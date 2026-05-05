Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς

Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι πρόσφεραν πολύ θέαμα και τελικά η ματσάρα της 35ης αγωνιστικής της Premier League… έκατσε στην ισοπαλία (3-3).

Μπορεί μέχρι το 68′ το παιχνίδι να ήταν 0-1, αλλά στο τελευταίο μισάωρο επετεύχθησαν πέντε γκολ. Πρώτα η Έβερτον έκανε την απόλυτη ανατροπή (3-1) και ύστερα η Σίτι βρήκε δύο γκολ στο φινάλε για το τελικό 3-3!

Τα «ζαχαρωτά» έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να πλησιάσουν πιο κοντά στις θέσεις της Ευρώπης και πλέον βρίσκονται στη 10η θέση με 48 βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ απέκτησε προβάδισμα τίτλου, καθώς παραμένει πρώτη με 76 βαθμούς έναντι 71 πόντων των «πολιτών», με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να έχει ένα ματς λιγότερο.

Στο 43’ ο Ντοκού έγραψε το 0-1 με πανέμορφο σουτ από το ύψος της περιοχής. Ωστόσο, από το 68′ εκτυλίχθηκε… όλη η ιστορία του αγώνα! Στο 68ο λεπτό ο Γκεΐ έκανε απίθανο λάθος, ο Μπαρί έκλεψε και από κοντά πλάσαρε για το 1-1 ενώ στο 72’ η Έβερτον απείλησε με τον Εντιαγέ και στο 74’ ο Ο’Μπράιεν έκανε το 2-1, με κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Στο 76’ η Έβερτον έχασε κι άλλη ευκαιρία, με τον Εντιαγέ και στο 81’ ο Ρολ έκανε φοβερή κούρσα και γύρισμα από δεξιά και ο Μαρί έκανε το 3-1 με προβολή από κοντά.

Εν τέλει, η Σίτι κατάφερε να βρει δύο γκολ και να αποφύγει την ήττα. Στο 83’ ο Χάαλαντ ξέφυγε από τα στόπερ της Έβερτον και πλάσαρε υπέροχα για το 3-2. Στο 87ο λεπτό το σουτ του Φόντεν πέρασε μόλις έξω και στο 90+2’ ο Ντοκού με απίθανο σουτ έκανε το 3-3 και έσωσε τη Σίτι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόβσκι, Κιν, Μικολένκο, Αϊρογκμπέναμ, Ρολ (90+2’ Αλκαράς), Γκάρνερ, Εντιαγέ, Ντιούσμπερι Χολ (90+2’ Πάτερσον), Μπέτο (64’ Μπαρί).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες, Χουσάνοβ, Γκεΐ, Ο’Ράιλι, Νίκο Γκονθάλεθ (75’ Κόβατσιτς), Μπερνάρντο Σίλβα (87’ Μαρμούς), Σεμένιο (75’ Φόντεν), Τσερκί, Ντοκού, Χάαλαντ.

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:

Λιντς – Μπέρνλι 3-1

Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0

Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1

Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1

Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0

Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2

Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2

Τσέλσι – Νότιγχαμ 1-3

Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (36η) αγωνιστική:

9/05 14:30 Λίβερπουλ – Τσέλσι

9/05 17:00 Μπράιτον – Γουλβς

9/05 17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ

9/05 17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

9/05 17:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

10/05 16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα

10/05 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

10/05 16:00 Νότιγχαμ – Νιουκάστλ

10/05 18:30 Γουεστ Χαμ – Άρσεναλ

11/05 22:00 Τότεναμ – Λιντς