23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Αντεπίθεση με τέσσερα ραντεβού για την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Αντεπίθεση με τέσσερα ραντεβού για την ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα προσπαθεί από μαύρο πρόβατο που υπήρξε στα χρόνια των Μνημονίων να «αλλάξει επίπεδο» προς ένα διεθνές success story - Τι δείχνουν οι αριθμοί για το 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Spotlight

Η ελληνική οικονομία δείχνει να έχει επιστρέψει στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο με τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τη σταθερή δημοσιονομική διαχείριση, την ανθεκτική ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση του κόστους δανεισμού να δημιουργούν μια «αντεπίθεση» στις αγορές και στα μεγάλα επενδυτικά σαλόνια.

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό προορισμό για ξένα κεφάλαια μεταφέρει η κυβέρνηση στους επενδυτές

Πρόσφατα, ο οίκος Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από BBB- σε BBB, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει εισέλθει σε νέο επενδυτικό στάδιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι στόχος είναι «να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας Α, να φτάσουμε δηλαδή το συντομότερο δυνατό στην ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησης των ξένων οίκων.

Εκεί που βρίσκονται και όλες οι χώρες που έχουν εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών τους με καλά εισοδήματα, στιβαρή οικονομία, κοινωνική συνοχή και ποιοτικά δημόσια αγαθά».

Αν και δρόμος είναι ακόμη μακρύς για να φτάσει η ελληνική οικονομία στην ανώτερη βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης και η μέση αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να προσεγγίσει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα, η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο, που υπήρξε στα χρόνια των Μνημονίων, θεωρείται πλέον διεθνές success story και «αλλάζει επίπεδο» όπως σημειώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι το 2026:

Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας θα είναι κατά 40% ή 75 δισ. ευρώ υψηλότερο από το 2019.

Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές θα έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 κατά 13,6% έναντι 7,6% της ευρωζώνης.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές θα έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 κατά 15,7% έναντι 5,3% της ευρωζώνης.

Οι επενδύσεις σε σταθερές τιμές θα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το2019 κατά 96%, έναντι 5% της ευρωζώνης.

Σε ονομαστικούς όρους, οι επενδύσεις στην Ελλάδα προβλέπεται το 2026 να ανέλθουν σε ποσοστό 17,7% του ΑΕΠ, έναντι 16,4% το 2025, σηματοδοτώντας το υψηλότερο ποσοστό μετά το 2009.

Το αρνητικό επενδυτικό κενό της Ελλάδας απέναντι στην ευρωζώνη, αναμένεται στο τέλος του 2026 να έχει συρρικνωθεί στο μικρότερο μέγεθος για όλη την περίοδο από την έναρξη της οικονομικής προσαρμογής.

Προσέλκυση επενδύσεων

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για ξένα κεφάλαια μεταφέρουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη στον κύκλο επαφών που έχουν ανοίξει με διεθνείς επενδυτές, εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών και ξένων τραπεζών.

Στη Σιγκαπούρη ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το success story της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και της Ασίας, ενώ από το συνέδριο του Bloomberg διατύπωσε τη θέση της Αθήνας ως προς το λιμάνι του Πειραιά και την επένδυση της COSCO και τις πρόσφατες ενεργειακές ελληνοαμερικανικές συμφωνίες στέλνοντας μήνυμα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αμφισβητήσει συμφωνίες της αλλά και ταυτόχρονα επιθυμεί να συνεχίσει την ενεργειακή και όχι μόνο συνεργασία με τις ΗΠΑ με «αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις».

Στον απόηχο των δηλώσεων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της έντονης αντίδρασης της πρεσβείας της Κίνας και της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται». Με την αποστροφή «το κάναμε απολύτως σαφές» έδειξε πως αυτή η θέση μεταφέρθηκε στην αμερικανική διοίκηση.

Εντός και εκτός συνόρων η κυβέρνηση προβάλλει το επιχείρημα «αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση», με τον Μητσοτάκη να εκφράζει την πεποίθηση ότι «μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε».

Το επόμενο ραντεβού έχει κλειστεί την 1η και 2 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley όπου πραγματοποιείται το επενδυτικό συνέδριο του διεθνούς οίκου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο βρίσκεται υπό την «ομπρέλα» της Euronext, ενός ευρωπαϊκού δικτύου με περισσότερες από 1.700 εισηγμένες.

