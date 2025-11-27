Να παραμείνει η Ελλάδα εντός των στόχων αύξησης των καθαρών της δαπανών συστήνει ο επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόβσκις στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ευρωπαϊκών εφημερίδων με αφορμή τις φθινοπωρινές συστάσεις της Κομισιόν προς τα κράτη – μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026.

«Με δεδομένο το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να εργαστούμε για να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη εντός της ΕΕ»

Ο Ντομπρόβσκις τονίζει επίσης ότι καθώς ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF) τον επόμενο Αύγουστο θα πρέπει η Ελλάδα να μεταβεί σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από τα κονδύλια συνοχής για να αποφύγει μείωση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.

Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί, άλλωστε, σύσταση που απηύθυνε ο Ντομπρόβσκις συνολικά στην ΕΕ. «Με δεδομένο το δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον πρέπει να εργαστούμε για να απελευθερώσουμε την οικονομική ανάπτυξη εντός της ΕΕ» είπε, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της παραγωγικότητας αποτελούν «ύψιστη προτεραιότητα», ενώ ενέταξε στο πλαίσιο αυτό και την αντιμετώπιση των εμποδίων στην αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, συνέστησε στα κράτη – μέλη «να επικεντρωθούν στην εφαρμογή των σχεδίων RRF» καθώς πλησιάσει η καταληκτική ημερομηνία του Ταμείου το επόμενο έτος. «Είναι προφανώς σημαντική δεδομένων των τεράστιων απαιτήσεων για τα δημόσια οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν και κίνδυνοι βιωσιμότητας σε ορισμένα μέλη» είπε. «Τα επίπεδα ελλείμματος και χρέους της ευρωζώνης σημείωσαν μείωση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά άρχισαν φέτος να αυξάνονται ξανά. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση» τόνισε.

Οι αξιολογήσεις

Βάσει της αξιολόγησης των σχεδίων των προϋπολογισμών του 2026 και της συμμόρφωσης με τα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά σχέδια η Κομισιόν συμπέρανε, όπως είπε ο Ντομπρόβσκις, ότι 12 κράτη – μέλη της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, συμμορφώνονται με τη συνιστώμενη καθαρή αύξηση δαπανών (Λουξεμβούργο, Φινλανδία, Γερμανία, Εσθονία, Ελλάδα, Λετονία, Ιταλία, Σλοβακία, Γαλλία, Κύπρος, Ιρλανδία, Πορτογαλία).

Τρία αξιολογούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης (Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία), ενώ δύο διατρέχουν κίνδυνο ουσιώδους μη συμμόρφωσης (Μάλτα, Ολλανδία). Οσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ, επτά αξιολογούνται ως συμμορφούμενα (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία), τρία ως διατρέχοντα κίνδυνο μη συμμόρφωσης (Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ισπανία), ενώ η Κομισιόν θεωρεί ότι δικαιολογείται η έναρξη διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος για τη Φινλανδία, αλλά όχι για τη Γερμανία, οι οποίες ξεπερνούν το όριο 3% στο έλλειμμα.

Ειδικότερα για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για το πώς θα διασφαλίσει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης δεν θα μειωθεί σημαντικά σε μερικά χρόνια, όταν εξαντληθούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Ντομπρόβσκις πρότεινε να υπάρξει «επιτάχυνση και αύξηση των επενδύσεων» μέσω των κονδυλίων συνοχής. «Είναι σημαντικό τα κράτη – μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και, καθώς το RRF θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής».

Σημειώνοντας ότι για την Ελλάδα «αναμένουμε σχετικά καλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης» 2,1% φέτος, 2,2% του χρόνου και 1,7% το 2027, τόνισε ότι «η αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων συνοχής, θα είναι προφανώς σημαντική για την επίτευξη αυτής της ανάπτυξης».

153 τροποποιήσεις

Σχετικά με τις 153 τροποποιήσεις που περιέλαβε η Ελλάδα στο αναθεωρημένο σχέδιο RRF, που υπέβαλε στην Κομισιόν στις αρχές Νοεμβρίου, αφορούσαν τροποποιήσεις σε «έργα και μέτρα που δεν είναι πλέον εφικτά» όπως είπε ο αρμόδιος επίτροπος.

