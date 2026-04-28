Ο χιονισμένος Όλυμπος με τα «μάτια» του δορυφόρου Sentinel-2

Ο χιονισμένος Όλυμπος, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας και παγκοσμίως γνωστός από την ελληνική μυθολογία ως η κατοικία των Δώδεκα Θεών, με την καθαρή «ματιά» του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2.

Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες, στα περισσότερα τμήματα της χώρας, επέτρεψαν να έχουμε μια καθαρή ματιά στις κορυφές του Ολύμπου, που παραμένουν χιονισμένες στα τέλη Απριλίου.

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.

Όλυμπος: Ο πρώτος Εθνικός Δρυμός της Ελλάδας

Ο Όλυμπος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως για λάτρεις της φύσης και της ορειβασίας. Προσφέρει μοναδική θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος από τις κορυφές του.

Η υψηλότερη κορυφή του είναι ο Μύτικας στα 2.918 μέτρα. Άλλες σημαντικές κορυφές είναι το Σκολιό, η Σκάλα και το Στεφάνι (γνωστό και ως «Θρόνος του Δία»).

Αποτελεί τον πρώτο Εθνικό Δρυμό της Ελλάδας (από το 1938) και έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO ως «Απόθεμα της Βιόσφαιρας».

Βρίσκεται στα όρια Μακεδονίας και Θεσσαλίας (στους νομούς Πιερίας και Λάρισας), με κύρια πύλη εισόδου το Λιτόχωρο.

Δραστηριότητες και σημεία ενδιαφέροντος

Υπάρχουν πολυάριθμα μονοπάτια, με το πιο γνωστό να ξεκινά από τη θέση Πριόνια.

Στο βουνό λειτουργούν αρκετά οργανωμένα καταφύγια (π.χ. Σπήλιος Αγαπητός, Γιώσος Αποστολίδης) για τη διαμονή των ορειβατών.

Φιλοξενεί πάνω από 1.700 είδη φυτών, ορισμένα από τα οποία είναι σπάνια και ενδημικά.