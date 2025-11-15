Ο ατζέντης του Φαρίντ αποκάλυψε τις ομάδες που τον ήθελαν πριν τον Παναθηναϊκό

Ο Κένεθ Φαρίντ είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Euroleague αυτή την περίοδο, μετά τις τρομερές πρώτες του εμφανίσεις στη «διαβολοβδομάδα» με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός ήταν από τους καλύτερους του «τριφυλλιού» στις εκτός έδρας εμφανίσεις απέναντι σε Παρί και Ρεάλ, κάτι που προκαλεί έντονη ικανοποίηση στην ομάδα για την επιλογή, και μερικές ομάδες της διοργάνωσης να μετανιώνουν που δεν τον απέκτησαν το καλοκαίρι.

Ο ατζέντης του Φαρίντ, Κώστας Παπαδάκης, παραχώρησε συνέντευξη στο Metrosport.gr, στην οποία μίλησε για την προσέγγιση του Παναθηναϊκού στον ίδιο για να έρθει σε συμφωνία με τον «Manimal».

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο μάνατζερ του Φαρίντ

«Αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν αξιόλογοι ψηλοί στην ελεύθερη αγορά, οπότε ο Παναθηναϊκός επικοινώνησε μαζί μου και όταν έμαθε τα δεδομένα για το συμβόλαιο του Φαρίντ αποφάσισε να πληρώσει το buy out και να τον αποκτήσει.

Στην Ταϊβάν αμειβόταν περισσότερα χρήματα, είναι, όμως, άλλη η προοπτική να αγωνίζεσαι στο επίπεδο της Euroleague, άλλη ικανοποίηση για έναν παίκτη του επιπέδου του Φαρίντ να αγωνιστεί σε ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Παρά την ηλικία Φαρίντ είναι αξιόπιστος και σε αθλητικά-επίπεδο-. Εξάλλου δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, τη στιγμή που κι’ άλλοι παίκτες της ίδια ηλικίας αγωνίζονται στην Euroleague», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, μίλησε και για το ενδιαφέρον που έδειξαν άλλες ομάδες της Euroleague το καλοκαίρι, οι οποίες δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Φαρίντ, πριν κάνει το ταξίδι για την Ταϊβάν:

«Το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από ομάδες της Euroleague, όπως η Αναντολού Εφές, η Φενέρμπαχτσε, η Βίρτους Μπολόνια και η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ ο GM της Μακάμπι τον ήθελε στην ομάδα, γιατί συνυπήρξαν στη Ρέτζιο Εμίλια, αλλά λόγω θρησκείας δεν προχώρησε η περίπτωσή του (σ.σ. είναι Μουσουλμάνος). Ωστόσο, το πιο σοβαρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από τη Βίρτους Μπλόνια, αλλά δεν ευδοκίμησε και από σπόντα ο Φαρίντ ήταν εκτός Euroleague, μέχρι να καταλήξει στον Παναθηναϊκό».