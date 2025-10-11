Τι λένε για τη μεταγραφή του Σορτς: «Δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση στον Παναθηναϊκό»

Στις πρώτες του τρεις εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό στη Euroleague, ο Τι Τζέι Σορτς μετρά κατά μέσο όρο 3,0 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1,0 λάθος, με 3/14 σουτ εντός παιδιάς και με το… καλημέρα στη σεζόν «άνοιξε» και πάλι η συζήτηση για το αν ταιριάζει ο Αμερικανός στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Κάπως έτσι, ο αναλυτής του Basketnews, Αουγκούστας Σουλιάουσκας, μιλώντας στο Urbonus podcast τόνισε, μεταξύ άλλων, πως εξαρχής δεν του άρεσε η επιλογή του Σορτς να πάει στον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα, ανέλυσε και τον λόγο που θεωρεί πως δεν ταιριάζει ο Σορτς με τους άλλους γκαρντ του Παναθηναϊκού και έχει να κάνει με την έλλειψη μεγέθους, ενώ για τον Αμερικανό τόνισε πως θα τον ήθελε σε μια ομάδα που αυτός θα έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σουλιάουσκας για Σορτς και Παναθηναϊκό

«Είχα πει ότι δεν μου αρέσει αυτή η κίνηση από τη στιγμή που συνέβη. Και στο τέλος βλέπουμε τον Κέντρικ Ναν να μοιράζεται το παρκέ με τον Τζέριαν Γκραντ, γιατί αυτό ταιριάζει καλύτερα. Δεν είμαι σίγουρος για το πώς θα λειτουργήσει μια τριάδα με Τι Τζέι, Ναν και Γκραντ μαζί στο τέλος των αγώνων, λόγω μεγέθους. Δεν ήμουν fan αυτής της μεταγραφής, δεν την αγαπώ. Ήθελα τον Τι Τζέι σε κάποια άλλη ομάδα, όπου θα μπορούσε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού».