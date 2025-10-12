Μπέικον για Σορτς: «Καμία ασέβεια προς τον Παναθηναϊκό, αλλά στην Παρί είχε όλη την εμπιστοσύνη του προπονητή του»
Τι είπε ο Ντουέιν Μπέικον για τη μεταγραφή του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό
Την άποψή του για το αρνητικό ξεκίνημα του Τι Τζέι Σορτς στον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Ντουέιν Μπέικον μιλώντας στο «BasketNews».
Ο Αμερικανός παίκτης της Μπέικον στάθηκε στο πόσο διαφορετικό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο αγωνίζεται ο Σορτς, συγκριτικά με την περσινή του σεζόν στην Παρί, όπου είχε ελευθερία κινήσεων και ήταν το σημείο αναφοράς της γαλλικής ομάδας.
Τι είπε ο Μπέικον για τον Σορτς και τον Παναθηναϊκό
«Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν στη συζήτηση για MVP. Όλοι ξέρουν ότι μπορεί να παίξει, γι’ αυτό έφτασε εκεί. Καμία ασέβεια προς τον Παναθηναϊκό, αλλά στην Παρί είχε όλη την εμπιστοσύνη του προπονητή του», δήλωσε με νόημα ο σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Και μάλλον ο Μπέικον δεν έχει και τόσο άδικο: 3,0 πόντουι, 0,7 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1,0 λάθος ο απογοητευτικός απολογισμός του Σορτς μέχρι στιγμής φέτος…
