Ανάπτυξη με αγκάθια βλέπει η EBRD για την Ελλάδα – Καμπανάκι για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Ανθεκτική χαρακτηρίζει την οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας η έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη ξεπερνά την αντίστοιχη της ευρωζώνης το 2025. Η οικονομική ανάπτυξη παρέμεινε σταθερή, στο 2,2% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2025, μετριάζοντας το ρυθμό στο 1,7% το δεύτερο τρίμηνο. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2% στο πρώτο εξάμηνο, με την κατανάλωση και τις εξαγωγές να είναι οι κύριοι τροφοδότες της ανόδου.

Η EBRD αναμένει ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2025 και 2,1% το 2026, με την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το RRF να παραμένουν οι κύριοι παράγοντες.

Η έκθεση εντοπίζει ως καθοδικούς κινδύνους της πρόβλεψης της τις επιπτώσεις από περιφερειακές γεωπολιτικές εντάσεις, την επιβράδυνση σε βασικές εξαγωγικές αγορές, τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση έργων RRF και την αυξημένη συχνότητα καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα. Στον αντίποδα ως ανοδικοί κίνδυνοι αναφέρονται η ταχύτερη από την αναμενόμενη κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, η βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών και η ισχυρότερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδίως εάν οι στοχευμένες πολιτικές για τις δεξιότητες και την ένταξη αποκτήσουν ώθηση.

Ωστόσο ο πληθωρισμός είτε αφορά τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή είτε τον δομικό ΔΤΚ παραμένει σχετικά υψηλός.«Ο πληθωρισμός παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2025, στο 3,1%, με τις βασικές πιέσεις στις τιμές να επιμένουν ως αποτέλεσμα της αύξησης των μισθών και του αυξανόμενου κόστους υπηρεσιών.»

Η δημοσιονομική πολιτική

Όσον αφορά τη δημοσιονομική θέση την χαρακτηρίζει υγιής. «Μετά από πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον στόχο του 2,5%, ο δείκτης δημόσιου χρέους μειώθηκε σε περίπου 153,6% του ΑΕΠ (το χαμηλότερο από το 2010) και αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Το επίπεδο του δημόσιου χρέους εκτιμήθηκε στο 147,2% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Η δημοσιονομική πολιτική συνεχίζει να εξισορροπεί τους στόχους για πρωτογενές πλεόνασμα με στοχευμένα μέτρα στήριξης, όπως οικονομικά οφέλη για νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα και επιλεγμένα φορολογικά κίνητρα για τη στήριξη των επενδύσεων.

Στον εξωτερικό τομέα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε ελαφρώς το 2024 στο 7,0% του ΑΕΠ (από 6,7% το 2023), αλλά τους πρώτους επτά μήνες του 2025 παρατηρήθηκε μείωση σε ετήσια βάση σε όλες τις κύριες συνιστώσες, με το ισοζύγιο υπηρεσιών να αντανακλά την άνθηση του τουρισμού.»

Το σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP)

Στα μέσα του 2025, η Ελλάδα είχε λάβει 21,3 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,που αντιστοιχεί σε περίπου 59% των 36 δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμα.Η χώρα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το 35% των ορόσημων του RRP.

Οι αρχές , τονίζει η EBRD, θα πρέπει να διασφαλίσουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων του μηχανισμού ανάκαμψης και προσαρμογής (RRF) έως την προθεσμία του 2026.

«Τα απαραίτητα μέτρα περιλαμβάνουν την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της απορρόφησης των δανείων, ώστε να αποφευχθεί η μη αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει την επιτάχυνση των δαπανών για συγκεκριμένα έργα από εγκεκριμένες επιχορηγήσεις και την υπέρβαση των διοικητικών εμποδίων που ενδέχεται να επιβραδύνουν την απορρόφηση των δανείων» εκτιμά η EBRD.

Τα εμπόδια στη δικαιοσύνη

Ιδιαίτερη μνεία κάνει η έκθεση της EBRD στην άρση των εμποδίων στη δικαιοσύνη υπογραμμίζοντας ότι παραμένει βασική προτεραιότητα. Αναφέρει ότι οι αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον νέο δικαστικό χάρτη και τα εργαλεία ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, προκειμένου να μειώσουν τη διάρκεια των υποθέσεων και να αποσυμφορήσουν τον φόρτο εργασίας των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων.

Σε μια αξιοσημείωτη παρατήρηση η έκθεση επισημαίνει ότι «θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση των διώξεων και των τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις που αφορούν κατάχρηση δημόσιου αξιώματος.

Η αγορά εργασίας

Η διαφάνεια στην αγορά εργασίας έχει ενισχυθεί, υποστηρίζει η έκθεση, που χαρακτηρίζει σημαντική μεταρρύθμιση την επιταχυνόμενη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει επεκταθεί (στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του χονδρεμπορίου, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η αδήλωτη εργασία, αποκαλύπτοντας περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες.

Η μεταρρύθμιση επεκτείνει σημαντικά την κάλυψη της παρακολούθησης της παρουσίας σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη συμμόρφωση και την κοινωνική προστασία των εκτεθειμένων εργαζομένων.

Τέλος, η EBRD επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της ένταξης και του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στοχευμένες πολιτικές για την επέκταση της προσιτής και υψηλής ποιότητας φροντίδας των παιδιών και την επέκταση των ευέλικτων ρυθμίσεων γονικής άδειας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση αυτού του χάσματος. Απαιτούνται συνεχείς επενδύσεις στην επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ιδίως στον τομέα των ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επίμονη έλλειψη εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς.

πηγή: ΟΤ