Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την ενίσχυση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Στρασβούργο μια νέα, αυστηρότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση των κρατών-μελών που κωλυσιεργούν στην εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων. Η πρόταση, την οποία παρουσίασε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις, στοχεύει στην απλούστευση των ρυθμιστικών διαδικασιών και στην εξάλειψη των εμποδίων στην ενιαία αγορά, επιταχύνοντας δραστικά τα χρονοδιαγράμματα των διαδικασιών επί παράβαση και αυξάνοντας το οικονομικό κόστος για τις πρωτεύουσες που αγνοούν τις υποχρεώσεις τους.

Η καρδιά της νέας προσέγγισης έγκειται στην επιτάχυνση των φακέλων που αφορούν τη μη ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Μέχρι σήμερα, η διαδικασία επί παράβαση περιλάμβανε τρία στάδια: μια πρώτη προειδοποίηση με δίμηνη προθεσμία συμμόρφωσης, μια δεύτερη προειδοποίηση με επιπλέον δύο μήνες και, ως έσχατη λύση, την παραπομπή της υπόθεσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το νέο πλαίσιο, οι Βρυξέλλες μειώνουν σε μόλις έξι μήνες το διάστημα για την ενεργοποίηση του δεύτερου σταδίου της διαδικασίας, σε περιπτώσεις όπου μια κυβέρνηση δεν ενημερώνει εγκαίρως για την εφαρμογή μιας οδηγίας ή αρνείται να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες. Επιπλέον, το αίτημα για παράταση της δίμηνης προθεσμίας απάντησης θα εξετάζεται πλέον με πολύ αυστηρότερα κριτήρια και θα παραχωρείται μόνο κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις υποθέσεις «μακράς διαρκείας», δηλαδή σε φακέλους που παραμένουν ανοιχτοί για περισσότερα από πέντε χρόνια χωρίς να έχουν φτάσει ακόμη στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Για αυτές τις περιπτώσεις, η Κομισιόν προτείνει έναν νέο, αυστηρότερο τρόπο υπολογισμού των οικονομικών κυρώσεων, ώστε αυτές να λειτουργούν πραγματικά αποτρεπτικά.

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις υπογράμμισε ότι το ανανεωμένο αυτό μοντέλο βασίζεται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στην επιβολή προστίμων που θα αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα της στέρησης δικαιωμάτων από τους Ευρωπαίους πολίτες λόγω της μη εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι η συνεργασία με τα κράτη-μέλη παραμένει η προτεραιότητα για τη διόρθωση των παραβάσεων. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι αν η συνεργασία αυτή δεν αποδώσει καρπούς, οι Συνθήκες της ΕΕ επιτρέπουν την επιβολή τσουχτερών κυρώσεων από τη στιγμή που η υπόθεση φτάνει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η αύξηση του ύψους των προστίμων που ανακοινώθηκε αποτελεί ένα σαφές μήνυμα προς τις εθνικές κυβερνήσεις: η καθυστέρηση στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου δεν θα είναι πλέον μια οικονομικά ανεκτή επιλογή, καθώς η θωράκιση της Ενιαίας Αγοράς και η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών αναδεικνύονται σε απόλυτες προτεραιότητες για το μέλλον της Ένωσης.