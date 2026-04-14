magazin
Τρίτη 14 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γάλλος μεγιστάνας της μόδας αποχωρεί από τον οίκο της Βικτόρια Μπέκαμ καθώς οι ζημίες αυξάνονται
Live in Style 14 Απριλίου 2026, 20:30

Γάλλος μεγιστάνας της μόδας αποχωρεί από τον οίκο της Βικτόρια Μπέκαμ καθώς οι ζημίες αυξάνονται

Ο Ραλφ Τολεντάνο είναι η τελευταία υψηλού προφίλ αποχώρηση από τo brand της Μπέκαμ, εν μέσω ελλείμματος ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Ο Γάλλος μεγιστάνας της μόδας Ραλφ Τολεντάνο αποχώρησε από τον οίκο μόδας της Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενες ζημίες.

Ο Τολεντάνο, ένας βετεράνος του κλάδου της μόδας που συμπεριλήφθηκε τον Ιανουάριο στη λίστα των Τιμητικών Διακρίσεων της Πρωτοχρονιάς της Γαλλίας, αποχωρεί από τη Victoria Beckham Holdings μετά από οκτώ χρόνια ως πρόεδρος της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη WWD (@wwd)

Δεύτερος απών

Πρόκειται για τη δεύτερη υψηλού προφίλ αποχώρηση από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, μετά την παραίτηση της Μαρί Λεμπλάν από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου το 2024, προκειμένου να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της στη Γαλλία.

Ο Τολεντάνο είχε επίσης αναλάβει καθήκοντα προσωρινού διευθύνοντος συμβούλου μετά την αποχώρηση της Λεμπλάν. Πηγή της εταιρείας ανέφερε ότι η απόφασή του να παραιτηθεί «δεν έχει καμία σχέση με την επιχείρηση».

Ο Τολεντάνο δήλωσε αργότερα στο περιοδικό του κλάδου Fashion Network ότι ήταν «ένα υπέροχο ταξίδι οκτώ ετών»

YouTube thumbnail

Προβλήματα με τα πολλά μηδενικά

Ωστόσο, η αποχώρηση του γαλλο-μαροκινής καταγωγής μεγιστάνα, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως για τη θητεία του ως διευθύνοντος συμβούλου της Chloé, θα αποτελέσει ένα ακόμη πλήγμα για την επιχείρηση μόδας της Μπέκαμ, η οποία έχει συσσωρεύσει ζημίες συνολικού ύψους 68 εκατομμυρίων λιρών |(60 εκατ. ευρώ).

Ο Τολεντάνο εντάχθηκε στην επιχείρηση της Βικτόρια Μπέκαμ το 2018, μετά από σημαντική επένδυση από την Neo Investment Partners, μια εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων.

Η Neo αρχικά επένδυσε 27 εκατομμύρια ευρώ στον οίκο μόδας της Μπέκαμ, αποτιμώντας την εταιρεία σε περίπου 87 εκατομμύρια ευρώ.

Σε μεταγενέστερους γύρους χρηματοδότησης, η Neo και άλλοι επενδυτές -συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των Μπέκαμ- εισέφεραν συνολικά 22 εκατομμύρια ευρώ στην επιχείρηση.

Αύξηση στις πωλήσεις

Στους τελευταίους λογαριασμούς της εταιρείας για το έτος έως τον Δεκέμβριο του 2024, οι διευθυντές εξήραν την «ισχυρή ζήτηση των καταναλωτών και τη συνεχιζόμενη δυναμική της μάρκας τόσο στον τομέα της μόδας όσο και της ομορφιάς», αναφέροντας ότι είχαν «αναδιαρθρώσει» την επιχείρηση.

Οι πωλήσεις του ομίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 26% στα 98 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Ωστόσο, οι τελευταίοι λογαριασμοί αποκάλυψαν επίσης ζημίες ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για το εν λόγω έτος, έναντι 2,6 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος.

To τρέιλερ του ντοκιμαντέρ Βικτόρια Μπέκαμ στο Netflix

YouTube thumbnail

Δώδεκα χρόνια μείον

Αυτό σηματοδότησε το 12ο συνεχόμενο έτος με ζημίες για την εταιρεία και ήρθε μετά από χρόνια ζημιών για τη Victoria Beckham Holdings, η οποία λειτουργεί ως μητρική εταιρεία για την πολυτελή μάρκα μόδας Victoria Beckham και την εταιρεία προϊόντων περιποίησης δέρματος της.

Ο Τολεντάνο δήλωσε ότι η αποχώρησή του από τη μάρκα αποτελεί την «αρχή ενός νέου κεφαλαίου», αναφέροντας στο Women’s Wear Daily ότι «ουσιαστικά αποσύρεται».

Ο 74χρονος δήλωσε: «Τα αποτελέσματα είναι καλά, η στρατηγική είναι σαφής και υπάρχει εξαιρετική ηγεσία».

Ο Τολεντάνο δήλωσε αργότερα στο περιοδικό του κλάδου Fashion Network ότι ήταν «ένα υπέροχο ταξίδι οκτώ ετών».

Φίλοι για πάντα

Προηγουμένως είχε διατελέσει πρόεδρος της Fédération de la Haute Couture et de la Mode, του φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, όπου η μάρκα Victoria Beckham έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2022.

Ο Τολεντάνο δήλωσε: «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι η επένδυση στον οίκο Victoria Beckham θα μου έπαιρνε τόσο πολύ χρόνο. Στο τέλος, συνειδητοποίησα πόσος καιρός είχε περάσει».

Δήλωσε στον ιστότοπο ότι θα παραμείνει «για πάντα» φίλος με την πρώην τραγουδίστρια των Spice Girls, η οποία ίδρυσε την ομώνυμη μάρκα το 2008.

*Με στοιχεία από telegraph..co.uk | Αρχική Φωτό: Ραλφ Τολεντάνο και Βικτόρια Μπέκαμ κάποια χρόνια πριν / Wikimedia Commons 

Headlines:
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Πολιτική
Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Απριλίου 2026
Cookies