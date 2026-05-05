Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
Αν και έχανε 0-1, η Έβερτον έκανε μυθική ανατροπή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι (3-1), αλλά στο φινάλε οι «πολίτες» βρήκαν δύο γκολ και… τσίμπησαν τον βαθμό (3-3) – Προβάδισμα τίτλου για την Άρσεναλ
- Η «τρέλα» των social media στη Βόρεια Ευρώπη - Ο χάρτης των χρηστών και οι μεγάλες διαφορές ανά χώρα
- Θα… ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; – Τι δείχνει έκθεση
- Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
- Θεσσαλονίκη: Δίωξη στον ηλικιωμένο που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα – Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος
Έβερτον και Μάντσεστερ Σίτι πρόσφεραν πολύ θέαμα και τελικά η ματσάρα της 35ης αγωνιστικής της Premier League… έκατσε στην ισοπαλία (3-3).
Μπορεί μέχρι το 68′ το παιχνίδι να ήταν 0-1, αλλά στο τελευταίο μισάωρο επετεύχθησαν πέντε γκολ. Πρώτα η Έβερτον έκανε την απόλυτη ανατροπή (3-1) και ύστερα η Σίτι βρήκε δύο γκολ στο φινάλε για το τελικό 3-3!
Τα «ζαχαρωτά» έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να πλησιάσουν πιο κοντά στις θέσεις της Ευρώπης και πλέον βρίσκονται στη 10η θέση με 48 βαθμούς.
Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ απέκτησε προβάδισμα τίτλου, καθώς παραμένει πρώτη με 76 βαθμούς έναντι 71 πόντων των «πολιτών», με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να έχει ένα ματς λιγότερο.
Στο 43’ ο Ντοκού έγραψε το 0-1 με πανέμορφο σουτ από το ύψος της περιοχής. Ωστόσο, από το 68′ εκτυλίχθηκε… όλη η ιστορία του αγώνα! Στο 68ο λεπτό ο Γκεΐ έκανε απίθανο λάθος, ο Μπαρί έκλεψε και από κοντά πλάσαρε για το 1-1 ενώ στο 72’ η Έβερτον απείλησε με τον Εντιαγέ και στο 74’ ο Ο’Μπράιεν έκανε το 2-1, με κεφαλιά μετά από κόρνερ.
Στο 76’ η Έβερτον έχασε κι άλλη ευκαιρία, με τον Εντιαγέ και στο 81’ ο Ρολ έκανε φοβερή κούρσα και γύρισμα από δεξιά και ο Μαρί έκανε το 3-1 με προβολή από κοντά.
Εν τέλει, η Σίτι κατάφερε να βρει δύο γκολ και να αποφύγει την ήττα. Στο 83’ ο Χάαλαντ ξέφυγε από τα στόπερ της Έβερτον και πλάσαρε υπέροχα για το 3-2. Στο 87ο λεπτό το σουτ του Φόντεν πέρασε μόλις έξω και στο 90+2’ ο Ντοκού με απίθανο σουτ έκανε το 3-3 και έσωσε τη Σίτι.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Ταρκόβσκι, Κιν, Μικολένκο, Αϊρογκμπέναμ, Ρολ (90+2’ Αλκαράς), Γκάρνερ, Εντιαγέ, Ντιούσμπερι Χολ (90+2’ Πάτερσον), Μπέτο (64’ Μπαρί).
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες, Χουσάνοβ, Γκεΐ, Ο’Ράιλι, Νίκο Γκονθάλεθ (75’ Κόβατσιτς), Μπερνάρντο Σίλβα (87’ Μαρμούς), Σεμένιο (75’ Φόντεν), Τσερκί, Ντοκού, Χάαλαντ.
Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής:
Λιντς – Μπέρνλι 3-1
Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ 3-0
Νιουκάστλ – Μπράιτον 3-1
Γουλβς- Σάντερλαντ 1-1
Άρσεναλ – Φούλαμ 3-0
Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας 3-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ 3-2
Άστον Βίλα – Τότεναμ 1-2
Τσέλσι – Νότιγχαμ 1-3
Εβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (36η) αγωνιστική:
9/05 14:30 Λίβερπουλ – Τσέλσι
9/05 17:00 Μπράιτον – Γουλβς
9/05 17:00 Φούλαμ – Μπόρνμουθ
9/05 17:00 Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
9/05 17:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
10/05 16:00 Μπέρνλι – Άστον Βίλα
10/05 16:00 Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον
10/05 16:00 Νότιγχαμ – Νιουκάστλ
10/05 18:30 Γουεστ Χαμ – Άρσεναλ
11/05 22:00 Τότεναμ – Λιντς
- Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι 3-3: Δεν κέρδισε, αλλά έφυγε χαρούμενη σε απίθανο ματς
- Το συγκινητικό αντίο του Πολονάρα στο μπάσκετ: «Να με θυμάστε γι’ αυτό που ήμουν»
- Ρώμη: Δύσβατος ο δρόμος της Σάκκαρη
- Ο Φάμπρεγκας δεν σκέφτεται (ακόμα) την Πρέμιερ Λιγκ
- Η κλήρωση για το τουρνουά της Ρώμης: Με Μαχάτς στον πρώτο γύρο ο Τσιτσιπάς (vid)
- Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-2: Μια «ανάσα» από το πρωτάθλημα οι «πράσινοι» με ανατροπή (vid)
- LIVE: Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
- Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις