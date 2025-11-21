Παναθηναϊκός: Χωρίς Όσμαν κόντρα στη Μύκονο – Sold out με Παρτιζάν
Χωρίς τον Τσέντι Όσμαν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Μύκονο το Σάββατο (22/11, 16:00) - Sold out ανακοίνωσαν οι «πράσινοι» για το επόμενο εντός έδρας ματς της Euroleague με την Παρτιζάν.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μύκονο (22/11, 16:00), για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Τσέντι Όσμαν να μένει εκτός της αποστολής.
Ο Τούρκος φόργουορντ υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό του αστράγαλο στο ματς με τη Ντουμπάι και έμεινε στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπείες.
Ο Όσμαν κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση με την Παρτιζάν την ερχόμενη Τρίτη στο ΟΑΚΑ (25/11, 21:15), όμως είναι αρκετά πιθανό να απουσιάσει και από το ματς με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Sold out με Παρτιζάν
Στο συγκεκριμένο ματς με την Παρτιζάν μάλιστα, το ΟΑΚΑ θα είναι κατάμεστο αφού ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold-out.
Οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους για άλλη μία φορά τους φίλους της ομάδας, απέναντι στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία με το «τριφύλλι».
«Αυτός ο κόσμος δεν σταματάει ποτέ! Άλλος ένας αγώνας εντός έδρας ή μήπως να αρχίσουμε να το ονομάζουμε «φρούριο»;! Η Τρίτη είναι ήδη αξέχαστη γιατί εσείς την κάνατε έτσι, οπαδοί του Παναθηναϊκού», ανέφεραν οι «πράσινοι».
SOLD OUT 💥🏠
THIS crowd never stops! Another game at home, or should we start calling it “FORTRESS”?! 👀
Tuesday is already unmissable because you made it that way, #PAOFans! ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/IYdzpHgmCs
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2025
