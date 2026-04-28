Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου σε ξενοδοχείο στην Πάτρα βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι εικόνες που κατέγραψε η κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου δείχνουν έναν αστυνομικό με πολιτικά να κρατά από τα χέρια τον ηλικιωμένο και να τον οδηγεί έξω από το ξενοδοχείο.

Εκεί άμεσα κινητοποιείται μια ομάδα αστυνομικών που είχαν κυκλώσει το σημείο και περνάνε χειροπέδες στον ηλικιωμένο.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το in

Σύμφωνα με πληροφορίες οταν έφτασε στο ξενοδοχείο ο 89χρονο είχε ήδη διαβιβαστεί στις Αρχές εκτίμηση ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ενδέχεται να μεταβεί στην Πάτρα, με στόχο να διαφύγει στο εξωτερικό μέσω Ιταλίας.

Αστυνομικός παρίστανε τον πελάτη

Ο 89χρονος από την Αθήνα πήγε στην Πάτρα με ταξί. Μετά την ειδοποίηση, αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, ο μοναδικός που φορούσε πολιτικά, εισήλθε διακριτικά στο ξενοδοχείο προσποιούμενος πελάτη που αναζητούσε δωμάτιο.

Αφού ενημερώθηκε από τη ρεσεψιόν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο, παρέμεινε στον χώρο, παρακολουθώντας διακριτικά τις κινήσεις των παρευρισκομένων. Λίγο αργότερα, ο υπερήλικας, ο οποίος βρισκόταν στον ημιώροφο, κατέβηκε στο ισόγειο, με τον αστυνομικό να τον αναγνωρίζει άμεσα.

Ο άνδρας συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό. Ειδικότερα, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή, καθώς στο ξενοδοχείο διέμεναν και μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή.

Μετά την άφιξη ενισχύσεων, ο 89χρονος οδηγήθηκε σε περιπολικό και μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Πατρών και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για ΓΑΔΑ.

Στη ΓΑΔΑ και στον Εισαγγελέα

Αργά το βράδυ της Τρίτης ο 89χρονος μεταφέρθηκε από την Πάτρα στη ΓΑΔΑ στην Αθήνα.

Ο δράστης εξετάζεται από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει και την προανάκριση. Το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

«Μου φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί»

«Μου φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί. Λύσσαξα και θα τους δαγκώσω και εγώ σαν σκυλί», ανέφερε μεταξύ πολλών άλλων στις επιστολές του, στον φάκελο που άφησε ο 89χρονος στο Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, στο γραφείο 23 και κατά την έξοδό του.

Ο ίδιος έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκτενή αναφορά στο βιογραφικό του, που μεγάλωσε και που εργάστηκε για πολλά χρόνια της ζωής του και συγκεκριμένα, στην Γερμανία και στο Σικάγο των ΗΠΑ, αναφέροντας μάλιστα, πως εκεί του αναγνώρισαν τα ένσημά του και του έδιναν σύνταξη κάτι που δεν έγινε στην Ελλάδα με τον ΕΦΚΑ και γι’ αυτό διαρκώς εκφράζει τα παράπονά του για τον ΕΦΚΑ και για την Δικαιοσύνη και την δικαστική διαμάχη που δεν έληξε όπως επιθυμούσε.