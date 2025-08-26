Η πιο ρομαντική πρόταση γάμου από την κορυφή του Ολύμπου

Ο Δημήτρης ζήτησε από την αγαπημένη του, Ελευθερία, να γίνει σύντροφος ζωής του, και εκείνη του απάντησε με ένα θερμό φιλί και ένα συγκινητικό «Ναι».

Το ζευγάρι ανέβηκε στην υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, τον Μύτικα, ώστε να εξερευνήσουν το μέρος. Η ανυποψίαστη Ελευθερία δεν ήξερε πως από λεπτό σε λεπτό θα της γινόταν πρόταση γάμου από τον άνθρωπό της, τον Δημήτρη. Η συγκινητική στιγμή που ανέβηκε στον λογαριασμό στο Instagram «Weddingbyastir», δείχνει τα δάκρυά τους αλλά και το πολυπόθητο «ναι» της μέλλουσας νύφης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, στην αρχή η Ελευθερία φαίνεται πως δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που γίνεται. Όταν εν τέλει καταλαβαίνει πως πρόκειται για πραγματικότητα, τότε σκύβει και φιλάει τον Δημήτρη.

Η ανάρτηση:

POV: Κάνεις πρόταση γάμου στην κορυφή του Ολύμπου ⛰💍

2.918 μέτρα.

Η κορυφή της Ελλάδας…

και μια αγάπη που ακούστηκε σε όλο το βουνό.

Ο Δημήτρης έκανε πρόταση στην Ελευθερία,

εκεί όπου ο ουρανός αγγίζει τη γη.

Μέσα στην ησυχία του κόσμου,

ακούστηκε ένα μόνο μήνυμα:

«Ακολουθεί μήνυμα αγάπης…

Εδώ, στην κορυφή, έδωσα όρκο φροντίδας

στον ομορφότερο άνθρωπο που έχω γνωρίσει.»

Και εκείνη είπε: ΝΑΙ.

Ήμασταν εκεί.

Σιωπηλοί μάρτυρες μιας στιγμής

που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

Μια πρόταση, μια ανάσα, μια κορυφή.