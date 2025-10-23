Λένα Ζευγαρά: Είναι ζευγάρι με τον Κέντρικ Ναν; – Η αφοπλιστική απάντηση της

Η Λένα Ζευγαρά έβαλε τέλος στις φήμες που τη συνέδεαν ερωτικά με τον Αμερικανό μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο «Unblock» της Ελίνας Παπίλα στο YouTube και δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τα ανυπόστατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες.

Λένα Ζευγαρά: «Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο στα πέντε μέτρα»

«Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, δεν έχουμε καθίσει σε κοινό χώρο», είπε χαρακτηριστικά η Λένα Ζευγαρά, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ καμία επαφή ή σχέση μεταξύ τους.

«Όταν το άκουσα αυτό είπα “Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο στα πέντε μέτρα”. Δεν θα ασχοληθώ με φήμες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί.

Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια. Δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι θέλει».

«Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε όλο αυτό και δεν με ενδιέφερε να ασχοληθώ, γιατί είναι λάθος να συμβαίνει.»

«Είναι τραγικό, είναι έγκλημα να παίρνεις ονόματα και να γράφεις ψέματα»

Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομα σου.

Το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Είναι τραγικό, είναι έγκλημα να παίρνεις ονόματα και να γράφεις ψέματα πίσω από ένα ανώνυμο προφίλ».