Κατά την άποψή του η Ελλάδα «παρουσίασε εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν έως την προθεσμία του Αυγούστου 2026». Σημείωσε ότι υπάρχει επίσης «μείωση του διοικητικού φόρτου, μείωση ορισμένων ορόσημων και στόχων, απλοποίηση της λειτουργίας τους, αφαίρεση ορισμένων στοιχείων που πιθανώς είναι ήδη λεπτομερή αλλά όχι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής που ορίζονται σε συγκεκριμένα μέτρα. Αυτή η προσέγγιση που ακολουθεί η Ελλάδα είναι σύμφωνη με αυτά που έχουμε συστήσει».

Σχετικά με την αύξηση των δαπανών λόγω παροχών κ.λπ., που περιλαμβάνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ο Ντομπρόβσκις είπε ότι η Ελλάδα «είναι σημαντικό να παραμείνει στην πορεία συμμόρφωσης με τη μέγιστη αύξηση των δαπανών» που προβλέπεται στο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό διαρθρωτικό της σχέδιο, δεδομένου, άλλωστε και «του πολύ υψηλού λόγου χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος παραμένει ο υψηλότερος στην ΕΕ».

Τόνισε πάντως ότι η χώρα «βρίσκεται σε ισχυρή δημοσιονομική θέση» αναφερόμενος στα πλεονάσματα, που καταγράφει, και σε αυτά που αναμένονται φέτος και του χρόνου, προσθέτοντας, όμως, ότι αναμένονται «με φθίνουσα πορεία». Αλλωστε, βάσει της έκθεσης για τη μεταπρογραμματική εποπτεία, η οποία δόθηκε επίσης χθες στη δημοσιότητα, η Ελλάδα διατηρεί την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους τους. Ομως, η χώρα παραμένει ένα από τα επτά κράτη – μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, για τα οποία θα γίνει εις βάθος αξιολόγηση τους επόμενους μήνες.

Για τη Γαλλία

Σχετικά με τη Γαλλία, όπου απορρίφθηκε την Παρασκευή ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, ο κ. Ντομπρόβσκις είπε ότι η αξιολόγηση βασίστηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί από τη Γαλλία στην Επιτροπή, συστήνοντας να παραμείνει το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών συζητήσεων, που γίνονται στη γαλλική εθνοσυνέλευση κοντά στο σχέδιο προϋπολογισμού και στο επίπεδο του δημοσιονομικού ελλείμματος που περιλαμβάνει, το οποίο ήταν 4,7% του ΑΕΠ. «Αλλά θα επανεκτιμήσουμε την κατάσταση μόλις δούμε το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών συζητήσεων στη Γαλλία» είπε.

Οσον αφορά το δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία ο Ντομπρόβσκις είπε ότι η Κομισιόν «εργάζεται» σε σχετική νομοθετική πρόταση. Τόνισε όμως ότι «ενώ υπάρχουν προφανώς ορισμένες αλληλεπιδράσεις με την ειρηνευτική διαδικασία, πρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε την Ουκρανία για τα επόμενα χρόνια σε οποιοδήποτε σενάριο».

Επεσήμανε ότι το δάνειο επανορθώσεων «παραμένει μια πολύ καλή επιλογή» και ότι «διεξάγουμε εις βάθος συζητήσεις και με υψηλό βαθμό εξειδίκευσης με τις βελγικές Αρχές σχετικά με το είδος των εγγυήσεων που θα λάβει το Βέλγιο και κατά μία έννοια την κάλυψη των κινδύνων που εγείρουν».

Δεν απέκλεισε ότι η Επιτροπή μπορεί να επεξεργαστεί νομοθετικές προτάσεις, εάν χρειαστούν, για οποιαδήποτε από τις προτεινόμενες επιλογές χρηματοδότησης της Ουκρανίας, αλλά είπε ότι υπάρχει ευρεία, όχι καθολική στήριξη μεταξύ των κρατών – μελών για την προώθησή του. Τόνισε ότι είναι επίσης η λιγότερο δαπανηρή από δημοσιονομικής άποψης επιλογή.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»