι να ξεριζώσουμε» κάνει λόγο ο Μάκης Βορίδης προδικάζοντας ποιοι ήταν οι κουκουλοφόροι, στην αντίδρασή του για την καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση επίθεση που δέχθηκε. Καταδικάζει και ο Παύλος Μαρινάκης.

What Katie Did 26.10.25

Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Μαζί στο Παρίσι – Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του πιο απρόσμενου ζευγαριού της χρονιάς

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσαν τη σχέση τους με μια ρομαντική εμφάνιση στο Crazy Horse Paris, γιορτάζοντας τα γενέθλια της Πέρι – και βάζοντας «φωτιά» στα social media με το πιο απρόσμενο ειδύλλιο της χρονιάς

«PerfumeTok» 26.10.25

Η τάση για γκουρμέ νότες στα αρώματα και η σχέση τους με τα φάρμακα αδυνατίσματος

Κομβικό σημείο για τα γκουρμέ αρώματα υπήρξε το 1992 όταν κυκλοφόρησε το άρωμα Angel που συνδύαζε νότες πατσουλί, κόκκινων φρούτων και βανίλιας - Πλέον ακόμα και τα σαπούνια μυρίζουν... φαγητό

Ασταμάτητοι οι Θάντερ και... 3/3 (117-100) - Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 133-111 τους Φοίνιξ Σανς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη ένα triple-double, ενώ οι Θάντερ πήραν τη νίκη με 117-100 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και έκαναν το 3/3- Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο NBA.

Οικονομικές Ειδήσεις 26.10.25

Οι ρυθμίσεις που ξεκλειδώνουν τα κλειστά σπίτια – Τα ψιλά γράμματα και οι κίνδυνοι

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο δίνονται κίνητρα σε όσους διαθέσουν προς ενοικίαση σπίτια που μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή λειτουργούσαν μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης

Τα προγνωστικά 26.10.25

Σήμερα οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αργεντινή - Κρίσιμη αναμέτρηση για τον ακροδεξιό πρόεδρο Μιλέι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να στηρίζει τον Χαβιέρ Μιλέι - Ωστόσο, έχει απειλήσει να αποσύρει την υποστήριξή του αν αυτός δεν τα πάει καλά στις εκλογές

Interviews 26.10.25

Ωρίων Αρκομάνης: «Αν ο Ουγκό ζούσε σήμερα θα ούρλιαζε και θα τον είχαν χώσει στη φυλακή»

Η μετάφραση των 2.600 σελίδων και η νέα έκδοση των «Αθλίων« του Βίκτορ Ουγκό από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο μεταφραστής του άθλου, Ωρίων Αρκομάνης μιλάει στο in για το βιβλίο, για την κλασική λογοτεχνία αλλά και τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της.

Γλυκό νερό εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου – Πώς εξηγείται

Σε μια εποχή που οι προκλήσεις από τα περιορισμένα αποθέματα σε νερό είναι πολλές, η χαρτογράφηση των υπόγειων υδάτων αποτελεί πολύτιμη πληροφορία για το μέλλον.

Συμπληρωματικοί πυλώνες 26.10.25

Καμπανάκι Ελεγκτικού Συνεδρίου - Σε άλλες μορφές ασφάλισης αναζητείται η λύση για το Ασφαλιστικό

Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των επαγγελματικών ταμείων - Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σηματοδοτεί στροφή προς την ιδιωτική και την επαγγελματική ασφάλιση

Η «πρώτη» του Μπενίτεθ κόντρα στον Αστέρα – Τρίποντο για να μείνει στην κορυφή θέλει ο ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αντιμετωπίζουν Αστέρα Τρίπολης (26/10, 17:30) και Βόλο (19:30), αντίστοιχα, για την 8η αγωνιστική της Super League – «Πρώτη» για Μπενίτεθ, «τρίποντο» πρωτιάς θέλει ο Δικέφαλος.

Επιστήμες 26.10.25

Νέα έρευνα για να ξεκλειδώσουν τα μυστήρια της DMB – Της ουσίας στο ελαιόλαδο, που μπορεί να σώσει ζωές

Η ουσία DMB που προσδιορίστηκε πρόσφατα στο ελαιόλαδο, φαίνεται να λειτουργεί ως «ασπίδα» απέναντι σε φλεγμονές, καρδιοπάθειες και νευροεκφυλιστικές νόσους όπως το Αλτσχάιμερ

