Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)

Με τον Ντμίτρο Γιάντσουκ να κάνει τρομερά πράγματα στην επίθεση (22π.) παίζοντας και για τον «λαβωμένο» Γκάσμαν, αλλά για τον Νίλσεν που βρέθηκε σε μέτρια βραδιά, ο Παναθηναϊκός «λύγισε» τον ΠΑΟΚ με 3-2 σετ στον 3ο τελικό της Volley League ανδρών, έκανε το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζεται μία νίκη, είτε το Σάββατο (9/5) στο «Παλατάκι», είτε σε 5ο ματς στο Μετς για να σηκώσει το 22ο πρωτάθλημα της Ιστορίας του και δεύτερο σερί.

Σε ένα ματς διαφήμιση για το ελληνικό βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός «επέστρεψε» μετά το 1-2 του εξαιρετικού ΠΑΟΚ και την κρίσιμη ώρα, πήρε πολλά πράγματα απ’ τον Κασαμπαλή, αλλά και τον Γιάντσουκ για να «γυρίσει» το παιχνίδι και να πάρει εντέλει τη νίκη… MVP για τους νικητές ο Ντμίτρο Γιάντσουκ που έκανε τρομερά πράγματα στην επίθεση (22π.) παίζοντας και για τον «λαβωμένο» Γκάσμαν, αλλά και για τον Νίλσεν που βρέθηκε σε μέτρια βραδιά,

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες έδειξαν από πολύ νωρίς πως θα προσέφεραν ένα τεράστιο κι αμφίρροπο ντέρμπι. Με σερί ανατροπές και μάχη πόντο με τον πόντο, οι «πράσινοι» και οι «μελανόλευκοι» έφτασαν ως το 13-13, πριν ακολουθήσει το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού με δύο πόντους (15-13) χάρις σε μπλοκ του Γιάντσουκ.

Ένα νέο μπλοκ του Γκάσμαν έφερε τους παίκτες του «τριφυλλιού» στο +3 (17-14), ενώ ο άσος του Γιάντσουκ έκανε το 19-15. Ο ΠΑΟΚ «επέστρεψε» με ένα μικρό 2-0 από άσσο του Ερνάντες, όμως το μπλοκ του Νίλσεν έφερε τους γηπεδούχους στο 23-19, για να «κλείσει» το σετ στο 25-23 με το λάθος του Κόλεβ ο οποίος βρήκε φιλέ.

Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η «μάχη» των δύο ομάδων και στο δεύτερο σετ με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα επί μέρους 1-4 μετά το 14-15 και να ξεφεύγει με 15-19. Οι σερί πόντοι του Πρωτοψάλτη από επίθεση και μπλοκ έφεραν ένα «πράσινο» 5-0 και το προσπέρασμα με 20-19, όμως ο ΠΑΟΚ έδειξε ψυχραιμία στο κλείσιμο το σετ, βρήκε πόντους απ’ τον Τζέντρικ και πήρε το σετ με 21-25.

Ο δικέφαλος του Βορρά συνέχισε να έχει πολύ πιο πειστική εικόνα και στο τρίτο σετ, όπου προηγήθηκε γρήγορα με 2-5. Οι «πράσινοι» εκτός της μέτριας εικόνας του Νίλσεν -ο οποίος βρέθηκε με σε πολύ μέτριο απόγευμα- «έχασαν» και τον Πάτρικ Γκάσμαν, ο οποίος αισθάνθηκε ξανά μυϊκές ενοχλήσεις και τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του αγώνα, στερώντας απ’ τον Παναθηναϊκό ένα απ’ τα βασικά επιθετικά «όπλα» του. Παρά τη «ζημιά» με τον Αμερικανό, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και προσπέρασε με 8-6 χάρις στα μπλοκ των Γιάντσουκ και Βουλκίδη, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με τον Έρνάντες να «χτυπάει» από… παντού, αλλά κι ο Κόλεβ, έφεραν ξανά μπροστά την ομάδα τους με 17-20, για να «τελειώσει» το σετ ο Κοκκινάκης με επίθεση για το 25-22.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός έβγαλε πείσμα, γνωρίζοντας πως δεν είχε πλέον περιθώρια για να «μείνει» στο παιχνίδι. Ξεκίνησε με 3-0 χάρις στον Νίλσεν και τον άσσο του Βουλκίδη και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ με ένα δικό του επί μέρους 5-1, προσπέρασε με 5-4, οι «πράσινοι» έφεραν ξανά το σετ στον απόλυτο έλεγχό τους. Πήραν προβάδισμα με 16-10 και 18-11 και «τελείωσε» το σετ με 25-18 οδηγώντας τον αγώνα με τάι-μπρέικ, χάρις σε μία επίθεση του εξαιρετικού Γιάντσουκ.

Στο τάι-μπρέικ το ματς πήρε… φωτιά. Με εκατέρωθεν εναλλαγές του προβαδίσματος, μέχρι το 2-4 του ΠΑΟΚ από άουτ εκτέλεση σε επίθεση του Νίλσεν.

