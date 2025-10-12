Τι γράφουν στην Ισπανία για τον Σορτς και τον Παναθηναϊκό
Στην Ισπανία δεν έχουν πάρει και με καλό… μάτι τη μετακίνηση του Τι Τζέι Σορτς από την Παρί στον Παναθηναϊκό.
Με τους πρώτους μήνες του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό ασχολήθηκε η ιστοσελίδα «piratasdelbasket», αναφέροντας τις διαφορές που υπάρχουν για τον Αμερικανό γκαρντ, συγκριτικά με την παρουσία του στην προηγούμενη ομάδα του, την Παρί.
Στο εν λόγω δημοσίευμα με τίτλο «από βασιλιάς στο Παρίσι, αναπληρωματικό στην Αθήνα», τονίζεται πως ο μέχρι πέρσι ηγέτης του γαλλικού συλλόγου ζει πλέον σε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στην Ελλάδα και τους Πράσινους.
«Η διαφορά δεν βρίσκεται μόνο στον χρόνο συμμετοχής, αλλά και στο περιβάλλον», αναφέρει το σχετικό άρθρο και συμπληρώνει: «Η ταχύτητα, η ικανότητα να “σπάει” άμυνες και η ευφυΐα του στο pick and roll εξακολουθούν να τον καθιστούν επικίνδυνο. Το στοίχημα είναι να προσαρμοστεί στον ρυθμό και στις απαιτήσεις του ελληνικού συστήματος».
Αμφιβολίες για Σορτς και Παναθηναϊκό: «Δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση…»
Στις πρώτες του τρεις εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, ο Τι Τζέι Σορτς μετρά κατά μέσο όρο 3,0 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1,0 λάθος, με 3/14 σουτ εντός παιδιάς και με το… καλημέρα στη σεζόν «άνοιξε» και πάλι η συζήτηση για το αν ταιριάζει ο Αμερικανός στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.
Κάπως έτσι, ο αναλυτής του Basketnews, Αουγκούστας Σουλιάουσκας, μιλώντας στο Urbonus podcast τόνισε, μεταξύ άλλων, πως εξαρχής δεν του άρεσε η επιλογή του Σορτς να πάει στον Παναθηναϊκό.
«Είχα πει ότι δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση από τη στιγμή που συνέβη. Και στο τέλος βλέπουμε τον Κέντρικ Ναν να μοιράζεται το παρκέ με τον Τζέριαν Γκραντ, γιατί αυτό ταιριάζει καλύτερα. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει μια τριάδα με Τι Τζέι, Ναν και Γκραντ μαζί στο τέλος των αγώνων, λόγω μεγέθους. Δεν ήμουν fan αυτής της μεταγραφής, δεν την αγαπώ. Ήθελα τον Τι Τζέι σε κάποια άλλη ομάδα, όπου θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά
