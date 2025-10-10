Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιανακόπουλου για τον Κέντρικ Ναν (pics)
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε ξανά μέσω social media τον Κέντρικ Ναν για το νικηφόρο καλάθι του κόντρα στη Μπασκόνα, ενώ ανάρτηση για τον συμπαίκτη του έκανε και ο Ματίας Λεσόρ...
Ο Κέντρικ Ναν πέτυχε ένα απίθανο buzzer beater στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια και «καθάρισε» για τον Παναθηναϊκό, που επικράτησε με 86-84 και βελτίωσε το ρεκόρ του στη Euroleague σε 2-1. Ο Αμερικανός γκαρντ «τρέλανε» όλη την Ευρώπη, που υποκλίθηκε για την εμφάνιση του, ενώ ένας από αυτούς που αντέδρασε στα social media ήταν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αφού πόσταρε μια κοινή φωτογραφία τους από την ανανέωση συμβολαίου με το τραγούδι της Πέγκυς Ζήνα «Δεν θα πας πουθενά», προχώρησε σε ακόμη μια ανάρτηση.
«Όταν είσαι ήρεμος με τον εαυτό σου και οτιδήποτε πει ή κάνει κάποιος άλλος δεν σε ενοχλεί και καμιά αρνητικότητα ή κανένα δράμα δεν σε αγγίζει», ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με φωτογραφία του Κέντρικ Ναν.
Η ανάρτηση που έκανε ο Γιαννακόπουλος για τον Κέντρικ Ναν:
Το μήνυμα του Λεσόρ για τον Κέντρικ Ναν:
Εκτός από τον Γιαννακόπουλο, σε ανάρτηση για το καλάθι του Κέντρικ Ναν προχώρησε και ο συμπαίκτης του Ματίας Λεσόρ, που έγραψε χαρακτηριστικά: «(Το έβαλε) σαν να μην είναι τίποτα…».
