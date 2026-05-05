Γιορτή σήμερα 5 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα 5 Μαΐου και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται η Αγία Ειρήνη Μεγαλομάρτυς, ο Άγιος Ειρηναίος και ο Άγιος Εφραίμ Μεγαλομάρτυρας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια

Ειρηναίος, Ρένος, Ειρηναία

Εφραίμ, Εφραίμιος, Εφραίμης, Ευφραίμ

Εφραιμία, Ευφραιμία, Ευφραιμίτσα

Αγία Ειρήνη Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Ειρήνη είναι μία από τις πιο γνωστές μεγαλομάρτυρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έζησε στα πρώτα χρόνια του Χριστιανισμού και διακρίθηκε για την ισχυρή πίστη και το θάρρος της.

Παρά τους διωγμούς και τα βασανιστήρια που υπέστη, δεν αρνήθηκε την πίστη της, με αποτέλεσμα να αποτελέσει σύμβολο δύναμης και αφοσίωσης.

Άγιος Ειρηναίος

Ο Άγιος Ειρηναίος ήταν σημαντική μορφή της Εκκλησίας και υπερασπιστής της χριστιανικής πίστης. Με το έργο και τη διδασκαλία του συνέβαλε στη διάδοση του Χριστιανισμού.

Άγιος Εφραίμ Μεγαλομάρτυρας

Ο Άγιος Εφραίμ μαρτύρησε για την πίστη του, δείχνοντας αξιοθαύμαστη αντοχή και αφοσίωση. Η μνήμη του τιμάται ιδιαίτερα από τους πιστούς, ενώ το όνομά του είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα.

