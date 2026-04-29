Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επέβαλε κυρώσεις χθες Τρίτη στον Αλγκούνι Χαμντάν Ντάγκλο Μούσα, νεότερο αδελφό του ηγέτη των επίφοβων Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τα μέσα του Απριλίου του 2023, καθώς και τρεις υπηκόους Κολομβίας, που κατηγορούνται πως στρατολόγησαν κολομβιανούς υπηκόους για να συμμετάσχουν στην ένοπλη σύρραξη (φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah, επάνω, από τον πόλεμο στο Σουδάν).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της μόνιμης αντιπροσωπείας της Βρετανίας στα Ηνωμένα Eθνη, οι κυρώσεις αποφασίστηκαν κατόπιν εισήγησης της χώρας, από κοινού με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.
Παροχή εκπαίδευσης ακόμη και σε παιδιά για να πολεμήσουν στις τάξεις των παραστρατιωτικών
Ο αδελφός του Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ηγέτη των ΔΤΥ, φέρεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό των παραστρατιωτικών με όπλα, πυρομαχικά και άλλο στρατιωτικό υλικό.
Ο Aλβαρο Αντρές Κιχάνο Μπεσέρα, η Κλαούδια Βιβιάνα Ολιβέρος Φορέρο και ο Ματέο Αντρές Ντούκε Μποτέρο, οι τρεις Κολομβιανοί στους οποίους επιβλήθηκαν επίσης κυρώσεις χθες, φέρονται να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στρατολόγηση πρώην στρατιωτικών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής για να συμμετάσχουν στην ένοπλη σύρραξη στο Σουδάν, στο πλευρό των ΔΤΥ.
Κατά το Λονδίνο, βίντεο και φωτογραφίες αποδεικνύουν ότι οι μισθοφόροι τους οποίους στρατολόγησαν οι τρεις τους παρείχαν «τακτικές και τεχνικές συμβουλές», έδρασαν ενταγμένοι «στο πεζικό» και «στο πυροβολικό», ανέλαβαν τον «χειρισμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων», «άλλων οχημάτων» και παρείχαν επίσης «εκπαίδευση», σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και «παιδιών» προκειμένου «να πολεμήσουν στις τάξεις των ΔΤΥ».
Κυρώσεις των ΗΠΑ
Τον Φεβρουάριο, επίσης με πρωτοβουλία του Λονδίνου, της Ουάσιγκτον και του Παρισιού, επιβλήθηκαν κυρώσεις σε τέσσερις αξιωματικούς των ΔΤΥ που κατηγορήθηκαν για φρικαλεότητες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας στην πόλη Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ.
Κολομβιανοί μισθοφόροι πιστεύεται πως ενεπλάκησαν σε πολλές μάχες στο Σουδάν, ιδίως στην πρωτεύουσα Χαρτούμ, στην Ομντουρμάν, στο Κορντοφάν, στη Φάσερ και αλλού.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε πέντε νομικά και φυσικά πρόσωπα που φέρονται να στρατολόγησαν εκατοντάδες κολομβιανούς μισθοφόρους για λογαριασμό των ΔΤΥ.
Ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος διανύει πλέον τον τέταρτο χρόνο του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 11 εκατομμύρια άλλους, που μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, και προκάλεσε αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα.
Πηγή: ΑΠΕ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις