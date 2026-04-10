Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ
Από το 1997, όταν και ξεκίνησε η σχέση της τον Ντέιβιντ και έγιναν ένα από τα power couples της Αγγλίας, φρόντιζαν συνεχώς να δείχνουν δημόσια την αγάπη τους. Όχι μόνο με φωτογραφίες, αναρτήσεις στα social media και κοινές εμφανίσεις, αλλά και με τα τατουάζ που «χτυπούσαν» στο σώμα τους. Ωστόσο, όπως φαίνεται, η εποχή του μελανιού τελείωσε για τη Βικτόρια Μπέκαμ.
Όπως αποκάλυψε ο γιος της Κρουζ, η πρώην Spice Girl και σχεδιάστρια μόδας, αφαίρεσε και τα έξι τατουάζ που είχε στο σώμα της – όλα αφιερωμένα στον Ντέιβιντ Μπέκαμ και στα παιδιά της.
Κάποιος θα πίστευε ότι αυτή ήταν η αντίδραση της Βικτόρια, μετά την απόφαση του μεγάλου της γιου Μπρούκλιν να «σβήσει» και τα δικά του τατουάζ. Ωστόσο ο wannabe σεφ δεν έπαιξε κάποιο ρόλο σε αυτή την απόφασή της.
Cruz Beckham confirms mum Victoria has removed all of her tattoos including tributes to David after she said they ‘weren’t pretty’ https://t.co/oXJasTfJu5
— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 9, 2026
Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε κάνει γνωστό από το 2022. «Τα έκανε πριν από πολύ καιρό και όπως τα κοιτάω τώρα δεν μου φαίνονται ιδιαίτερα ωραία» είχε δηλώσει στο The Today Show. «Απλά βαρέθηκα τα τατουάζ. Είναι τόσο απλό και δεν σημαίνει κάτι περισσότερο».
Για την ιστορία, η Βικτόρια είχε «χτυπήσει» ένα τατουάζ με τα αρχικά DB (αφιερωμένο στον Ντέιβιντ Μπέκαμ), πέντε αστέρια (για την οικογένειά της και προτού γεννηθεί η Χάρπερ), ένα εβραϊκό ποίημα στην πλάτη της, τις λέξεις «Μαζί, για πάντα, αιώνια», τη φράση «De Integro» (Ξανά από την αρχή) και τα λατινικά νούμερα VIII-V-MMVI (η ημερομηνία που ανανέωσαν με τον πρώην άσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους γαμήλιους όρκους τους)
