Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε και «εξαφάνισε» τον Σορτς μετά το ΣΕΦ (vids)
Euroleague 16 Οκτωβρίου 2025 | 10:03

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε και «εξαφάνισε» τον Σορτς μετά το ΣΕΦ (vids)

Ο Κέντρικ Ναν ήταν κομβικός στην επιστροφή του στη δράση, «έφαγε» λεπτά από τον Τι Τζέι Σορτς και η διαχείριση του Αταμάν δείχνει αν μπορούν να συνυπάρξουν στο παρκέ.

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός νίκησε δύσκολα τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ με 91-85, δείχνοντας πως ακόμη δεν είναι έτοιμος, όμως η επιστροφή του Κέντρικ Ναν και η καταπληκτική εμφάνιση του Ρισόν Χολμς έδωσαν ένα σημαντικό ροζ φύλλο αγώνα στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που την ανέβασε στο 3-1, μετά από τέσσερα παιχνίδια.

Ο Κέντρικ Ναν παρότι έμεινε εκτός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, δύο μέρες αργότερα έκανε σπουδαία πράγματα σκοράροντας 26 πόντους 7/12 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/6 βολές, μοιράζοντας 6 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ σε σχεδόν 35 λεπτά, δείχνοντας πως όταν είναι καλά αυτός, είναι καλά και ο Παναθηναϊκός.

Η επιστροφή του Αμερικανού γκαρντ των πρασίνων ήρθε για να επιβεβαιώσει και στο ματς με τη Βιλερμπάν, πως δεν είναι εύκολο να συνυπάρξει με τον Τι Τζέι Σορτς στο παρκέ, τουλάχιστον για πολύ ώρα. Αυτό δηλαδή που συζητιέται σε όλη την Ευρώπη από την ημέρα που αποκτήθηκε ο βραχύσωμος πρώην γκαρντ της Παρί, όπου λέγεται πως αναπόφευκτα θα είναι μια νέα περίπτωση… Λορέντζο Μπράουν για τον Παναθηναϊκό.

Ο Κέντρικ Ναν και ο Τι Τζέι Σορτς

Ο Σορτς μετά από τη σπουδαία βραδιά που είχε στο ΣΕΦ την Κυριακή με τον Ολυμπιακό σκοράροντας 19 πόντους, μοιράζοντας 5 ασίστ και μαζεύοντας 5 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής, «εξαφανίστηκε» στο ΟΑΚΑ, αφού έπαιξε 13 λεπτά και συνολικά είχε 4 πόντους και 4 ασίστ, σε μία εμφάνιση εντελώς διαφορετική και… συμπληρωματική σε σχέση με τον Ολυμπιακό.

Την ίδια ώρα μάλιστα, ο Βασίλης Τολιόπουλος που ήταν «παράγοντας Χ» στο ΣΕΦ, δεν πήρε λεπτό με τη Βιλερμπάν και φαίνεται από τη διαχείριση του Αταμάν, πως όταν είναι καλά ο Κέντρικ Ναν, αυτός θα είναι στο παρκέ και κυρίως εκείνος θα αποφασίσει στην επίθεση. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκαν οι δύο γκαρντ του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν και ειδικά μετά την εμφάνιση του Σορτς στο ΣΕΦ, δείχνει ότι δύσκολα μπορούν να συνυπάρξουν, σε μια κατάσταση ανάλογη με του Λορέντζο Μπράουν πέρσι, ο οποίος είναι εξαιρετικός παίκτης, αλλά δεν «κούμπωσε» με τον Ναν και με τον ρόλο πίσω από τον Αμερικανό.

Σε μια ανάλογη κατάσταση φαίνεται πως βρίσκεται τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν και ο Σορτς, όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό, με τον Αμερικανό από… βασιλιάς στην Παρί να είναι αναπληρωματικός του Ναν στον Παναθηναϊκό, καθώς πρόκειται για δύο παρόμοιους παίκτες. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο ο Ναν όσο και ο Σορτς είναι αριστερόχειρες, ενώ αρκεί να δει κάποιος τα νούμερα του δεύτερου όποτε παίζει ο Ναν.

Με εξαίρεση λοιπόν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Σορτς έχει στη Euroleague, 3,2 πόντους, 2,8 ασίστ και 2,8 στο σύστημα αξιολόγησης και όλα αυτά σε 13 λεπτά μέσο όρο, την ώρα που πέρσι είχε τα υπερδιπλάσια λεπτά και στην Παρί διεκδίκησε ακόμη και το βραβείο του MVP.

Τα νούμερα του Σορτς στη Euroleague

Η καλύτερη εμφάνιση του Σορτς με τον Κέντρικ Ναν διαθέσιμο

Ακτοπλοΐα
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Πιθανές στρεβλώσεις εντοπίζει στην ακτοπλοΐα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

Γιάννος Κοντόπουλος: Υπάρχει δυνατό pipeline για εισαγωγές στην ΕΝΑ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