Στο συνέδριο της Morgan Stanley, αναμένεται να δώσει το παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα συμμετάσχουν και οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες ενώ εκπρόσωποι των εισηγμένων θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις επιχειρηματικές προοπτικές τους και αναλύοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας.

Στη Νέα Υόρκη

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η αφρόκρεμα της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής σκηνής θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις που διοργανώνεται από την Capital Link με τη συμμετοχή κορυφαίων αμερικανών και διεθνών επενδυτών, διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων, διεθνών και ελληνικών τραπεζών και οργανισμών.

Το Συνέδριο θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομίας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει με τη χώρα να καθίσταται κομβικό σημείο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Το Συνέδριο θα ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ενώ της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο ηγείται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα είναι και ο κύριος ομιλητής του μεσημεριανού γεύματος.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν οι Χρίστος Δήμας, Νίκη Κεραμέως, Ολγα Κεφαλογιάννη, Χάρης Θεοχάρης, Ορέστης Καβαλάκης, Δημήτριος Τσάκωνας, Γιώργος Πιτσιλής, Γιάννος Κοντόπουλος.

Στο Νταβός

Την ευκαιρία να συναντηθεί με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, ανώτατα στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας και στελέχη μεγάλων επενδυτικών φορέων και επιχειρήσεων αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στο Νταβός της Ελβετίας όπου από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

inWellness
inTown
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες online αγορών Zalando, Vinted, Notino - Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της Booking

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20
Κλειδί η Αφρική 22.11.25

«Η καθαρή ενέργεια είναι η μεγάλη ευκαιρία του αιώνα», λέει η Φον ντερ Λάιεν στο G20

Η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε τους G20 να επενδύσουν στην καθαρή ενέργεια, τοποθετώντας την Αφρική στο κέντρο του νέου ενεργειακού χάρτη

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο - Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Παρά ένα… 40 ο Ολυμπιακός

Με τη νίκη επί του Ατρομήτου οι νταμπλούχοι συμπλήρωσαν 39 σερί εντός έδρας αγώνες αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καιρός: Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή – Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες
Καιρός 23.11.25

Πτώση θερμοκρασίας και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό την Κυριακή - Πού συνεχίζονται οι καταιγίδες

Ευνοείται πρόσκαιρα η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά - Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ
Culture Live 23.11.25

Καμία βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτόν: Ο πολιτισμός διεκδικεί θέση στους νέους παγκόσμιους στόχους του ΟΗΕ

Η UNESCO προωθεί την ιδέα ο πολιτισμός να αναγνωριστεί ως αυτόνομος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης — μια αλλαγή που θα αναβαθμίσει τον ρόλο του στις διεθνείς πολιτικές

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γλυπτά: «Προσφέρονται» να μας… δανείσουν το 20% από τον διάκοσμο του Παρθενώνα
Επανένωση 23.11.25

«Προσφέρονται» να μας... δανείσουν το 20% των Γλυπτών

Η Ελλάδα αρνείται και διεκδικεί όλα τα Γλυπτά έως την οριστική επανένωση του συνόλου του διακόσμου που βρίσκεται στο Λονδίνο: 75 μέτρα από τη ζωφόρο, 15 μετόπες και 17 μορφές από τα αετώματα

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ
Ελλάδα 23.11.25

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στο Παγκράτι – Βιαζόταν να απομακρυνθεί ο οδηγός γιατί είχε χτυπήσει άλλα ΙΧ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, κατά την προσπάθειά του να ξεπαρκάρει ο 84χρονος προσέκρουσε σε άλλο όχημα, ενώ στη συνέχεια παραβίασε την προτεραιότητα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI
Διαχρονικότητα 23.11.25

Μπορεί ο Έντι Μέρφι να μην έχει κερδίσει Όσκαρ, αλλά ετοιμάζεται να λάβει το πολυπόθητο βραβείο του AFI

Ο θρυλικός Έντι Μέρφι, πρόκειται να τιμηθεί με το βραβείο AFI Life Achievement Award, που θεωρείται η ύψιστη τιμητική διάκριση για τους επαγγελματίες της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
