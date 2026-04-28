28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
Fizz 28 Απριλίου 2026, 23:35

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Spotlight

Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκάλυψε το μοναδικό ρούχο από την ντουλάπα της που απαγορεύει στην έφηβη κόρη της, την Χάρπερ, να φορέσει.

Η πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, που είναι επίσης σχεδιάστρια μόδας, αποκάλυψε ότι η 14χρονη Χάρπερ θέλει απεγνωσμένα να «φορέσει» τα εμβληματικά σύνολα της από την εποχή που κυρίευε τις μουσικές σκηνές.

Ωστόσο, η Βικτόρια είναι κατηγορηματική στο ότι η έφηβη κόρη της δεν θα φορέσει τη μαύρη φόρμα από PVC που φορούσε στο βίντεο κλιπ του συγκροτήματος για το τραγούδι «Say You’ll Be There».

@spicegirls #onthisday 25 years ago we released our second single ‘Say You’ll Be There’. Here’s some footage from the music video archives 🎥 #spicegirls ♬ Say You’ll Be There – Spice Girls

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit στη Νέα Υόρκη την περασμένη εβδομάδα, η Βικτόρια ρωτήθηκε αν η Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls«Λατρεύει τη μόδα, λατρεύει τη βιομηχανία της ομορφιάς, και είμαι σίγουρη ότι θα ήθελε πολύ να πάρει στα χέρια της αυτά τα κοστούμια των Spice Girls. Λοιπόν, όμως όχι τη φόρμα από PVC. Είναι 14 ετών, εντάξει; Οπότε θα περιμένουμε για αυτό».

«Έτσι το χειρίζομαι»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της, η Βικτόρια Μπέκαμ εξήγησε ότι αρνείται να «δώσει σημασία» στις κακόβουλες ειδήσεις που αφορούν την οικογένειά της.

Η οικογένεια Μπέκαμ απασχόλησε ιδιαίτερα τον Τύπο, όταν ο μεγαλύτερος γιος της, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ, δημοσίευσε νωρίτερα φέτος μια καυστική ανάρτηση στο Instagram, κατηγορώντας τους ότι κατέστρεψαν τον γάμο του με τη σύζυγό του, Πελτζ Μπέκαμ, ότι τον ελέγχουν και ότι έχουν εμμονή με τη δημόσια εικόνα τους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει το γεγονός ότι «τα προσωπικά της θέματα γίνονται είδηση», η Βικτόρια απάντησε: «Αυτό συμβαίνει από τότε που ήμουν 20 ετών, οπότε είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό. Και έχω έναν απίστευτο σύζυγο [τον Ντέιβιντ Μπέκαμ] που με στηρίζει πάρα πολύ, είμαστε πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον και έμαθα πριν από πολύ καιρό να μην ακούω τον θόρυβο. Να μην εστιάζω στον θόρυβο. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα έχει κάτι να πει. Έτσι το χειρίζομαι».

Η Βικτόρια και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ, βρέθηκαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη και την περασμένη εβδομάδα παρευρέθηκαν στο TIME100 Gala.

Όταν ρωτήθηκε από τις παρουσιάστριες Τζένα Μπους Χέιγκερ και Σινέλ Τζόουνς για την ταραχώδη περίοδο που πέρασε πρόσφατα η οικογένειά της, η Βικτόρια δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον γιο της, αλλά είπε ότι θα «προστατεύει πάντα» τα παιδιά της.

*Με πληροφορίες από: DailyMail

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

