Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη ρήξη στην οικογένειά της

Η Βικτόρια Μπέκαμ τοποθετείται —έστω με προσεκτικές αποστάσεις— για την ένταση που έχει δημιουργηθεί στην οικογένεια, με φόντο τη δημόσια σύγκρουση με τον πρωτότοκο γιο της, Μπρούκλιν Πελτζ Μπέκαμ.

Μιλώντας στο The Wall Street Journal και το WSJ. Magazine, η 51χρονη σχεδιάστρια και πρώην μέλος των Spice Girls ρωτήθηκε ευθέως για τον γιο της, ωστόσο απέφυγε να τον κατονομάσει.

«Αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως εκείνη και ο σύζυγός της, Ντέιβιντ Μπέκαμ, προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια να είναι «οι καλύτεροι γονείς που μπορούσαν».

«Είμαστε στο επίκεντρο της δημοσιότητας πάνω από 30 χρόνια και το μόνο που θέλαμε ήταν να προστατεύσουμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας. Αυτό είναι όλο που έχω να πω», κατέληξε.

Οι βαριές κατηγορίες του Μπρούκλιν

Η τοποθέτηση της Βικτόρια έρχεται μετά τις δημόσιες καταγγελίες του Μπρούκλιν, ο οποίος τον Ιανουάριο, μέσα από αναρτήσεις στο Instagram, κατηγόρησε τους γονείς του ότι υπονόμευσαν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ.

Όπως υποστήριξε, προσπαθούσαν «αδιάκοπα» να διαλύσουν τη σχέση τους, δίνοντας προτεραιότητα στη δημοσιότητα και τις εμπορικές συμφωνίες. Παράλληλα, έκανε λόγο για «αμέτρητα ψέματα» που —κατά τον ίδιο— διοχετεύονταν στον Τύπο.

Ισχυρισμοί για «δωροδοκία» και τον γάμο

Ο Μπρούκλιν υποστήριξε ότι οι γονείς του επιχείρησαν να τον πείσουν —ακόμη και με «δωροδοκία»— να υπογράψει παραχώρηση των δικαιωμάτων στο όνομά του πριν από τον γάμο του.

Επιπλέον, κατηγόρησε τη μητέρα του ότι παρενέβη στον πρώτο χορό του ζευγαριού, λέγοντας πως «καπέλωσε» τη στιγμή και «χόρεψε με ανάρμοστο τρόπο μαζί μου».

«Δεν θέλω συμφιλίωση»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε τότε ότι για χρόνια επέλεγε τη σιωπή, προσπαθώντας να κρατήσει τα οικογενειακά ζητήματα μακριά από τη δημοσιότητα. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συνεχιζόμενη —κατά τον ίδιο— επικοινωνία της οικογένειας με τα ΜΜΕ τον οδήγησε στο να μιλήσει δημόσια.

«Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς — για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου», δήλωσε.

*Mε πληροφορίες από: People