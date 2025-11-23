Αντεπίθεση με τέσσερα ραντεβού για την ελληνική οικονομία

Η ελληνική οικονομία δείχνει να έχει επιστρέψει στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο με τη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους, τη σταθερή δημοσιονομική διαχείριση, την ανθεκτική ανάπτυξη πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, την αύξηση των επενδύσεων, τη μείωση του κόστους δανεισμού να δημιουργούν μια «αντεπίθεση» στις αγορές και στα μεγάλα επενδυτικά σαλόνια.

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό προορισμό για ξένα κεφάλαια μεταφέρει η κυβέρνηση στους επενδυτές

Πρόσφατα, ο οίκος Fitch αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας από BBB- σε BBB, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει εισέλθει σε νέο επενδυτικό στάδιο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι στόχος είναι «να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας Α, να φτάσουμε δηλαδή το συντομότερο δυνατό στην ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησης των ξένων οίκων.

Εκεί που βρίσκονται και όλες οι χώρες που έχουν εξασφαλίσει την ευημερία των πολιτών τους με καλά εισοδήματα, στιβαρή οικονομία, κοινωνική συνοχή και ποιοτικά δημόσια αγαθά».

Αν και δρόμος είναι ακόμη μακρύς για να φτάσει η ελληνική οικονομία στην ανώτερη βαθμίδα των οίκων αξιολόγησης και η μέση αγοραστική δύναμη των Ελλήνων να προσεγγίσει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά επίπεδα, η Ελλάδα από μαύρο πρόβατο, που υπήρξε στα χρόνια των Μνημονίων, θεωρείται πλέον διεθνές success story και «αλλάζει επίπεδο» όπως σημειώνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι το 2026:

Το ονομαστικό ΑΕΠ της χώρας θα είναι κατά 40% ή 75 δισ. ευρώ υψηλότερο από το 2019.

Το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές θα έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 κατά 13,6% έναντι 7,6% της ευρωζώνης.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σταθερές τιμές θα έχει αυξηθεί σε σχέση με το 2019 κατά 15,7% έναντι 5,3% της ευρωζώνης.

Οι επενδύσεις σε σταθερές τιμές θα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το2019 κατά 96%, έναντι 5% της ευρωζώνης.

Σε ονομαστικούς όρους, οι επενδύσεις στην Ελλάδα προβλέπεται το 2026 να ανέλθουν σε ποσοστό 17,7% του ΑΕΠ, έναντι 16,4% το 2025, σηματοδοτώντας το υψηλότερο ποσοστό μετά το 2009.

Το αρνητικό επενδυτικό κενό της Ελλάδας απέναντι στην ευρωζώνη, αναμένεται στο τέλος του 2026 να έχει συρρικνωθεί στο μικρότερο μέγεθος για όλη την περίοδο από την έναρξη της οικονομικής προσαρμογής.

Προσέλκυση επενδύσεων

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής και αποτελεί ελκυστικό προορισμό για ξένα κεφάλαια μεταφέρουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη στον κύκλο επαφών που έχουν ανοίξει με διεθνείς επενδυτές, εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών και ξένων τραπεζών.

Στη Σιγκαπούρη ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το success story της ελληνικής οικονομίας και την Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό και της Ασίας, ενώ από το συνέδριο του Bloomberg διατύπωσε τη θέση της Αθήνας ως προς το λιμάνι του Πειραιά και την επένδυση της COSCO και τις πρόσφατες ενεργειακές ελληνοαμερικανικές συμφωνίες στέλνοντας μήνυμα σε Πεκίνο και Ουάσιγκτον ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αμφισβητήσει συμφωνίες της αλλά και ταυτόχρονα επιθυμεί να συνεχίσει την ενεργειακή και όχι μόνο συνεργασία με τις ΗΠΑ με «αμοιβαία επωφελείς ρυθμίσεις».

Στον απόηχο των δηλώσεων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, της έντονης αντίδρασης της πρεσβείας της Κίνας και της παρέμβασης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «για εμάς, οι συμφωνίες που συνήφθησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις πρέπει να τηρούνται». Με την αποστροφή «το κάναμε απολύτως σαφές» έδειξε πως αυτή η θέση μεταφέρθηκε στην αμερικανική διοίκηση.

Εντός και εκτός συνόρων η κυβέρνηση προβάλλει το επιχείρημα «αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική μας θέση», με τον Μητσοτάκη να εκφράζει την πεποίθηση ότι «μπορούμε οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να συνεργαζόμαστε με τους αμερικανούς και θέλουμε να το κάνουμε».

Το επόμενο ραντεβού έχει κλειστεί την 1η και 2 Δεκεμβρίου στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο συνεδριακό κέντρο της Morgan Stanley όπου πραγματοποιείται το επενδυτικό συνέδριο του διεθνούς οίκου, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών το οποίο βρίσκεται υπό την «ομπρέλα» της Euronext, ενός ευρωπαϊκού δικτύου με περισσότερες από 1.700 εισηγμένες.

Στο συνέδριο της Morgan Stanley, αναμένεται να δώσει το παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα συμμετάσχουν και οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες ενώ εκπρόσωποι των εισηγμένων θα πραγματοποιήσουν σειρά επαφών με διεθνείς επενδυτές, παρουσιάζοντας τις επιχειρηματικές προοπτικές τους και αναλύοντας το μακροοικονομικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας.

Στη Νέα Υόρκη

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου η αφρόκρεμα της ελληνικής πολιτικής και οικονομικής σκηνής θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονομία και τις επενδύσεις που διοργανώνεται από την Capital Link με τη συμμετοχή κορυφαίων αμερικανών και διεθνών επενδυτών, διεθνών και ελληνικών επιχειρήσεων, διεθνών και ελληνικών τραπεζών και οργανισμών.

Το Συνέδριο θα αναδείξει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και θα επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομίας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει με τη χώρα να καθίσταται κομβικό σημείο εισαγωγής, μεταφοράς και διανομής LNG προς την Ευρώπη, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Το Συνέδριο θα ανοίξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα απευθυνθεί στους επενδυτές μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ενώ της κυβερνητικής αντιπροσωπείας στο συνέδριο ηγείται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα είναι και ο κύριος ομιλητής του μεσημεριανού γεύματος.

Στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν οι Χρίστος Δήμας, Νίκη Κεραμέως, Ολγα Κεφαλογιάννη, Χάρης Θεοχάρης, Ορέστης Καβαλάκης, Δημήτριος Τσάκωνας, Γιώργος Πιτσιλής, Γιάννος Κοντόπουλος.

Στο Νταβός

Την ευκαιρία να συναντηθεί με κορυφαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, ανώτατα στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας και της ενέργειας και στελέχη μεγάλων επενδυτικών φορέων και επιχειρήσεων αναμένεται να έχει ο Πρωθυπουργός στο Νταβός της Ελβετίας όπου από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