Ο πόντος του Τόρες έφερε τον ΠΑΟΚ στο 3-6, όμως ο Παναθηναϊκός βρήκε τις λύσει που έψαχνε απ’ τον Σταύρο Κασαμπαλή, ο οποίος με ένα τρομερό σερί απ’ το σερβίς (και δύο άσσους) έφερε τους «πράσινους» μπροστά στο σκορ με 10-7. Ο δικέφαλος του Βορρά «απάντησε» με ένα 3-0 σερί, όμως ο Γιάντσουκ και το μπλοκ του Βουλκίδη έδωσαν ξανά το +2 στο «τριφύλλι» (12-10). Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε ξανά σε 13-13 με το τρομερό μπλοκ του Ερνάντες, όμως το λάθος σερβίς του Κόλεβ και η τρομερή κίνηση του Σπίριτο που νίκησε τον Κόλεβ στο φιλέ, «έγραψαν» το 16-14 για τον Παναθηναϊκό, που έκανε το 2-1 στη σειρά.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-18, 25-22

2ο σετ: 7-8, 14-16, 20-21, 21-25

3ο σετ: 8-6, 16-15, 19-21, 22-25

4ο σετ: 8-5, 16-9, 21-14, 25-18

5ο σετ: 3-5, 10-7, 12-10, 16-14

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 12 άσσους, 41 επιθέσεις (38% αποτελεσματικότητα), 19 μπλοκ και37 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 7 άσσους, 42 επιθέσεις (35% αποτελεσματικότητα), 15 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14) σε 137′

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 23 (13/30 επ., 7 άσσοι, 3 μπλοκ, 46% υπ. – 12% άριστες), Νίλσεν 12 (8/35 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Βουλκίδης 10 (5/5 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Σπίριτο 2 (2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 17 (11/30 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 36% υπ. – 18% άριστες) / Χανδρινός (λ, 38% υπ. – 19% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσσοι), Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος 1 (1/3 επ.).

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 9 (7/21 επ., 2 μπλοκ, 48% υπ. – 23% άριστες), Τόρες 11 (5/24 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ, 53% υπ. – 20% άριστες), Κόλεφ 8 (4/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/4 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ερνάντες 20 (16/42 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 48% υπ. – 19% άριστες), Παπανικολάου, Καρασαββίδης, Μούχλιας 2 (2/6 επ., 80% υπ. – 40% άριστες).

Οι δηλώσεις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Κάναμε σε όλο το παιχνίδι σπουδαία πράγματα, εκτός από την επίθεση. Το κυρίαρχο σε ένα παιχνίδι είναι η επίθεση. Φτάναμε στο σκορ, ακόμα και στις παρατάσεις, κάνοντας τα πάντα εκτός από το να τελειώσουμε τις φάσεις επιθετικά. Γι’ αυτό ήταν ο εκνευρισμός μου. Ζητούσα από τους παίκτες μου πιο καθαρές γωνίες και κατευθύνσεις. Παλεύουμε κάθε πόντο, δεν αισθανόμαστε τίποτα άλλο. Ο μοναδικός μας σκοπός είναι να πάρουμε τον επόμενο πόντο. Είμαι περήφανος για αυτή την ομάδα, όλα αυτά τα χρόνια έχει σπάσει κοντέρ, έχει πάρει τίτλους. Οι αθλητές έχουν παίξει κάτω από δύσκολες και πιεστικές συνθήκες, όπως και σήμερα, και κάθε φορά ανταποκρίνονται. Ο τίτλος ας πάει κατά μέρος. Εμείς θα παλεύουμε για κάθε πόντο, αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Και πάνω απ’ όλα δείχνουμε τι είναι ο Παναθηναϊκός: τη μάχη που δίνουμε και την περηφάνια που έχουμε. Ο Γκάσμαν μπήκε με πόνους και βγήκε με πόνους. Το γνωρίζετε, το πρόβλημα υπάρχει από τους ημιτελικούς. Θα δούμε και ο ίδιος κάνει μεγάλη προσπάθεια για να παίξει. Θα δούμε αν μπορέσει στο επόμενο».

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Βαλάντης Μαμάης δήλωσε: «Ήταν σήμερα μια πολύ καλή ευκαιρία να σπάσουμε την έδρα και να περάσουμε μπροστά στις νίκες. Μόνο στο τέταρτο σετ δεν φανήκαμε ανταγωνιστικοί.Μας πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός στο σέρβις. Το ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό. Παρόλα αυτά, δείξαμε το καλύτερο μας πρόσωπο στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που θέλουμε, είναι να ξανά έρθουμε σε αυτό το γήπεδο και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στο σημερινό παιχνίδι, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τύχη αλλά και οι λεπτομέρειες που έκριναν την έκβασή του. Στο τέλος, και ενώ ήμασταν μπροστά με 2-1 στα σετ, καταλήξαμε να χάνουμε το παιχνίδι. Θα δούμε τα λάθη μας, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά και σίγουρα θα προσπαθήσουμε στην έδρα μας να πάρουμε τη νίκη και να ξανά βρεθούμε σε αυτό το γήπεδο για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ (τίτλος στις 3 νίκες)

1ος τελικός

Σάββατο 18 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)

2ος τελικός

Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) (νίκες: 1-1)

3ος τελικός

Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. Tα σετ: 3-2 (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14) (νίκες: 2-1)

4ος τελικός

Σάββατο 9 Μαΐου 2026

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

5ος τελικός

Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. (αν χρειαστεί).