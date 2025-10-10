sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Κέντρικ Ναν (pics)
Euroleague 10 Οκτωβρίου 2025 | 10:46

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Κέντρικ Ναν (pics)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε ξανά μέσω social media τον Κέντρικ Ναν για το νικηφόρο καλάθι του κόντρα στη Μπασκόνα, ενώ ανάρτηση για τον συμπαίκτη του έκανε και ο Ματίας Λεσόρ...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε ένα απίθανο buzzer beater στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια και «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε με 86-84 και βελτίωσε το ρεκόρ του στη Euroleague σε 2-1. Ο Αμερικανός γκαρντ «τρέλανε» όλη την Ευρώπη, που υποκλίθηκε για την εμφάνιση του, ενώ ένας από αυτούς που αντέδρασε στα social media ήταν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αφού πόσταρε μια κοινή φωτογραφία τους από την ανανέωση συμβολαίου με το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Δεν θα πας πουθενά», προχώρησε σε ακόμη μια ανάρτηση.

«Όταν είσαι ήρεμος με τον εαυτό σου και οτιδήποτε πει ή κάνει κάποιος άλλος δεν σε ενοχλεί και καμιά αρνητικότητα ή κανένα δράμα δεν σε αγγίζει», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με φωτογραφία του Κέντρικ Ναν.

Η ανάρτηση που έκανε ο Γιαννακόπουλος για τον Κέντρικ Ναν:

Το μήνυμα του Λεσόρ για τον Κέντρικ Ναν:

Εκτός από τον Γιαννακόπουλο, σε ανάρτηση για το καλάθι του Κέντρικ Ναν προχώρησε και ο συμπαίκτης του Ματίας Λεσόρ, που έγραψε χαρακτηριστικά: «(Το έβαλε) σαν να μην είναι τίποτα…».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ξαναχτύπησε» ο Aserkoff της JP Morgan – Τι λέει για την αναβάθμιση 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Business
Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Σκλαβενίτης: Στο Μαξίμου ο Γ. Σκλαβενίτης για συνάντηση με τον Μητσοτάκη

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Euroleague 08.10.25

Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έβη Τουλούπα: Οι άνθρωποι, στη ζωή μας, μετράν
Τρεις λέξεις 10.10.25

Έβη Τουλούπα: «Εγώ, εμείς, μαζί»

Πολλοί είναι οι μυθολογικοί χαρακτήρες που μοιάζουν στην Έβη, γιατί πολλά είναι τα χαρακτηριστικά της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω
Βίντεο 10.10.25

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: Ξύπναγα και πονούσα, άρχισα να πίνω

«[Στον καρκίνο] βλέπεις (σ.σ. τον δικό σου άνθρωπο) να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Κόσμος 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις των δύο χωρών είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»
Κόσμος 10.10.25

Μεγαλύτερη ποινή έλαβε βιαστής της Ζιζέλ Πελικό που είχε κάνει έφεση – «Πότε σου έδωσα τη συγκατάθεσή μου; Ποτέ»

Νέα απόφαση έλαβε δικαστήριο στη Γαλλία, αυξάνοντας την ποινή ενός από τους βιαστές της Ζιζέλ Πελικό, ο οποίος είχε κάνει έφεση στην πρώτη απόφαση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» – Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν
«Λευκές νύχτες» 10.10.25

«Γάμος για τα μάτια του κόσμου;» - Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας κι ο αγαπημένος της σαμάνος απαντούν

Ο γάμος της Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας και του bisexual σαμάνου Ντουρέκ Βερέτ, έχει προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις - Οι νεόνυμφοι απάντησαν στις φήμες του «λευκού γάμου» με ένα νέο βίντεο στο Instagram.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η Τζιλ Έλις (FIFA): «Θα έρθει μια εποχή που ο αθλητισμός δεν θα έχει φύλο»

Η γενική διευθύντρια ποδοσφαίρου της FIFA προβλέπει ένα μέλλον χωρίς διακρίσεις μεταξύ ανδρικών και γυναικείων σπορ, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απεργία για την Παλαιστίνη: Μπλοκάρουμε τα πάντα για τη Γάζα – Συγκέντρωση 10 Οκτωβρίου στην Κλαυθμώνος
Στις 13:00 10.10.25

«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Απεργία σήμερα για την Παλαιστίνη και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος

Σε απεργία και συγκέντρωση προχωρούν σήμερα μία σειρά από σωματεία και ομοσπονδίες εις ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της στάσης της ελληνικής κυβέρνησης

Σύνταξη
Φθιώτιδα: «Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» – Ένοχος 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του
Στη Φθιώτιδα 10.10.25

«Στα 17 πήγα με 45άρα, ήταν τέλειο» - Καταδικάστηκε 61χρονος που προέτρεπε ανήλικη να συνευρεθεί μαζί του

«Δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό - Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…» ήταν κάποιες από τις συνομιλίες που είχε ο 56χρονος τότε άνδρας με την 14χρονη στη Φθιώτιδα

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων
Stories 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Μια ιστορία αμφιλεγόμενων αποφάσεων

Το Νόμπελ Ειρήνης 2025 συγκεντρώνει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, με 338 υποψηφιότητες και έντονες αντιδράσεις. Ανάμεσά τους, η πρόταση για τον Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το διαχρονικό δίλημμα: τι σημαίνει «ειρήνη»;

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο