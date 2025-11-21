Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν κόντρα στη Μύκονο – Sold out με Παρτιζάν

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μύκονο (22/11, 16:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Τσέντι Όσμαν να μένει εκτός της αποστολής.

Ο Τούρκος φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο στο ματς με τη Ντουμπάι και έμεινε στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπείες.

Ο Όσμαν κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με την Παρτιζάν την ερχόμενη Τρίτη στο ΟΑΚΑ (25/11, 21:15), όμως είναι αρκετά πιθανό να απουσιάσει και από το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Sold out με Παρτιζάν

Στο συγκεκριμένο ματς με την Παρτιζάν μάλιστα, το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold-out.

Οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους για άλλη μία φορά τους φίλους της ομάδας, απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με το «τριφύλλι».

«Αυτός ο κόσμος δεν σταματάει ποτέ! Άλλος ένας αγώνας εντός έδρας ή μήπως να αρχίσουμε να το ονομάζουμε «φρούριο»;! Η Τρίτη είναι ήδη αξέχαστη γιατί εσείς την κάνατε έτσι, οπαδοί του Παναθηναϊκού», ανέφεραν οι «πράσινοι».